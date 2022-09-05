قائمة بجميع الهواتف التي ستحصل على تحديث أندرويد 13 خلال الأسابيع القادمة!

كانت قد أعلنت شركة جوجل عن نظام أندرويد 13 لأول مرة خلال مؤتمر Google I/O 2022 في وقت سابق من العام الجاري. ثم بعد ذلك بدأت الشركة في طرح التحديث النهائي والمستقر من النظام لهواتف Google Pixel المؤهلة منذ يوم 15 أغسطس الماضي. في الوقت الحالي يختبر مالكي هواتف Google Pixel ميزات النظام الجديد.

إذا كنت تتساءل عن موعد وصول تحديث أندرويد 13 إلى هاتفك فلقد تطرقنا من قبل في مقال سابق بعنوان متى سيصل تحديث أندرويد 13 إلى هاتفك؟ إلى المخطط الزمني المتوقع لحصول هواتف الشركات المُصنعة للنظام الجديد.

للأسف لم تشارك أي شركة من شركات تصنيع الأندرويد عملائها بموعد أو جدول زمني محدد لطرح التحديث الجديد ولكن من خلال المخططات الزمنية التي التزمت بها الشركات الأعوام الماضية يمكننا توقع موعد وصول التحديث الجديد إلى الهواتف ومن المتوقع أن تبدأ الهواتف المؤهلة في تلقي التحديث في وقت ما خلال شهر سبتمبر وحتى مطلع العام القادم.

الآن ربما أغلبكم يتساءل ما إذا كانت هواتفكم الأندرويد ستحصل على تحديث أندرويد 13 أم لا، ولذلك قررنا عبر هذه المقالة أن نشارككم توقعاتنا حول جميع هواتف الأندرويد التي من المُقرر أن تحصل على التحديث الجديد وكالعادة سوف نبدأها مع هواتف شركة جوجل.

هواتف جوجل المؤهلة لتلقي تحديث أندرويد 13

تماماً مثلما رأينا على مدار الخمس سنوات الماضية، تكون هواتف شركة جوجل “Google Pixel” هي أولى الهواتف التي تتمتع بالقدرة على اختبار النظام الجديد. طرحت جوجل نظام أندرويد 13 لهواتف بيكسل المؤهلة اعتبارًا من يوم 15 أغسطس الماضي وفيما يلي قائمة بجميع هواتف الشركة التي حصلت على التحديث، جدير بالذكر أن هواتف Pixel 3 وما قبلها لن تحصل على أندرويد 13 بسبب انتهاء فترة الدعم البرمجي الرسمية من أجلها:

Google Pixel 4

Google Pixel 4 XL

Google Pixel 4a

Google Pixel 4a 5G

Google Pixel 5

Google Pixel 5a

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

هواتف سامسونج المؤهلة لتلقي تحديث أندرويد 13

سامسونج هي واحدة من الشركات القلائل – إن لم تكن الوحيدة – التي تعد مستخدميها بأربعة سنوات كاملة من الدعم البرمجي المستند على نظام أندرويد وخمس سنوات من التصحيحات الأمنية. في الوقت الحالي يختبر مالكي هواتف سلسلة جالكسي إس 22 في بعض البلدان نظام أندرويد 13 ومن المتوقع أن تحصل بقية الهواتف الأخرى في بقية البلدان على التحديث الجديد في وقت ما خلال شهر أكتوبر وهذه هي قائمة هواتف الشركة المؤهلة للحصول على التحديث الجديد.

وجب التنويه على أن هذه هي ليست القائمة النهائية ولكن سنحاول التركيز فقط على هواتف الشركة الرئيسية ولكن من المؤكد أن هناك عدد كبير من هواتف الشركة متوسطة المدى من سلسلة جالكسي A وجالكسي M التي ستحصل على أندرويد 13 في الوقت المناسب:

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A52 5G

Samsung Galaxy A52s

Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Xcover 5

هواتف شاومي المؤهلة لتلقي تحديث أندرويد 13

شاومي تحاول السير على نهج سامسونج بعد أن أعلنت العام الماضي أنها تخطط لتمديد سياسة الدعم البرمجي لهواتفها الذكية. بالرغم من أن الشركة لم تذكر بشكل رسمي أي من هواتفها المؤهلة للحصول على النظام الجديد إلا أن لدينا فكرة عما يمكن توقعه بخصوص هذا الشأن.

الجدير بذكره هو أن هناك بعض الهواتف التي ستحصل على واجهة MIUI 14 المستندة على نظام أندرويد 13 في حين أن هنا بعض الهواتف الأخرى التي ستحصل على الواجهة المستندة على نظام أندرويد 12:

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12X

Xiaomi 12 Ultra

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Lite

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Mi 11 Lite / Mi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi 11 LE

