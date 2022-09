الخطوط التركية.. أول شركة طيران ترعى دوري أبطال أوروبا

أصبحت الخطوط الجوية التركية أول شركة طيران في العالم ترعى بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم المزمع إقامة مباراتها النهائية في إسطنبول عام 2023.

وأوضحت الشركة بحسب وكالة الأناضول التركية، أنّها باتت الراعي الرسمي لدوري أبطال أوروبا الذي يعتبر أحد أكثر الأحداث الرياضية متابعة على مستوى العالم.

وأشارت الشركة إلى أنّ عقد الرعاية هذا يحمل أهمية وخاصة أن المباراة النهائية للبطولة ستقام في ملعب «استاد أتاتورك الأولمبي» في إسطنبول يوم 10 يونيو العام المقبل.

وأضافت الشركة أنّ إعلان الرعاية جرى في مركز الخليج للمؤتمرات بإسطنبول بمشاركة رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية أحمد بولات ومسؤولين كبار في الشركة.

وذكرت شركة الخطوط الجوية التركية أنّ رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الكسندر تشيفرين ومدير التسويق في الاتحاد غاي لورينت أبستين.​​​​​​، شاركا في الإعلان.

