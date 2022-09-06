سامسونج تسجل براءة اختراع لهاتف قابل للطي يلتف حول المعصم!

يبدو أن عملاق التكنولوجيا الكوري يختبر إمكانية تصنيع هاتف قابل للطي يُمكن أن يلتف حول المعصم إذ تم اكتشاف مطالبة من قِبل شركة سامسونج بحق براءة الاختراع للوحة عرض قابلة للطي يتم طيها بشكل فريد لتتلامس عند نهاية نقطتي الطرفين. آلية الطي الفريدة تلك قد تسمح بإمكانية استخدام الجهاز أثناء طيه حول المعصم، تماماً مثلما يتم استخدام الساعات الذكية في الوقت الحالي.

سامسونج تعمل على هاتف قابل للطي يتلف حول المعصم

تم رصد براءة الاختراع بواسطة موقع 91Mobile والذي شارك عدد من الصور التي تحتوي على رسوم ومخططات توضح كيفية عمل آلية الطي الجديدة.

لتوضيح الأمور بشكل أفضل: تتكون اللوحة القابلة للطي من ثلاث أقسام، القسم الأكبر بينهما هو الجزء الأوسط والذي سيتم استخدامه كشاشة عادية للهاتف الذكي، بينما يأتي القسمان الآخران بمنتصف طول القسم الأوسط ويمكن طيهما بزاوية 180 درجة لإبقائهما خلف الشاشة. بهذا الشكل يمكن استخدام القسم الأوسط كشاشة عادية.

ومع ذلك، يُمكن فتح الحافتين المطويتين في حالة رغبة المستخدم بالحصول على مساحة عرض أكبر. تشير مخططات براءة الاختراع المقدمة من قِبل سامسونج أي كلا جزئين طرفي لوحة العرض سيتم استخدامهما كوحدات تحكم أساسية بينما سيتم الاعتماد على القسم الأوسط كشاشة رئيسية. وبالتأكيد هذه ما هي إلا حالة واحدة من حالات استخدام متعددة لمثل هذا الهاتف.

الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو أن هذه المخططات تُظهر أن حتى القسم الأوسط قد يكون منحنياً في بعض حالات الاستخدام الأخرى بحيث يتم طي جزئي الطرفين الآخرين حتى تلتقي نهايتهما. والأغرب من ذلك أن الجزء المتواجد في المنتصف يُمكن طيه بشكل أكبر لكي يتداخل جزئي الطرفين بشكل أكثر.

هذه السيناريوهات المختلفة من آلية الطي الفريدة تمنح الجهاز شكلاً فريداً قد يكون مناسب جداً للالتفاف حول معصم المستخدم، بحيث يكون الجزء الأوسط بمثابة شاشة عرض كبيرة الحجم مشابهة لنفس حجم شاشات الهواتف الذكية العادية.

اشتملت مخططات براءة الاختراع على بعض المعلومات والبيانات التقنية حول آلية وتكنولوجيا الطي الجديدة حيث يُمكن رؤية وحدات التحكم وأجهزة الاستشعار القابلة للطي التي تسمح للشاشة القابلة للطي بالانحناء دون أن تفقد خصائص وسمات العرض.

سامسونج هي واحدة من أفضل الشركات العالمية عندما يتعلق الأمر بتطوير وتصنيع الهواتف القابلة للطي. على الأرجح تخطط الشركة للدفع بحدود الأجهزة القابلة للطي لمستوى أبعد من ذلك.

سامسونج على يقين بأن الشركات المنافسة تحاول اللحاق بها في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي، لذا سيتعين على العملاق الكوري ابتكار تكنولوجيا وأساليب جديدة قادرة على مساعدة الشركة أن تظل في الريادة.

ولكن بالرغم من ذلك، هذا لا يعني أننا قد نرى آلية الطي الفريدة الجديدة العام الحالي، أو حتى العام القادم، ولكن سنراها عندما تحدد سامسونج أن الوقت قد يكون قد حان لإطلاق مثل هذه التكنولوجيا في سوق المستهلك.