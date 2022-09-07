ما الذي نتوقعه في مؤتمر ابل الليلة؟

مؤتمر ابل للإعلان عن هواتف ايفون 14 سوف ينقعد الليلة في مقر ابل الرسمي “ابل بارك” على مسرح ستيف جوبز بولاية كاليفورنيا الأمريكية وسط حضور محدود للصحافة ووسائل الإعلام، كما سيتم بثه عبر الإنترنت.

مؤتمر ابل هذه المرة تطلق عليه اسم Far Out أو “إلى أفق جديد” في إشارة ربما لبعض التقنيات الجديدة التي قد تفاجئنا بها ابل في المؤتمر.

أبرز التوقعات بخصوص مؤتمر ابل الليلة

هواتف ايفون 14

سلسلة هواتف ايفون 14 ستكون المنتج الأبرز داخل المؤتمر، إذ من المتوقع أن تقوم ابل بالإعلان عن أربعة إصدارات مختلفة: ايفون 14 وايفون 14 بلس بمعالج A15 وكاميرا ثنائية، بالإضافة إلى ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس بمعالج A16 وكاميرا ثلاثية. سيكون هناك تصميم جديد بدون نوتش في الشاشة وربما زيادة في الأسعار.

ساعة ابل الجديدة

ابل قد تكشف عن ثلاثة إصدارات مختلفة من ساعتها الذكية: الجيل الثامن من الساعة، والجيل الثاني من الإصدار الأرخص ثمناً SE، بالإضافة إلى إصدار آخر جديد أكبر حجماً وأكثر مقاومة للعوامل الخارجية قد تحمل اسم Watch Pro.

سماعة AirPods Pro الجديدة

الجيل الثاني من سماعة الايربودز برو AirPods Pro 2 قد تكون حاضرة في المؤتمر مع تحسين في التصميم وعلبة الشحن والمكونات الداخلية وإضافة بعض المزايا الجديدة مثل تتبع اللياقة البدنية.

إطلاق iOS 16

ما يهم أيضاً كافة المستخدمين هو الإعلان عن إطلاق تحديث iOS 16 الجديد لهواتف الايفون المتوافقة معه، وهذا قد يحدث عقب المؤتمر أو في غضون أيام بعده.

كيفية مشاهدة مؤتمر ابل؟

مؤتمر ابل سوف يكون مساء اليوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر 2022 في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة (السابعة بتوقيت القاهرة، أو التاسعة بتوقيت أبوظبي، أو السادسة بتوقيت دول المغرب العربي).

آبل سوف تبث مؤتمرها بشكل مباشر على يوتيوب باللغة الإنجليزية، ويمكنك المتابعة من خلال هذا الرابط أو الفيديو المرفق. بإمكانك الضغط على زر التنبيه Notify Me من داخل الفيديو وسوف يقوم تطبيق يوتيوب بإرسال إشعار لك عند بداية المؤتمر.

هنا في أخبار التطبيقات سوف نقدم لكم تغطية مفصلة للمؤتمر الليلة وعلى مدار الأيام المقبلة كما عودناكم كل عام.