خطأ تقني في أندرويد 13 يستنزف البطارية دون مبرر!

مؤخراً وصل نظام أندرويد 13 إلى قناة AOSP مما يعني أنه أصبح متاح للتنزيل على هواتف الشركات المؤهلة. في الوقت الحالي يختبر العديد من المستخدمين النظام ومجموعة ميزاته الجديدة. ولكن يبدو أن هناك خلل تقني في أندرويد 13 حيث أبلغ العديد من مالكي هواتف جوجل بيكسل 6 عن مشكلة استنزاف كبير للبطارية دون مبرر بعد الانتقال إلى نظام أندرويد 13.

في الواقع، نظام أندرويد 13 متشابه إلى حد كبير مع نظام أندرويد 12 سواء من حيث الشكل أو الوظائف، ولكن هناك بعض الميزات الجديدة التي طالت نظام أندرويد 13 مثل ميزة التلوين الديناميكي وواجهة مشغل الوسائط المُحسنة ومؤشرات التطبيقات النشطة والمزيد.

النظام متاح لجميع هواتف جوجل بيكسل المؤهلة، من بينها هواتف جوجل القديمة مثل Pixel 4 ومن المتوقع أن يشق النظام طريقة إلى هواتف الأندرويد التابعة للشركات الأخرى خلال وقت قريب. ولكن بالعودة إلى المشكلة الأساسية وهي أن هناك العديد من مالكي هواتف جوجل بكسل الذين يشتكون من استنزاف بشكل غير معتاد للبطارية.

تم رصد هذه المعلومات من خلال تقرير لموقع Android Police الذي أكد على أن هناك عدد كبير من مستخدمي هواتف Pixel 6 و Pixel 6 Pro الذين لاحظوا استهلاك كبير للبطارية بدون مبرر بعد الانتقال إلى نظام أندرويد 13.

وقد أبلغ المستخدمون أنهم أصبحوا مُضطرون على شحن هواتفهم أكثر من مرة واحدة على مدار اليوم بعد الانتقال إلى أندرويد 13 على الرغم من أن لم يكن هذا هو الحال عندما كانوا على نظام أندرويد 12.

ولكن المشكلة ليست منحصرة على مكان واحد، حيث انتقال العديد من مالكي الهواتف إلى شبكة تويتر للإبلاغ عن نفس المشكلة بالضبط. من الوضع أن مالكي هواتف Pixel 6 هم الوحيدون الذين يواجهون هذه المشكلة، حيث لا توجد أي تقارير أو شكاوى من مالكي هواتف Pixel 5 أو Pixel 4.

بالتأكيد هذه ليست مجرد مشكلة بسيطة، وسيتعين على جوجل الرد عليها والتحديث بشأنها خلال وقت قريب والعمل على حلها بأقرب وقت ممكن.

على الرغم من تلك الشكاوى إلا أن عملية إطلاق نظام أندرويد 13 لا تزال أفضل كثيراً من عملية إطلاق نظام أندرويد 12. نعم، لا يزال هناك بعض الشكاوى التي لها علاقة بالشحن اللاسلكي وقد ظهرت للتو مشكلة استنزاف البطارية، ولكنه ليس سيئاً كما كان الحال مع نظام أندرويد 12.