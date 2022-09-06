شركة انفنيكس تُطلق هاتف Infinix Note 12 Pro لمستخدمي الفئة المتوسطة

أطلقت العلامة التجارية الصينية مؤخراً هاتف إنفنيكس نوت 12 برو – Infinix Note 12 Pro في الخارج. يمتاز الهاتف بشاشة رائعة تحتوي على لوحة عرض AMOLED قياس 6.7 بوصة بدقة +FHD ولكنها تحتوي على نوتش أمامي على شكل حرف U من أجل إيواء كاميرا الصور الشخصية التي تحتضن بداخلها مستشعر بدقة 16 ميجابكسل.
إذا لم تخونني ذاكرتي فأعتقد أن هذا هو أول هاتف يتم إطلاقه بمعالج ميديا تيك متوسط المدى الجديد Helio G99 SoC وبالرغم من ذلك فهو لا يدعم تقنية شبكات الجيل الخامس 5G.
وفقاً لتصريح الشركة فأن معالج هيليو الجديد قادر على توفير استهلاك الطاقة بنسبة تتجاوز 30% أثناء تشغيل الألعاب المُكثفة مقارنة بمعالج Helio G96 وهذا بفضل اعتماد المعالج الجديد على عقدة تصنيع 6 نانوميتر بدلاً من 12 نانوميتر.
بجانب شريحة المعالجة الجديدة، يعتمد الهاتف على ذاكرة وصول عشوائية بسعة 8 جيجابايت رام، كما ويدعم الهاتف الذاكرة العشوائية الافتراضية بسعة 5 جيجابايت كحد أقصى. يحتوي هاتف انفنيكس نوت 12 برو على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.
يتمتع الهاتف بمكبرات صوت ستريو مزدوجة ويدعم تقنية DTS ويستمد طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة داعمة للشحن السلكي السريع بقدرة 33 وات. والآن سوف نترككم مع سعر ومواصفات الهاتف بالتفصيل.
سعر ومواصفات هاتف Infinix Note 12 Pro المُعلن عنها بالتفصيل
- الشاشة: لوحة عرض AMOLED قياس 6.7 بوصة بدقة +FHD أبعادها 2400×1080 بكسل بمعدل سطوع تبلغ ذروته 1000 نقطة ضوئية تدعم 100% من التدرجات اللونية DCI-P3 محمية بطبقة زجاج Corning Gorilla Glass 3
- المعالج: ثماني النوى طراز Helio G99 4G SoC يحتوي على وحدة معالجة رسومية طراز Mali-G57 MC2
- الذاكرة العشوائية والتخزين: 8 جيجابايت رام + 256 جيجابايت + فتحة لقارئ بطاقات الذاكرة الخارجية microSD
- شريحة الخط: ثنائي الشريحة
- الكاميرا الخلفية: مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.75 ووحدة إضاءة رباعية Flash LED ومستشعر عُمق بدقة 2 ميجابكسل وعدسات داعمة لتقنية الذكاء الاصطناعي
- الكاميرا الأمامية: مستشعر بدقة 16 ميجابكسل ووحدة إضاءة Flash LED ثنائية
- الميزات الإضافية: ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على جانب الهاتف فوق زر الطاقة
- الصوت: مقبس 3.5 ملم لسماعات الرأس + سماعات ستريو مزدوجة + تقنية DTS
- الوزن والابعاد: 164.39×76.52×7.8 مم ويزن الهاتف 192 جرام
- سُبل الاتصال: Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C
- البطارية: بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي بقدرة 33 وات
- السعر والتوفر: الهاتف متاح بثلاث ألوان مختلفة تشتمل على الأبيض والأزرق والرمادي ومتاح للبيع اعتبارًا من يوم 1 سبتمبر بتكلفة قدرها 16.999 روبية هندية أي ما يعادله بالدولار الأمريكي حوالي 212$ دولار.
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