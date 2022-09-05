تحديث جديد للكاميرا من سامسونج بات متاحاً لهواتف سلسلة جالكسي إس 22

طرحت سامسونج لتوها تحديث ضخم لكاميرا هواتف سلسلة جالكسي إس 22 – Galaxy S22 حيث تم رصد التحديث لأول مرة من قِبل موقع Sammy Fans والذي ذكر في تقريره أن التحديث متاح حالياً لمستخدمي السلسلة في كوريا الجنوبية، لذا من المتوقع أن يكون متاح لبقية المناطق الأخرى في وقت لاحق.

تشير لقطة الشاشة التي شاركها الموقع لسجل التغيير إلى عدد كبير من الميزات الجديدة التي طالت كاميرا هواتف سلسلة جالكسي إس 22، كما وقد طرحت سامسونج تقرير مُفصل بجميع الميزات الجديدة في منشور خاص على منتدى الشركة باللغة الكورية.

تحصل سلسلة جالكسي إس 22 على دعم كاميرا تيليفوتو في وضع hyperlapse

في البداية، تم تحديث وظائف كاميرا التقريب بمعدل 3x إذ أصبحت الكاميرا تدعم مستوى التقريب هذا أثناء تسجيل مقاطع فيديو في وضع hyperlapse.

وكما تعلمون، فإن كل من جالكسي إس 22 وجالكسي إس 22 بلس وجالكسي إس 22 ألترا يحتوون على كاميرا تيليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل داعمة للتقريب البصري بمعدل 3x، ولكن جالكسي إس 22 ألترا هو الوحيد الذي يمتاز بكاميرا تليفوتوغرافي إضافية بتقريب بصري بمعدل 10x.

وقد ذكرت سامسونج على منتدى مجتمع كوريا الجنوبية أنها ركزت على تحديث وضع hyperlapse الفلكي لجميع هواتف السلسلة. بالإضافة إلى ذلك، فلقد حصلت السلسلة على بعض التحسينات الوظيفية من أجل خاصية المسح الضوئي QR Scanner حيث جعلت سامسونج منطقة المسح أكبر نسبياً من أجل التعرف على رموز الاستجابة السريعة بشكل أفضل وأكثر سهولة.

الآن أصبحت هواتف سلسلة جالكسي إس 22 قادرة على مساح الملفات ضوئياً والتعرف على رموز الاستجابة السريعة بداخلها بشكل أفضل من ذي قبل.

في الماضي، كان يعاني المستخدمون من عملية مسح الرموز الموجودة في المستندات ضوئياً. فإذا اكتشفت الكاميرا المستند قبل الرمز، فلن تتمكن الكاميرا من التعرف على الرمز بشكل صحيح. وحينها كان المستخدم مُضطر على إعادة تشغيل الماسح الضوئي والتركيز فقط على منطقة الرمز كي يتمكن من مسحه ضوئياً.

أيضاً اشتكى بعض المستخدمين في الماضي بسبب وجود خلل في وظيفة QR Scanner على هواتف السلسلة حيث كانت الهواتف غير قادرة على إعادة مسح الرمز إذا تم رفض المسح الضوئي في المرة الأولى. لذا، من المتوقع أن يجلب هذا التحديث إصلاح لهذا الخلل وستكون قادراً على إعادة مسح رموز الاستجابة بشكل طبيعي.

علاوة على ذلك، فلقد حصلت هواتف سلسلة جالكسي إس 22 على بعض التحسينات البرمجية لوظائف الذاكرة العشوائية ومحرك الذكاء الاصطناعي في أوضاع تصوير مختلفة بما في ذلك وضع التقاط الصور وتسجيل الفيديو الليلي.

أما بالنسبة لتحسينات الأداء فلقد اشتمل التحديث على تحسين قدرات النطاق الديناميكي العالي HDR ودقة ألوان الصور من أجل تحسين وتعزيز الجودة الإجمالية لجميع الصور.