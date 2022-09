الصين توافق على أول لقاح يمكن استنشاقه لـ COVID-19

الصين – وافق منظمو الأدوية الصينيون على أول لقاح قابل للاستنشاق لـ COVID-19 في العالم، من صنع شركة CanSino Biologics ومقرها تيانجين.

وقالت الشركة في بيان لبورصة هونج كونج يوم الأحد إن الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية أعطت الضوء الأخضر للقاح للاستخدام الطارئ كمعزز.

وقالت الشركة إن اللقاح الخالي من الإبر، والذي يمكن تخزينه وإعطاؤه بسهولة أكبر من اللقاح العضلي، سيتم إعطاؤه من خلال البخاخات.

وأضاف البيان أن “الموافقة سيكون لها تأثير إيجابي على أداء الشركة إذا تم شراء اللقاح في وقت لاحق واستخدامه من قبل الجهات الحكومية ذات الصلة”.

لم تقدم الشركة تفاصيل حول موعد إتاحة اللقاح الموجه للفيروسات الغدية للاستخدام العام، ولا توجد بيانات متاحة للجمهور تم التحقق منها أو مراجعة النظراء حول فعالية اللقاح الجديد.

يقوم العلماء في العديد من البلدان بما في ذلك كوبا وكندا والولايات المتحدة بتجربة لقاحات COVID-19 القابلة للاستنشاق.

وافقت الصين حتى الآن على ثمانية لقاحات أخرى قابلة للحقن مصنوعة محليا منذ عام 2020، لكن مدير الأدوية في البلاد لم يسلط الضوء بعد على أي لقاحات أجنبية، بما في ذلك لقاحات mRNA التي تنتجها Pfizer / BioNTech أو Moderna والتي تتمتع بمعدلات فعالية أفضل مقارنة بأنواع اللقاحات الأخرى.

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين أنها أجرت أكثر من 3.4 مليار حقنة من حالات الإصابة بفيروس كوفيد، دون تقديم تفاصيل عن النسبة المئوية للسكان الذين تم تطعيمهم.

المصدر: ميديكال إكسبريس

