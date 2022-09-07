سامسونج تستعرض مراحل تعذيب هاتف جالكسي زد فولد 4 أثناء عملية التصنيع!

لا شك في أن سامسونج قادرة على تصنيع إحدى أفضل الهواتف الذكية القابلة للطي في العالم، سواء من حيث الميزات أو جودة التصنيع والمتانة. وبكل تأكيد هذه السلسلة تحظى على العديد من العجائب الهندسية أثناء عملية التصنيع.

مؤخراً طرحت سامسونج فيديو جديد يستعرض مراحل تصنيع كل من جالكسي زد فولد 4 وجالكسي زد فليب 4 اللذين تم إطلاقهما حديثاً قبل وصولهما إلى سوق المستهلك.

مراحل اختبار هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 4 أثناء عملية التصنيع

يمكنكم رؤية مقطع الفيديو بالكامل من هنا والذي من خلاله يمكنكم التأكد من مجموعة اختبارات المتانة الصارمة التي تعرضت لها هواتف الجيل الرابع القابلة للطي بعد عملية تجميعهما.

يبدأ مقطع الفيديو بالمرحلة الأخيرة في عملية التجميع أثناء وضع الغلاف الخلفي بعد تدشين جميع المكونات حيث تكون الروبوتات الصناعية هي المسؤولة عن تركيب الغطاء الخلفي للهواتف وإحكامه بدقة شديدة. وبعد ذلك تكون الأجهزة على أتم الاستعداد لخوض مجموعة من اختبارات التعذيب.

تبدأ مرحلة الاختبار الأولى بالتأكد من سلامة وظائف حساسية اللمس وفحص مستشعر القرب ووظائف عمل قلم S-Pen على هاتف جالكسي زد فولد 4 وبعض الميزات الأخرى مثل وظائف الدفع الإلكتروني Samsung Pay.

جدير بالذكر أن جميع مراحل الاختبار هي مراحل آلية. ثم بعد ذلك يتم اختبار كفاءة الشبكة على الهواتف وتقييم ما إذا كان أداء الجهاز في ارسال واستقبال الشبكة يصل إلى المستوى المطلوب.

بعد ذلك مباشرةً تدخل الأجهزة إلى مرحلة اختبار وظائف الكاميرا وفيها يتم اختبار قدرات الكاميرا والتحقق من طريقة عملها وتنفيذها لبعض الوظائف الأساسية مثل التكبير والتصغير والتركيز التلقائي والمزيد غير ذلك.

وبما أن تقنية الشحن اللاسلكي تعتبر من أبرز الميزات الأساسية على هواتف سامسونج القابلة للطي، فتقوم الشركة باختبار الأجهزة من خلال وضعها على ملف شحن لاسلكي.

بعد ذلك مباشرةً تبدأ مرحلة اختبار الوضع المرن على الهواتف نظراً لكونها ميزة أساسية تتيح لك استخدام الهواتف القابلة للطي في زوايا مختلفة، ودون أن يكون المستخدم مُضطر على فتحها بالكامل.

مرحلة اختبار مقاومة الهواتف للماء

في الوقت الحالي، تعتبر هواتف سامسونج القابلة للطي هي الهواتف الوحيدة المقاومة للماء في العالم، وقد حصلت هواتف الجيل الرابع على شهادة IPX8 لمقاومة الماء.

وفي حين أن جميع الهواتف القابلة للطي المنافسة لم تحظى بمثل هذه الميزة من قبل، فحاولت سامسونج التركيز عليها من خلال مقطع الفيديو وأظهرت للجميع قدرة هواتفها على مقاومة الماء خلال مجموعة صارمة من الاختبارات المختلفة.

في البداية تم وضع الهواتف في غرفة المياه وبعد ذلك يتم توجيه عدد كبير من رشاشات أو نفاثات المياه تجاه الهاتف من زوايا مختلفة وبسرعات شديدة للغاية. بالإضافة إلى ذلك يتم اختبار الهواتف بعد غمرها بالماء لفترة زمنية طويلة أثناء تشغيل الشاشة.

أخيراً وليس آخراً تبدأ مرحلة اختبار الطي إذ تبدأ الروبوتات في اختبار كلا الهاتفين من خلال فتحهما وطيهما بشكل متواصل ومستمر وبسرعة كبيرة جداً من أجل التأكد من مستوى متانتهما.

بعد ذلك تبدأ سامسونج في اختبار مجموعة الأزرار المادية عن طريق النقر عليها بشكل متكرر باستخدام الأذرع الآلية. على الرغم من أن هذا الفيديو يستعرض مدى قوة ومتانة هذه الهواتف من خلال مراحل اختبار متعددة إلا أننا نوصيكم بتوخي الحذر أثناء استخدامهما في العام الحقيقي.