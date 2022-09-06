شركة فيفو تُطلق سلسلة iQOO Z6 بمواصفات مميزة أبرزها بطارية 6000 مللي أمبير

أعلنت العلامة التجارية الصينية التابعة لشركة فيفو عن كل من iQOO Z6 و iQOO Z6X في موطنها الرئيسي. يحتوي نموذج Z6 على لوحة عرض LCD قياس 6.64 بوصة بدقة +FHD بمعدل تحديث متغير بسرعة 120Hz ومعدل أخذ العينات باللمس بسرعة 240Hz.

بلغت نسبة الشاشة إلى الهيكل 91.13% ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل بداخل فتحة ثقب مركزية. يعمل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 778G Plus SoC مقترناً مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 12 جيجابايت ويتمتع الهاتف بنظام تبريد احترافي VC مكون من 6 طبقات.

الجانب الخلفي من الهاتف يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مصحوبةً بمستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وعدسة أخرى لاستشعار العُمق بدقة 2 ميجابكسل.

يمتاز الهاتف بماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب فوق زر الطاقة. يستمد هاتف iQOO Z6 طاقته من بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 80 وات. وإليكم سعر ومواصفات الهاتف بالتفصيل.

مواصفات هاتف iQOO Z6 المُعلن عنها بالتفصيل

الشاشة: لوحة عرض LCD قياس 6.64 بوصة بدقة +FHD بمعدل تحديق متغير بسرعة 120Hz ومعدل أخذ العينات باللمس بسرعة 240Hz ومعدل سطوع تبلغ ذروته 650 نقطة ضوئية وبنسبة 100% من التدرجات اللونية DCI-P3

لوحة عرض LCD قياس 6.64 بوصة بدقة +FHD بمعدل تحديق متغير بسرعة 120Hz ومعدل أخذ العينات باللمس بسرعة 240Hz ومعدل سطوع تبلغ ذروته 650 نقطة ضوئية وبنسبة 100% من التدرجات اللونية DCI-P3 المعالج: ثماني النوى طراز Snapdragon 778G Plus SoC يحتوي على وحدة معالجة رسومية طراز Adreno 642L

ثماني النوى طراز Snapdragon 778G Plus SoC يحتوي على وحدة معالجة رسومية طراز Adreno 642L الذاكرة العشوائية والتخزين: 8/12 جيجابايت من النوع LPDDR5 + سعة تخزين داخلية 128/256 جيجابايت نوعها UFS 3.1

8/12 جيجابايت من النوع LPDDR5 + سعة تخزين داخلية 128/256 جيجابايت نوعها UFS 3.1 نظام التشغيل: واجهة OriginOS مستندة على نظام أندرويد 12

واجهة OriginOS مستندة على نظام أندرويد 12 شريحة الخط: ثنائي الشريحة

ثنائي الشريحة الكاميرا الخلفية: مستشعر Samsung S5KGW3 بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة f/179 مدعوم بنظام التثبيت البصري OIS + وحدة إضاءة Flash Led + مستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل + مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل وكلاهما بفتحة عدسة f/2.4

مستشعر Samsung S5KGW3 بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة f/179 مدعوم بنظام التثبيت البصري OIS + وحدة إضاءة Flash Led + مستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل + مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل وكلاهما بفتحة عدسة f/2.4 الكاميرا الأمامية: مستشعر بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0

مستشعر بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 الميزات الإضافية: ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب

ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب الوزن والأبعاد: 164.17×75.8×8.59 مم ويزن الهاتف 194.6 جرام

164.17×75.8×8.59 مم ويزن الهاتف 194.6 جرام سُبل الاتصال: 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4Hz + 5Hz), Bluetooth 5.2, GPS (L1+L5 Dual Band) + GLONASS, USB Type-C, NFC

5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4Hz + 5Hz), Bluetooth 5.2, GPS (L1+L5 Dual Band) + GLONASS, USB Type-C, NFC البطارية: سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 80 وات

أما بالنسبة لهاتف iQOO Z6x فهو يحتوي على شاشة قياس 6.58 بوصة بشق على شكل قطرة ماء دقتها +FHD وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ميديا تيك متوسط المدى Dimensity 8100 SoC مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت. على ظهر الهاتف كاميرا بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

يستمد الهاتف طاقته من بطارية ضخمة جداً سعتها 6000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 44 وات. الماسح الضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب فوق زر الطاقة.

مواصفات هاتف iQOO Z6x المُعلن عنها بالتفصيل

الشاشة: لوحة عرض LCD قياس 6.58 بوصة بدقة +FHD أبعادها 2400×1080 بكسل

لوحة عرض LCD قياس 6.58 بوصة بدقة +FHD أبعادها 2400×1080 بكسل المعالج: Dimensity 8100 SoC يحتوي على وحدة معالجة رسومية طراز Mali-G57 MC2

Dimensity 8100 SoC يحتوي على وحدة معالجة رسومية طراز Mali-G57 MC2 الذاكرة العشوائية والتخزين: 6/8 جيجابايت رام LPDDR4X + 128/256 جيجابايت UFS 2.1

6/8 جيجابايت رام LPDDR4X + 128/256 جيجابايت UFS 2.1 نظام التشغيل: واجهة OriginOS المستندة على نظام أندرويد 12

واجهة OriginOS المستندة على نظام أندرويد 12 شريحة الخط: ثنائي الشريحة

ثنائي الشريحة الكاميرا الخلفية: مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 + عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4

مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 + عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 الكاميرا الأمامية: مستشعر بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0

مستشعر بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 الميزات الإضافية: ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب فوق زر الطاقة

ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب فوق زر الطاقة الوزن والأبعاد: 163.87×75.33×9.27 مم ويزن الهاتف 204 جرام

163.87×75.33×9.27 مم ويزن الهاتف 204 جرام سُبل الاتصال: 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4Hz + 5Hz), Bluetooth 5.1, GPS (L1+L5 Dual Band) + GLONASS, USB Type-C, NFC

5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4Hz + 5Hz), Bluetooth 5.1, GPS (L1+L5 Dual Band) + GLONASS, USB Type-C, NFC البطارية: سعتها 6000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 44 وات

السعر والتوفر

يتوفر كلا الهاتفين باللون الأسود والأزرق والبرتقالي ويبدأ سعر هاتف iQOO Z6 عند 1699 يوان صيني أي ما يعادل 249$ دولار أمريكي بالنسبة لنموذج 8/128 جيجابايت.

أما بالنسبة لهاتف iQOO Z6x فيبلغ سعره 1199 يوان صيني أي ما يعادل 175$ دولار أمريكي مع نموذج 6/128 جيجابايت. الهواتف متاحة للطلب المُسبق في الصين ومن المتوقع وصولها إلى السوق العالمية خلال الأشهر القادمة.