تطبيقات الايفون والايباد الأسبوعية – اختيارات مميزة لعدد من التطبيقات المهمة وعروض مجانية لوقت محدود!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق جامع السنة المطهرة

تطبيق جامع الملك عبدالله للسنة النبوية المطهرة عبارة عن موسوعة تشمل أكثر من 30 كتاب من كتب الحديث وأكثر من 200 كتاب من الكتب الخدمية المتعلقة بعلوم السنة النبوية مع التقسيم الموضوعي وعرض شروح الأحاديث والتخريج والربط الفقهي ومزايا أخرى.



السعر : مجاني

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تطبيق Calcvier – لوحة مفاتيح رقمية

هو تطبيق عبارة عن لوحة مفاتيح رقمية تساعدك إن كنت تجري الكثير من الحسابات، فهذه اللوحة تجري الحسابات وتلصق النتائج مباشرة ، كما أنها مدمجة في تطبيق الرسائل iMessage.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق X-Reader قاريء الكتب الإلكترونية

هو تطبيق عبارة عن قارئ كتب إلكترونية مميز يدعم العديد من الصيغ مثل PDF و EPUB وصيغ الكيندل والملفات النصية وغيرها مع إمكانية البحث وتأثيرات حركية عند التقليب وغير ذلك.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجاني

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تطبيق Smart Resize لضغط الصور

هو تطبيق يساعدك على ضغط الصور وتقليل مساحتها والتحكم بأبعادها، مع بعض الخيارات الأخرى الإضافية مثل حذف عناصر من الصورة وخيارات أخرى.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Wozi تعلم الكلمات الإنجليزية

هو تطبيق يساعدك على حفظ الكلمات الإنجليزية التي تتعلمها ويضعها لك في جمل ويعرض معناها. التطبيق مهم لأؤلئك الذين يتعلمون اللغة الإنجليزية لمساعدتهم على تذكر المفردات الجديدة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق TrueCaller مكتشف الأسماء على الايفون

تطبيق ترو كولر هو تطبيق شهير على الايفون والأندرويد لاكتشاف الأسماء الغريبة ومنع المكالمات المزعجة، الآن أصبح متوفر بواجهة جديدة ومزايا أفضل لفلترة الرسائل واكتشاف مكالمات السبام.

السعر : مجاني لفترة محدودة