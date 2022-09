كيف نتعرف على السكري مبكرا؟

روسيا – تشير آخر الإحصائيات، إلى أن أكثر من 500 مليون شخص من سكان الأرض يعانون من مرض السكري. وأن أقل من نصفهم يتناولون أدوية تخفض مستوى السكر في الدم، والبقية لا يعيرون أهمية لذلك.

وتشير الدكتورة ناتاليا بالاشوفا، أخصائية الغدد الصماء، في برنامج تلفزيوني، إلى أن مرض السكري من الأمراض الخطيرة. لأنه يؤدي إلى تحول بروتينات الجسم إلى سكريات، ويضعف منظومة المناعة، وحالة القلب والأوعية الدموية، والعيون والكلى والجهاز العصبي.

وتضيف، هناك علامات مبكرة لمرض السكري يجب الانتباه لها واستشارة الطبيب الأخصائي عند ملاحظتها.

العلامة الأولى – جفاف الفم والشعور بالعطش باستمرار

تقول الدكتورة، “يؤدي ارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم، إلى أن الشخص يكثر من شرب الماء، ومع ذلك يشعر بجفاف في الفم”.

العلامة الثانية- كثرة التبول

وهذه مسألة طبيعية لأن الإكثار من شرب السوائل يؤدي إلى كثرة التبول.

العلامة الثالثة – ظهور حساك أسود

الحساك الأسود، (الشواك الأسود)، هو تغير متميز في الجلد، “متأصل في مقاومة الأنسولين الخلقية. أي انخفاض حساسية المستقبلات للأنسولين وراثيا”. ويظهر الحساك الأسود، على شكل بقع بنية غير داكنة في مناطق محددة من الجلد.

العلامة الرابعة – الضعف وانخفاض الأداء

الغلوكوز، هو “وقود” للجسم. وفي حالة الإصابة بمرض السكري، يصل إلى الخلايا بصعوبة. وبالتالي ينخفض مستوى الأداء.

العلامة الخامسة – ضعف الرؤية

إذا لم تشخص الإصابة بمرض السكري مبكرا وفي الوقت المناسب، فإنه يؤدي إلى تدهور حالة الأوعية الدموية في قاع العين، ويضعف الإدراك الحسي، ما يؤدي بالتالي إلى مشكلات في الرؤية.

العلامة السادسة – جفاف الجلد

جفاف الجلد والغشاء المخاطي هي إشارة للشخص لمراجعة الطبيب.

