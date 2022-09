فائدة الجعة الخالية من الكحول للأمعاء

روسيا – كشف الطبيب الروسي سيرغي فيالوف، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، تأثير كل من الجعة والنبيذ من دون كحول في الجسم.

ويشير الأخصائي في مقابلة مع موقع Gazeta.Ru، إلى أنه استنادا إلى نتائج عدد من الدراسات، التي أثبتت فوائد شرب الجعة الخالية من الكحول أو المحتوية على نسبة ضئيلة من الكحول باعتدال، يمكن أن يحسن بشكل كبير عمل المعدة والأمعاء.

ويقول، “الجعة الخالية من الكحول تؤثر إيجابيا في ميكروبيوم الأمعاء، المسؤول عن منظومة المناعة، بفضل الخمائر ونواتج التخمر، وأن هذه الجعة تحفز إفراز عصير المعدة، وتحسن الأحماض العضوية وعملية التمثيل الغذائي في الأمعاء”.

ويضيف، ولكن فوائد النبيذ الخالي من الكحول محدودة جدا ، وقد يكون مفيدا لمن يحاول التخلص من عادة شرب الكحول. أي أن فائدته للصحة مبالغ بها كثيرا.

ويقول، “لا تبقى فيه مواد مفيدة بعد إزالة الكحول، سوى النكهة ومحسنات المذاق المضافة. لذلك فإن عصير العنب المركز أفضل منه بكثير”.

