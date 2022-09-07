ملخص مؤتمر ابل – الإعلان عن ايفون 14 و ايفون 14 برو والمزيد

اليوم أعلنت ابل رسمياً عن سلسلة ايفون 14 و ايفون 14 برو بالإضافة إلى سماعة AirPods Pro 2 وساعة ابل Apple Watch 8 بالإضافة إلى منتجات أخرى مميزة، كما أعلنت ابل عن موعد إطلاق تحديث iOS 16 لهواتف الايفون والعديد من الأمور الأخرى الهامة. في هذا المقال نعرض لكم ملخضاً لأبرز ما جاء في مؤتمر ابل وأهم ما يجب عليك معرفته.

مثل السنوات السابقة، أعلنت ابل عن أربعة إصدارات مختلفة جديدة من الايفون. إصداران عاديان هما ايفون 14 وايفون 14 بلس بشاشة 6.1 و 6.7 إنش، وإصداران أغلى هما ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس بشاشة 6.1 و 6.7 إنش أيضاً على الترتيب.

ايفون 14 و ايفون 14 بلس

ايفون 14 و ايفون 14 بلس هما الإصداران الأساسيان من سلسلة الايفون الجديدة بشاشة 6.1 و 6.7 إنش من نوع OLED داعمة لتقنية Dolby Vision ومعدل سطوع يصل إلى 1200 نقطة، وكما نرى لا يوجد أي اختلاف في التصميم عن إصدارات الأعوام الماضية إذ لازال النوتش ولم يتغير كما كان متوقعاً. التصميم لايزال مستوياً من الجهة الأمامية والخلفية والجوانب مع دعم مقاومة الماء والأتربة بمعيار IP67. في الجهة الخلفية هناك مربع بارز يحتوي الكاميرا الخلفية الثنائية. أيضاً لايزال منفذ الشحن Lightning كما هو، ولم تضف ابل منفذ USB C.

تتوفر هواتف ايفون 14 وايفون 14 بلس بعدة ألوان هي: الأسود، الأبيض، الأزرق، الأورجواني، والأحمر.

الهاتفان سيأتيان مع نفس المعالج الموجود في هواتف ايفون 13 برو وهو A15 Bionic المحسّن مع وحدة معالجة مركزية سداسية النواة ومعالج رسوميات GPU خماسي النواة والتي يتيح أداء أفضل للرسوميات بنسبة 25%.

هواتف ايفون 14 وايفون 14 بلس سيأتيان مع كاميرا خلفية ثنائية: واحدة أساسية وأخرى واسعة المجال بدقة 12 ميجابكسل لكل منها. الكاميرا الأساسية بفتحة عدسة F/1.5 وتقنية التثبيت البصري OIS مع تحسين في أداء الكاميرا في التصوير الليلي حتى 49%. ابل قامت بزيادة فتحة العدسة في الكاميرا واسعة المجال من أجل تحسين أداء الكاميرا في الإضاءة المنخفضة وأثناء الليل.

كاميرا السيلفي الأمامية في هواتف ايفون 14 شهدت تحسناً حيث قامت ابل بزيادة دقتها إلى 12 ميجابكسل، كما قامت بزيادة فتحة العدسة إلى F/1.9 لتحسين التقاط الصور السيلفي في أوضاع الإضاءة المنخفضة. كاميرا السيلفي أيضاً باتت تدعم خاصية التركيز التلقائي Auto-Focus والتي تحسن من التركيز عند إجراء مكالمات الفيديو والبث الحي والتصوير بوضعية البورتريه.

هواتف ايفون 14 وايفون 14 بلس تدعم شبكات الجيل الخامس 5G. يمكن إضافة بطاقة SIM للهواتف أو شريحة إلكترونية eSIM، لكن إصدارات الولايات المتحدة الأمريكية سوف تدعم الشريحة الإلكترونية eSIM فقط.

الهواتف أيضاً ستدعم تقنية اكتشاف الحوادث تماماً مثل ساعات ابل الجديدة كما سنذكر لاحقاً، مع إمكانية الاتصال عبر الأقمار الصناعية لإرسال الموقع ورسائل الاستغاثة إلى مراكز الطواريء (الميزة ستتوفر في الولايات المتحدة وكندا).

سعر ايفون 14

ايفون 14 سعة 128 جيجابايت بسعر 799 دولار أمريكي

سعر ايفون 14 بلس

ايفون 14 بلس سعة 128 جيجابايت بسعر 899 دولار أمريكي

ايفون 14 برو و ايفون 14 برو ماكس

هواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس تأتي مع تصميم جديد يستعيض عن النوتش بثقب في الشاشة أصغر على هيئة كبسولة للكاميرا الأمامية والنوتش وعرض بعض المعلومات كالتنبيهات ومشغل الموسيقى في هذه المساحة المحدودة.

