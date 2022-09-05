سامسونج تُطلق منصة لتبادل العملات الرقمية المشفرة العام القادم!

يبدو أن شركة سامسونج تخطط لمضاعفة جهودها في قطاع العملات الرقمية المُشفرة إذ يُقال أن الشركة تعتزم إطلاق منصة جديدة العام المقبل لتبادل العملات الرقمية المشفرة تحت إشراف من قسم الأوراق المالية.

سامسونج تقدم بالفعل محفظة بلوك تشين Blockchain لمستخدمي هواتف جالكسي والتي تسمح لهم بتخزين أصولهم الافتراضية في مكان آمن وموثوق.

وبناءً على تقارير بعض وسائل الإعلام الكورية فإن المُخطط الجديد للشركة جاء بناءً على موقف الرئيس Yoon Suk-yeol المؤيد لفكرة العملات الرقمية المشفرة.

من الواضح أن رئيس كوريا الجنوبية المنتخب حديثاً يشجع كل من المستثمرين والشركات المحلية على الاستثمار بشكل أكبر في الأصول الافتراضية والعملات الرقمية المُشفرة، لدرجة أنه قرر زيادة الحد الأدنى للدخول الخاضعة للضريبة من التجارة الرقمية مما ساهم بشكل كبير في اتاحة مساحة أكبر لصغار المستثمرين من أجل النمو والازدهار بشكل أكبر.

يأتي قرار رئيس كوريا الجنوبية بعدما تم تعليق وإغلاف العديد من منصات تبادل العملات الرقمية المُشفرة العام الماضي، حيث فرضت حكومة رئيس الدولة السابق لوائح جديدة على للعملات الرقمية المشفرة في عام 2021.

وقد فشلت أكثر من 60 منصة في تلبية المتطلبات مما اضطرها إلى إغلاق منصاتها. بالإضافة إلى ذلك، فلقد اتخذت وحدة الاستخبارات المالية إجراءات قانونية صارمة ضد منصات تبادل العملات الرقمية الغير مرخصة التي تعمل في البلاد.

جميع هذه العوامل أدت إلى خلق فراغ كبير في سوق العملات الرقمية في كوريا الجنوبية، ويبدو أن شركة سامسونج ليست الشركة المحلية الوحيدة التي تتطلع للاستفادة من هذا الموقف.

يُقال أن هناك ما يصل إلى 7 شركات تقدمت للحكومة بطلب من أجل الحصول على الموافقة بإطلاق منصات جديدة لتداول العملات الرقمية المُشفرة ومن بينها شركة Mirae Asset Securities وهي أكبر شركة للخدمات المصرفية والاستثمارية والسمسرة في الأوراق المالية من حيث القيمة السوقية في كوريا الجنوبية.

تسعى هذه الشركات، بجانب سامسونج، للتمكن من إطلاق منصاتها الخاصة لتبادل العملات الرقمية المشفرة خلال النصف الأول من العام المقبل.

تخطط هذه الشركات من أجل دعم تبادل العملات المُشفرة الأكثر استخداماً، من بينها عملة البيتكوين وإيثريوم وكذلك رموز NFTs الغير قابلة للاستبدال.