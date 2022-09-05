قائمة بجميع الهواتف التي ستحصل على تحديث أندرويد 13 خلال الأسابيع القادمة!

كانت قد أعلنت شركة جوجل عن نظام أندرويد 13 لأول مرة خلال مؤتمر Google I/O 2022 في وقت سابق من العام الجاري. ثم بعد ذلك بدأت الشركة في طرح التحديث النهائي والمستقر من النظام لهواتف Google Pixel المؤهلة منذ يوم 15 أغسطس الماضي. في الوقت الحالي يختبر مالكي هواتف Google Pixel ميزات النظام الجديد.
إذا كنت تتساءل عن موعد وصول تحديث أندرويد 13 إلى هاتفك فلقد تطرقنا من قبل في مقال سابق بعنوان متى سيصل تحديث أندرويد 13 إلى هاتفك؟ إلى المخطط الزمني المتوقع لحصول هواتف الشركات المُصنعة للنظام الجديد.
للأسف لم تشارك أي شركة من شركات تصنيع الأندرويد عملائها بموعد أو جدول زمني محدد لطرح التحديث الجديد ولكن من خلال المخططات الزمنية التي التزمت بها الشركات الأعوام الماضية يمكننا توقع موعد وصول التحديث الجديد إلى الهواتف ومن المتوقع أن تبدأ الهواتف المؤهلة في تلقي التحديث في وقت ما خلال شهر سبتمبر وحتى مطلع العام القادم.
الآن ربما أغلبكم يتساءل ما إذا كانت هواتفكم الأندرويد ستحصل على تحديث أندرويد 13 أم لا، ولذلك قررنا عبر هذه المقالة أن نشارككم توقعاتنا حول جميع هواتف الأندرويد التي من المُقرر أن تحصل على التحديث الجديد وكالعادة سوف نبدأها مع هواتف شركة جوجل.
هواتف جوجل المؤهلة لتلقي تحديث أندرويد 13
تماماً مثلما رأينا على مدار الخمس سنوات الماضية، تكون هواتف شركة جوجل “Google Pixel” هي أولى الهواتف التي تتمتع بالقدرة على اختبار النظام الجديد. طرحت جوجل نظام أندرويد 13 لهواتف بيكسل المؤهلة اعتبارًا من يوم 15 أغسطس الماضي وفيما يلي قائمة بجميع هواتف الشركة التي حصلت على التحديث، جدير بالذكر أن هواتف Pixel 3 وما قبلها لن تحصل على أندرويد 13 بسبب انتهاء فترة الدعم البرمجي الرسمية من أجلها:
- Google Pixel 4
- Google Pixel 4 XL
- Google Pixel 4a
- Google Pixel 4a 5G
- Google Pixel 5
- Google Pixel 5a
- Google Pixel 6
- Google Pixel 6 Pro
هواتف سامسونج المؤهلة لتلقي تحديث أندرويد 13
سامسونج هي واحدة من الشركات القلائل – إن لم تكن الوحيدة – التي تعد مستخدميها بأربعة سنوات كاملة من الدعم البرمجي المستند على نظام أندرويد وخمس سنوات من التصحيحات الأمنية. في الوقت الحالي يختبر مالكي هواتف سلسلة جالكسي إس 22 في بعض البلدان نظام أندرويد 13 ومن المتوقع أن تحصل بقية الهواتف الأخرى في بقية البلدان على التحديث الجديد في وقت ما خلال شهر أكتوبر وهذه هي قائمة هواتف الشركة المؤهلة للحصول على التحديث الجديد.
