فوائد الملوخية المذهلة: غذاء ودواء

مصر – الملوخية (Mellow) هي نبتة ذات أصول مصرية، تحسب من مجموعة النباتات الورقية الخضراء، وتحوي الملوخية في مكوناتها أكثر من 30 عنصر ومركب مهم لتعزيز صحة الجسم، فما هي فوائد الملوخية؟

فوائد الملوخية عديدة وهامة، تشمل قدرتها على تعزيز صحة القلب والشرايين وغيرها، فلنتعرف على فوائد الملوخية كاملة من هنا.

1. السيطرة على ضغط الدم

محتوى الملوخية العالي من عنصر البوتاسيوم يجعل لها دور كبير في السيطرة على ضغط الدم في الجسم وتعزيز صحة القلب، فالبوتاسيوم يساعد في ارتخاء الأوعية الدموية واتساعها وبالتالي زيادة تدفق الدم والأكسجين فيها.

2. تعزيز صحة القلب

محتوى الملوخية العالي من عنصر البوتاسيوم كما ذكرنا سابقًا يساعد على تنظيم مستويات ضغط الدم، وهذا من شأنه أيضًا تعزيز صحة القلب.

ولكن إضافة لذلك المحتوى العالي من الألياف الغذائية الذي تحويه الملوخية يعزز فوائدها، فالألياف الغذائية تساعد في تخفيض نسب الكولسترول السيء في الجسم (LDL)، وزيادة نسب الكولسترول الجيد (HDL)، من شأن المذكور المساعدة في تقليل فرص الإصابة بالجلطات القلبية، والسكتات الدماغية، وتصلب الشرايين.

3. تنظيم عمل الجهاز الهضمي

من فوائد الملوخية أنها تحتوي على نسب عالية من الألياف الغذائية التي يساعد في تنظيم عمليات الهضم، والوقاية من الإمساك، وتخفيف أعراض القولون العصبي.

4. الوقاية من هشاشة العظام

من فوائد الملوخية الأخرى أنها تعمل على تعزيز نمو العظام ووقايتها من الهشاشة والكسر، فمحتواها العالي من المعادن المختلفة كالكالسيوم والفسفور والحديد والسيلينيوم ومضادات الأكسدة المختلفة كله يلعب دور مهم في بناء العظام ووقايتها وحمايتها.

5. الوقاية من فقر الدم

لطالما اشتهرت الخضروات الورقية ذات اللون الخضر الداكن بمحتواها العالي من الحديد، وكلما زادت قتامة اللون الأخضر فيها كل ما دل ذلك على زيادة محتواها من الحديد.

والحديد يعد المكون الأساسي لكريات الدم الحمراء، ونقصه يؤدي إلى زيادة فرص الإصابة بفقر الدم.

6. الاسترخاء والتخلص من الأرق

من فوائد الملوخية الوقاية من الأرق واضطرابات النوم، فمحتواها من عنصر البوتاسيوم والمغنيسيوم يساعد في تنظيم عمل الأعصاب والمساعدة على الاسترخاء.

وللمغنيسيوم تحديدًا دور كبير في مكافحة الأرق واضطرابات النوم.

7. محاربة الجذور الحرة والتهابات وتعزيز المناعة

مضادات الأكسدة القوية التي تحويها الملوخية من الكاروتينات، والسيلينيوم، وفيتامين ج، وفيتامين ه يجعل لها دور كبير في الوقاية من تأثير الجذور الحرة، وبالتالي:

تعزيز مناعة الجسم وصحة كريات الدم البيضاء.

حماية الجلد، وتعزيز الرؤية وصحة البشرة.

الوقاية من التجاعيد وعلامات الشيخوخة، ومرض الضمور البقعي.

تعزيز صحة الدماغ والذاكرة.

الوقاية من أنواع مختلفة من السرطانات، وتحديدًا ما يرتبط منها بالجهاز الهضمي، مثل: سرطان القولون.

يلعب فيتامين 5 دور كبير في الوقاية من الالتهابات، وتخفيف أعراضها، مثل: التهابات المفاصل، والروماتيزم.

القيمة الغذائية للملوخية

تحتوي الملوخية على العديد من العناصر الغذائية المتنوعة والضرورية لمختلف عمليات الجسم الحيوية، فهي:

تعد مصدر غني للألياف الغذائية ولمضادات الأكسدة، مثل: الكاروتينات.

تعد مصدر للكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفسفور والحديد، إضافة لعنصر السيلينيوم المهم لتقوية المناعة.

تعد الملوخية كنز للفيتامينات المختلفة من فيتامين أ، وفيتامين ك، وفيتامين ه، وفيتامين ج، وفيتامين ب6، والنياسين.

وكل 100 غم من الملوخية تحوي ما يقارب 26 سعرة حرارية وبهذا فهي تعد قليلة السعرات الحرارية وعالية بالألياف، ما يجعلها مناسبة جدًا لمن يبحثون عن وصفات قليلة السعرات تساعد في خسارة الوزن وكبح الشهية.

وإليكم القيم الغذائية التي تحويها 100 غم من الملوخية بحسب وزارة الزراعة الأمريكية USDA:

وإليكم القيم الغذائية التي تحويها 100 غم من الملوخية بحسب وزارة الزراعة الأمريكية USDA: العناصر الغذائية الكمية التي تحويها 100 غم من الملوخية بروتين 1.94 غم كربوهيدرات 5.79 غم دهون 0.14 غم ألياف 2.8 غم بوتاسيوم 219 ملغم صوديوم 7 ملغم

المصدر : web teb

The post فوائد الملوخية المذهلة: غذاء ودواء first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا