تطبيقات الأسبوع للاندرويد – باقة مميزة من أجدد التطبيقات التي تستحق التثبيت!

أهلاً ومرحباً بكم معنا ومع عدد أسبوعي جديد من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. بالطبع وكما تعلمون، متجر جوجل بلاي يزخر بملايين التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في تسيير أمور حياتنا وأعمالنا اليومية بشكل لم يسبق له مثيل. فهناك العديد من أنواع التطبيقات التي لديها القدرة على مساعدتك في إنجاز أعمالك ووظائفك اليومية. ولكن نتيجة تعدد الخيارات، فقد تشعر بالارتباك قليلاً ولا تعلم ما هي التطبيقات التي تستحق أن تتواجد على هاتفك الأندرويد.

حسناً، لا داعي للقلق، فهذه هي وظيفتنا في “أخبار التطبيقات” أن نبحث من أجلكم عن أفضل التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تستحق أن تتواجد على هاتفك والتي يمكنها مساعدتك في روتين حياتك. فقط تذكر متابعتنا يوم الأحد من كل أسبوع، وستجد في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد العديد من الخيارات الرائعة. اسمحوا لنا ألا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك وتعالوا بنا لنعرفكم على القائمة التي أعددناها من أجلكم.

حفيظ – لأذكار الصباح والمساء

تطبيق حفيظ هو تطبيق لأذكار الصباح والمساء والذي يدعم الوضع الليلي ويحتوي على تذكيرات بأوقات أذكار الصباح والمساء. التطبيق مجاني وخالي من الإعلانات ويمتاز بواجهة جذابة ومريحة للعين وستفضل الاعتماد عليه بشكل يومي لسهولة استخدامه.

السعر : مجاني

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Food Lookup

إذا كنت ترغب في اتباع حمية غذائية صحية فينبغي أن تتعلم بالمقام الأول أهم الأغذية الصحية التي ينبغي تناولها وفي نفس الوقت المأكولات الدهنية التي ينبغي تجنبها. تطبيق Food Lookup سيساعدك على معرفة أي شيء حول أي نوع من الأطعمة أو الفواكه أو الخضروات وسيخبرك بعدد السعرات الحرارية التي تحتوي عليها أي نوع من المأكولات ونسبة الدهون والكربوهيدرات والمعادن والفيتامينات وغير ذلك بكثير. فحتى وإن لم تكن مهتم باتباع حمية غذائية صحية فعلى الأقل سيعطيك هذا التطبيق فكرة ومعلومات عامة شيقة حول الأغذية والأطعمة التي تفضل تناولها بشكل عام.

السعر : مجاني

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Codict

تماماً كما هو موضح من اسم التطبيق. Codict تطبيق يستهدف المبرمجين وهواة البرمجة بشكل خاص إذ يحتوي على العديد من دروس البرمجة ويساعدك على حل المشاكل البرمجية وسيقدم لك العديد من النصائح من أجل التحضير لمقابلة عمل خاصة بمجال البرمجة ويشتمل على عدد كبير من لغات البرمجة التي يمكنك تعلمها لتنمية قدراتك وتطوير مهاراتك البرمجية.

السعر : مجاني

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Amindpdf: PDF Reader & Editor

في حين أن هناك العديد من تطبيقات المسح الضوئي وقراءة مستندات PDF إلا أننا وجدنا أن هذا التطبيق الجديد يستحق التجربة إذ يسمح لك بسهولة فتح مستندات PDF والتعديل عليها أو إضافة توقيع خاص بك عليها لحماية حقوق ملكيتك لها وبالطبع يمكنك استخدامه لإنشاء ملفات PDF وتحويل صور JPG إلى مستندات PDF وتمييز النصوص وتسطيرها ومسح المستندات ضوئياً وغير ذلك بكثير.

السعر : مجاني

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Feeder

تطبيق Feeder هو عبارة عن قارئ وصلات RSS لذا كل ما عليك فعله هو إدراج قائمة بجميع المواقع والمدونات التي تفضل متابعتها وسيقوم التطبيق تلقائياً بتوفير أجدد الموضوعات التي تلاقي اهتمامك. من ضمن ميزاته الأساسية أنه يحتوي على واجهة مستخدم بسيطة وأنيقة ويدعم الوضع المُظلم للتخفيف من حدة إجهاد العين أثناء جلسات القراءة الطويلة وبالتأكيد من أجل توفير الطاقة.

السعر : مجاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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Neeva Browser & Search Engine

هل سئمت من تتبع المواقع الإلكترونية لك وكثرة البرامج الإعلانية التي تواجهك أثناء استخدام متصفح جوجل كروم؟ إذا كانت إجابتك هي “نعم” فيجب أن تلقي نظرة على متصفح neeva Browser الجديد الذي يشتمل على محرك بحث مدمج خالي من الإعلانات لكي يضمن لك أفضل تجربة تصفح سريعة وسلسة.

الأفضل من ذلك أن المتصفح قابل للتخصيص بشكل مرن لمساعدتك في التركيز على الأشياء والمحتوى الأكثر أهمية بالنسبة لك. محرك البحث المدمج يتيح لك القدرة على البحث على الشبكة العنكبوتية أو بداخل تطبيقات الهاتف مثل البريد الإلكتروني والمستندات وغير ذلك. المتصفح مجاني وخالي من الإعلانات المزعجة حتى وقت كتابتنا لهذا التقرير.

السعر : مجاني

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Days Counter. Event Tracker

إذا كنت تخشى من نسيان حدث هام أو عيد ميلاد أوي أي مناسبة ما فيمكنك الاعتماد على تطبيق Days Counter نظراً لكونه عبارة عن عداد تنازلي يتيح لك معرفة عدد الأيام المتبقية على أي حدث أو مناسبة هامة. باستخدامه يمكنك معرفة الوقت المتبقي على أي مناسبة هامة لذا فهو يعتبر وسيلة مثالية لتذكر حفلات أعياد الميلاد للأشخاص الذين تهتم كثيراً لأمرهم. التطبيق مجاني تماماً ويتمتع بواجهة مستخدم سهلة تسمح لك بتعيين الأحداث الجديدة بسهولة ويستمر في إرسال إشعارات جديدة لك كل يوم مع اقتراب المناسبات والأحداث الهامة.

السعر : مجاني

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Next Time I’m Up Reminder

هذا التطبيق ما هو إلا مجرد حل جديد لإدارة المهام باحترافية إذ يمكنك تعيين تذكيرات بأهم الأحدث أو المهام التي يتعين عليك إنجازها في مواعيد محددة وسيهتم التطبيق من تلقاء نفسه بإخبارك بضرورة العمل عليها في الوقت المناسب. للأسف التطبيق ليس مجانياً ولكن سعره رخيص للغاية

السعر : 0.99$

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Vutor Video Background record

يدّعي هذا التطبيق أنه قادر على تسجيل فيديو حتى أثناء غلق الشاشة أو أثناء العمل على التطبيقات الأخرى دون أن تضطر على فتح تطبيق الكاميرا. يدعم التطبيق التصوير بدقة عالية من أجل توفير صور عالية الجودة وهو سهل الاستخدام ويمكنك الاعتماد عليه من أجل تصوير اللحظات الهامة دون أن تضطر على فتح تطبيق الكاميرا. الأهم من ذلك أن التطبيق يعمل في الخلفية بشكل مستمر ويمكنك إيقاف عملية التسجيل أو معادة تشغيلها من خلال أزرار الهاتف المادية مثل زري خفض ورفع الصوت.

السعر : مجاني