Mi 11 / Mo 11i

Xiaomi 11i Hypercharge

Mi 11 Ultra

Mi 11 Pro

Xiaomi Mix 4

Xiaomi Mix Fold

Xiaomi Mix Fold 2

Xiaomi Civi / Civi 1s

Mi Note 10 Lite

Mi 10 / Mi 10 Pro

Xiaomi Pad 5 / Pad 5 Pro

Redmi Note 11 5G / Note 11 4G

Redmi Note 11 SE

Note 11 Pro 5G / Note 11 Pro 4G

Redmi Note 11T

Redmi Note 11T Pro / Note 11T Pro+

Redmi Note 11S / Note 11S 5G

Redmi Note 11E / Note 11E Pro

Redmi note 10 / Note 10 Pro / Note 10 Pro Max

Redmi Note 10S / Note 10S Lite

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10T 5G

Redmi Note 9 4G / Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9T 5G

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi K50 / K50 Pro

Redmi K50 Gaming Edition

Redmi K50S / K50S Pro

Redmi K40S

Redmi K40 Pro / K40 Pro+

Redmi K40

Redmi K40 Gaming

Redmi K30S Ultra

Redmi K30 Ultra

Redmi K30 4G

Redmi K30 Pro

Redmi Note 8 2021

Redmi 10C

Redmi 10A

Redmi 10 Power

Redmi 10 / 10 5G

Redmi 10 Prime+ 5G

Redmi 10 india

Redmi 10 Prime

Redmi 10 Prime 2022

Redmi 10 2022

Redmi 9T

Redmi 9 Power

Poco F4 5G

Poco F3 GT

Poco M4 / M4 Pro / M4 Pro 5G

Poco X4 Pro 5G

Poco M3 Pro 5G!

Poco F4 GT

Poco X4 GT

هواتف أوبو المؤهلة للحصول على تحديث أندرويد 13

بسبب وجود العديد من الهواتف الذكية التي تحتوي على لاحقة نهائية في أسماءها مثل Lite و Neo و Plus و SE يجعل من الصعب التنبؤ بجميع هواتف الشركة التي ستحصل على التحديث الجديد ولكن من المؤكد أن القائمة التالية سوف تحصل على التحديث الجديد خلال وقت قريب:

Oppo Find N

Oppo Find X2 Pro

Oppo Find X3

Oppo Find X3 Lite

Oppo Find X3 Neo

Oppo Find X3 Pro

Oppo Find X5

Oppo Find X5 Lite

Oppo Find X5 Pro

Oppo Reno 6

Oppo Reno 6 5G

Oppo Reno 6 Pro 5G

Oppo Reno 6 Pro+ 5G

Oppo Reno 6 Z

Oppo Reno 7 5G

Oppo Reno 7 Pro 5G

هواتف فيفو المؤهلة للحصول على تحديث أندرويد 13

تحاول فيفو تطبيق سياسة شركة سامسونج من خلال وعودها بتوفير ثلاثة تحديثات رئيسية من أجل هاتفها الرائد Vivo X60 ومع ذلك فهي لم تقدم أي ضمانات لمستخدمي هواتف الشركة متوسطة المدى والاقتصادية وبالتالي فإن قائمة هواتف الشركة التي ستحصل على تحديث أندرويد 13 تشتمل على الآتي:

iQOO 8

iQOO 8 Pro

iQOO 9

iQOO 9 Pro

Vivo X60 Pro

Vivo X70

Vivo X70 Pro

Vivo X70 Pro+

Vivo X80 Pro

هواتف ريلمي المؤهلة للحصول على تحديث أندرويد 13

بعد أن أطلقت الشركة سلسلة Realme GT وسلسلة Realme 9 وسعت ريلمي استراتيجية تحديث هواتفها الرئيسية ومتوسطة المدى بالدعم البرمجي والذي قد يتضمن تحديثان أو ثلاثة تحديثات من نظام أندرويد ومن المتوقع أن تحصل الهواتف التالية على تحديث أندرويد 13:

Realme 9i

Realme 9 Pro

Realme 9 Pro+

Realme GT

Realme GT Master

Realme GT Neo

Realme GT Neo Flash

Realme GT Neo 2

Realme GT Neo 2T

Realme GT2

Realme GT2 Pro

هواتف OnePlus المؤهلة للحصول على تحديث أندرويد 13

أعلنت الشركة الصينية العام الماضي عن سياسة التحديث الخاصة بها ومن خلال خارطة الطريقة التي وضعتها يمكننا التكهن بأن جميع الهواتف التالية هي المؤهلة للحصول على نظام أندرويد 13 خلال الأشهر القليلة القادمة:

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10R

OnePlus 10T

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9

OnePlus 9R

OnePlus 9RT

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8

OnePlus 8T

OnePlus Nord 2

OnePlus Nord 2T

OnePlus Nord CE

OnePlus Nord CE2

OnePlus Nord CE2 Lite

هواتف نوكيا التي ستحصل على تحديث أندرويد 13

للأسف واجهت شركة نوكيا انتقادات شديدة خلال الأعوام الماضية بسبب سياسة التحديثات التي تلتزم بها الشركة وبالتالي من الصعب علينا التكهن بموعد وصول التحديث الجديد إلى هواتف الشركة المؤهلة. ولكن دعونا فقط نتذكر أن هذه هي واحدة من الهواتف القلائل التي تتمتع بواجهة أندرويد نظيفة خالية من أي تطبيقات افتراضية Bloatware وإذا كان الأمر راجع لنا فيمكننا تخمين قائمة الهواتف المؤهلة للحصول على تحديث أندرويد 13 وهي كالآتي:

Nokia X20 / XR 20

Nokia X10

Nokia X20

Nokia G10

Nokia G11 / G11 Plus

Nokia G20

Nokia G21

Nokia G50

هواتف Sony المؤهلة للحصول على تحديث أندرويد 13

تطلق شركة Sony عدداً قليلاً جداً من الهواتف الذكية كل عام وفي الحقيقة هذا الأمر يساعدنا كثيراً في تحديد جميع هواتف الشركة التي يُمكن أن تحصل على أندرويد 13 في وقت لاحق من العام الجاري وحتى الربع الأول من العام القادم وهي ستكون كالتالي: