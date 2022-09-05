تسريبات – ابل ستعلن عن سماعة AirPods Pro 2 مع هواتف ايفون 14

اقترب موعد الإعلان عن هواتف ايفون 14 لكن يبدو أن هناك منتجات أخرى سوف تكون حاضرة أيضاً في المؤتمر مثل سماعة ابل المنتظرة AirPods Pro 2.

صحيح أن مؤتمر ابل السنوي في شهر سبتمبر عادةً ما يركز على هواتف الايفون لكن هذا لا يمنع ابل من الإعلان عن منتجات أخرى مرتبطة به ارتباطاً وثيقاً مثل ساعتها الذكية وكذلك سماعات AirPods اللاسلكية.

وفقاً لما ذكرته صحيفة بلومبيرج الأمريكية، فإن ابل سوف تكشف عن الجيل الثاني من سماعة ايربودز برو AirPods Pro 2 بالتوازي مع الإعلان عن هواتف ايفون 14 يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر المقبل.

على مدار الأشهر الأخيرة، كانت هناك الكثير من الشائعات حول سماعات AirPods Pro 2 المنتظرة منها على سبيل المثال تغيير التصميم إذ رجحت التسريبات تقليل أو إزالة الجزء البارز من السماعة.

شائعات أخرى تحدثت عن شكل من أشكال تتبع اللياقة البدنية في السماعات، وتغييرات في علبة الشحن.

كانت هناك إشارات إلى أن علبة الشحن يمكن أن تساعد بشكل ما ذوي الإعاقات السمعية، مع ميكروفون ومكبر صوت يمكن أن يساعد كذلك في العثور على السماعات عند فقدانها.

على أغلب الظن وبرغم كثرة الشائعات المنتشرة، فإن سماعات الايربودز سوف تشبه من الناحية الشكل على الأقل الجيل الأول من السماعة، كما ستظل السماعة معتمدة على منفذ Lightning في الشحن. لا يتوقع كذلك قدوم تغييرات في سعر السماعة.

سوف تشهد السماعة تحسينات في المكونات الداخلية وكذلك تحديثاً لاتصال البلوتوث.