وجب التنويه على أن هذه هي ليست القائمة النهائية ولكن سنحاول التركيز فقط على هواتف الشركة الرئيسية ولكن من المؤكد أن هناك عدد كبير من هواتف الشركة متوسطة المدى من سلسلة جالكسي A وجالكسي M التي ستحصل على أندرويد 13 في الوقت المناسب:
- Samsung Galaxy A52
- Samsung Galaxy A52 5G
- Samsung Galaxy A52s
- Samsung Galaxy A72
- Samsung Galaxy Note 20
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- Samsung Galaxy S20
- Samsung Galaxy S20+
- Samsung Galaxy S20 Ultra
- Samsung Galaxy S20 FE
- Samsung Galaxy S21
- Samsung Galaxy S21+
- Samsung Galaxy S21 Ultra
- Samsung Galaxy S21 FE
- Samsung Galaxy S22
- Samsung Galaxy S22+
- Samsung Galaxy S22 Ultra
- Samsung Galaxy Z Flip
- Samsung Galaxy Z Flip 3
- Samsung Galaxy Z Fold 2
- Samsung Galaxy Z Fold 3
- Samsung Galaxy Xcover 5
هواتف شاومي المؤهلة لتلقي تحديث أندرويد 13
شاومي تحاول السير على نهج سامسونج بعد أن أعلنت العام الماضي أنها تخطط لتمديد سياسة الدعم البرمجي لهواتفها الذكية. بالرغم من أن الشركة لم تذكر بشكل رسمي أي من هواتفها المؤهلة للحصول على النظام الجديد إلا أن لدينا فكرة عما يمكن توقعه بخصوص هذا الشأن.
الجدير بذكره هو أن هناك بعض الهواتف التي ستحصل على واجهة MIUI 14 المستندة على نظام أندرويد 13 في حين أن هنا بعض الهواتف الأخرى التي ستحصل على الواجهة المستندة على نظام أندرويد 12:
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12X
- Xiaomi 12 Ultra
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12S Lite
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi 11T
- Xiaomi 11T Pro
- Mi 11 Lite / Mi 11 Lite 5G
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Xiaomi Mi 11 LE
- Mi 11 / Mo 11i
- Xiaomi 11i Hypercharge
- Mi 11 Ultra
- Mi 11 Pro
- Xiaomi Mix 4
- Xiaomi Mix Fold
- Xiaomi Mix Fold 2
- Xiaomi Civi / Civi 1s
- Mi Note 10 Lite
- Mi 10 / Mi 10 Pro
- Xiaomi Pad 5 / Pad 5 Pro
- Redmi Note 11 5G / Note 11 4G
- Redmi Note 11 SE
- Note 11 Pro 5G / Note 11 Pro 4G
- Redmi Note 11T
- Redmi Note 11T Pro / Note 11T Pro+
- Redmi Note 11S / Note 11S 5G
- Redmi Note 11E / Note 11E Pro
- Redmi note 10 / Note 10 Pro / Note 10 Pro Max
- Redmi Note 10S / Note 10S Lite
- Redmi Note 10 5G
- Redmi Note 10T 5G
- Redmi Note 9 4G / Redmi Note 9 5G
- Redmi Note 9T 5G
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi K50 / K50 Pro
- Redmi K50 Gaming Edition
- Redmi K50S / K50S Pro
- Redmi K40S
- Redmi K40 Pro / K40 Pro+
- Redmi K40
- Redmi K40 Gaming
- Redmi K30S Ultra
- Redmi K30 Ultra
- Redmi K30 4G
- Redmi K30 Pro
- Redmi Note 8 2021
- Redmi 10C
- Redmi 10A
- Redmi 10 Power
- Redmi 10 / 10 5G
- Redmi 10 Prime+ 5G
- Redmi 10 india
- Redmi 10 Prime
- Redmi 10 Prime 2022
- Redmi 10 2022
- Redmi 9T
- Redmi 9 Power
- Poco F4 5G
- Poco F3 GT
- Poco M4 / M4 Pro / M4 Pro 5G
- Poco X4 Pro 5G
- Poco M3 Pro 5G!
