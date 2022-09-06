تسريبات اللحظات الأخيرة قبل مؤتمر ابل الرسمي تأتي من صحيفة وول ستريت جورنال، والتي أشارت إلى أن الإصدارات الأقل من هواتف ايفون 14 ستأتي مع نسخة محسنة من معالج A15 Bionic.

لم يشر التقرير إلى أي تفاصيل إضافية حول المعالج، لكن كانت هناك تكهنات تشير إلى أن هواتف ايفون 14 ستأتي مع نفس المعالج الموجود في هواتف ايفون 13 برو مع معالج رسوميات GPU خماسي النواة والتي يتيح أداء أفضل للرسوميات بنسبة 25% مقارنةً بهواتف ايفون 13 العادية.

قد يكون التحسن في أداء معالج الرسوميات هو التغيير الوحيد الذي يشهده معالج A15 مع هواتف ايفون 14، بينما سيظل المعالج الرئيسي على حاله مع 6 أنوية ومعالج ذكاء اصطناعي مع 16 نواة.

معالج A16 في ايفون 14 برو فقط

كل التقارير التي تم تداولها خلال الأشهر الأخيرة تشير إلى أن معالج A16 سيكون حاضراً فقط في هواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس، أما الإصدارات العادية من ايفون 14 سوف تظل بمعالج A15 كما سبق وأشرنا.

التطور في معالج ابل A16 سيأتي من تحسينات بسيطة في وحدة المعالجة المركزية CPU ومعالج الرسوميات GPU بالإضافة إلى الجيل الجديد من الذواكر العشوائية LPDDR 5 والتي هي أسرع بمرة ونصف وأقل في استهلاك الطاقة بنحو 30% مقارنةً بذواكر LPDDR 4X في هواتف ايفون 13 برو / برو ماكس.

من الأمور الأخرى التي سوف تختص بها ابل هواتف ايفون 14 برو هي الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميجابكسل، وخاصية الشاشة الدائمة Always On Display وغير ذلك.