- Poco F4 GT
- Poco X4 GT
هواتف أوبو المؤهلة للحصول على تحديث أندرويد 13
بسبب وجود العديد من الهواتف الذكية التي تحتوي على لاحقة نهائية في أسماءها مثل Lite و Neo و Plus و SE يجعل من الصعب التنبؤ بجميع هواتف الشركة التي ستحصل على التحديث الجديد ولكن من المؤكد أن القائمة التالية سوف تحصل على التحديث الجديد خلال وقت قريب:
- Oppo Find N
- Oppo Find X2 Pro
- Oppo Find X3
- Oppo Find X3 Lite
- Oppo Find X3 Neo
- Oppo Find X3 Pro
- Oppo Find X5
- Oppo Find X5 Lite
- Oppo Find X5 Pro
- Oppo Reno 6
- Oppo Reno 6 5G
- Oppo Reno 6 Pro 5G
- Oppo Reno 6 Pro+ 5G
- Oppo Reno 6 Z
- Oppo Reno 7 5G
- Oppo Reno 7 Pro 5G
هواتف فيفو المؤهلة للحصول على تحديث أندرويد 13
تحاول فيفو تطبيق سياسة شركة سامسونج من خلال وعودها بتوفير ثلاثة تحديثات رئيسية من أجل هاتفها الرائد Vivo X60 ومع ذلك فهي لم تقدم أي ضمانات لمستخدمي هواتف الشركة متوسطة المدى والاقتصادية وبالتالي فإن قائمة هواتف الشركة التي ستحصل على تحديث أندرويد 13 تشتمل على الآتي:
- iQOO 8
- iQOO 8 Pro
- iQOO 9
- iQOO 9 Pro
- Vivo X60 Pro
- Vivo X70
- Vivo X70 Pro
- Vivo X70 Pro+
- Vivo X80 Pro
هواتف ريلمي المؤهلة للحصول على تحديث أندرويد 13
بعد أن أطلقت الشركة سلسلة Realme GT وسلسلة Realme 9 وسعت ريلمي استراتيجية تحديث هواتفها الرئيسية ومتوسطة المدى بالدعم البرمجي والذي قد يتضمن تحديثان أو ثلاثة تحديثات من نظام أندرويد ومن المتوقع أن تحصل الهواتف التالية على تحديث أندرويد 13:
- Realme 9i
- Realme 9 Pro
- Realme 9 Pro+
- Realme GT
- Realme GT Master
- Realme GT Neo
- Realme GT Neo Flash
- Realme GT Neo 2
- Realme GT Neo 2T
- Realme GT2
- Realme GT2 Pro
هواتف OnePlus المؤهلة للحصول على تحديث أندرويد 13
أعلنت الشركة الصينية العام الماضي عن سياسة التحديث الخاصة بها ومن خلال خارطة الطريقة التي وضعتها يمكننا التكهن بأن جميع الهواتف التالية هي المؤهلة للحصول على نظام أندرويد 13 خلال الأشهر القليلة القادمة:
- OnePlus 10 Pro
- OnePlus 10R
- OnePlus 10T
- OnePlus 9 Pro
- OnePlus 9
- OnePlus 9R
- OnePlus 9RT
- OnePlus 8 Pro
- OnePlus 8
- OnePlus 8T
- OnePlus Nord 2
- OnePlus Nord 2T
- OnePlus Nord CE
- OnePlus Nord CE2
- OnePlus Nord CE2 Lite
هواتف نوكيا التي ستحصل على تحديث أندرويد 13
للأسف واجهت شركة نوكيا انتقادات شديدة خلال الأعوام الماضية بسبب سياسة التحديثات التي تلتزم بها الشركة وبالتالي من الصعب علينا التكهن بموعد وصول التحديث الجديد إلى هواتف الشركة المؤهلة. ولكن دعونا فقط نتذكر أن هذه هي واحدة من الهواتف القلائل التي تتمتع بواجهة أندرويد نظيفة خالية من أي تطبيقات افتراضية Bloatware وإذا كان الأمر راجع لنا فيمكننا تخمين قائمة الهواتف المؤهلة للحصول على تحديث أندرويد 13 وهي كالآتي:
- Nokia X20 / XR 20
- Nokia X10
- Nokia X20
- Nokia G10
- Nokia G11 / G11 Plus
- Nokia G20
- Nokia G21
- Nokia G50
هواتف Sony المؤهلة للحصول على تحديث أندرويد 13
تطلق شركة Sony عدداً قليلاً جداً من الهواتف الذكية كل عام وفي الحقيقة هذا الأمر يساعدنا كثيراً في تحديد جميع هواتف الشركة التي يُمكن أن تحصل على أندرويد 13 في وقت لاحق من العام الجاري وحتى الربع الأول من العام القادم وهي ستكون كالتالي:
- Sony Xperia Pro -I
- Sony Xperia 1 IV
- Sony Xperia 10 IV
- Sony Xperia 1 III
- Sony Xperia 10 III
- Sony Xperia 5 III
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