الهواتف تأتي مع شاشة 6.1 إنش و 6.7 إنش من نوع OLED داعمة لتقنية Dolby Vision ومعدل سطوع يصل إلى 1600 نقطة مع دعم خاصية الشاشة الدائمة Always On Display وخاصية ProMotion. هواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس تأتي بمعالج A16 بتقنية معالجة 4 نانومتر الجديدة وكاميرا خلفية ثلاثية منها كاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل بالإضافة إلى كاميرا أمامية سيلفي مثل هواتف ايفون 14 وايفون 14 بلس.

ساعة ابل

أعلنت ابل عن الإصدارات الجديدة من ساعتها الذكية الذي كانت الأكثر مبيعاً حول العالم خلال السنوات السبع الماضية،

الجيل الثامن من ساعة ابل Apple Watch 8

الجيل الثامن من ساعة ابل يأتي مع شاشة أكبر ولكن مع نفس التصميم المعتاد للساعة، لكن هناك مزايا جديدة مثل تتبع درجة حرارة الجسم وهي ميزة مخصصة للنساء لمراقبة حرارة أجسادهن على مدار الشهر والتغير الحادث فيها بتغير فترات الدورة الشهرية وذلك من أجل توقع أفضل لأيام التبويض ونزول دم الطمث، كما سيجعل الساعة أكثر دقة في اكتشاف أي تغيرات غير طبيعية في الدورة الشهرية.

ميزة أخرى مهمة وهي ميزة اكتشاف الحوادث والتي تعتمد على حساس التسارع والجيروسكوب الجديدين، حيث تمكن الساعة من معالجة حركة السيارة أثناء وجودك فيها واكتشاف أي حادث مروري قد يحدث لك – لا قدر الله – والاتصال بأرقام الطواريء.

بطارية الساعة تدوم حتى 18 ساعة، وهناك وضع الحفاظ على الطاقة والذي يضاعف من عمر البطارية ليصل إلى 36 ساعة، وتعمل الساعة بمعالج S8 الجديد.

هناك أربعة ألوان متوفرة للساعة هي الأحمر والفضي والذهبي والأزرق. سعر الساعة يبدأ من 399 دولار أمريكي للنسخة العادية، و 499 دولار أمريكي للنسخة الداعمة لشبكات الاتصال اللاسلكية، وسوف تتوفر الساعة ابتداءً من يوم 16 سبتمبر.

ساعة ابل SE الجيل الثاني

أعلنت ابل أيضاً عن الجيل الثاني من ساعة ابل الأرخص ثمناً Apple Watch SE وتأتي مع نفس معالج S8 الموجود في Apple Watch 8 ما يجعلها أسرع بحوالي 20% من الإصدار السابق وبها أيضاً ميزة اكتشاف الحوادث.

سعر ساعة Apple Watch SE 2 هو 249 دولار أمريكي للنسخة العادية، و 299 دولار أمريكي للنسخة الداعمة لشبكات الجيل الرابع اللاسلكية.

الساعة الجديدة Apple Watch Ultra

ساعة Apple Watch Ultra هي الساعة الجديدة من ابل وتأتي بتصميم جديد نوعاً ما عن الإصدارات السابقة، مع زر جانبي قابل للتخصيص وسماعات وميكروفون في الجوانب. البطارية تدوم حتى 36 ساعة في الوضع العادي ويمكن أن تصل إلى 60 ساعة في وضع حفظ الطاقة.

الساعة مخصصة بالأساس للرياضيين الذين يمارسون رياضات في ظروف قاسية كالرياضات المائية وتسلق الجبال والجليد. الساعة بها خاصية تتبع حرارة الجسم ونبض ورسم القلب واكتشاف الحوادث وغيرها من المزايا الأخرى في ساعة ابل. الشاشة بقياس 49 مليمتر بدرجة سطوح تصل إلى 2000 وسعرها 800 دولار أمريكي.

سماعة AirPods Pro 2

سماعة AirPods Pro 2 الجديدة تأتي مع معالج H2 الجديد والذي من شأنه أن يحسن معالجة الصوت وعزل الصوت بشكل أفضل للضعف. على مستوى التصميم، فليس هناك أي تصميم جديد كما كان متوقعاً لكن هناك سدادات أذن جديدة بأحجام مختلفة لمساعدة المستخدم على اختيار أفضل سدادة مناسبة لأذنيه.

بطارية سماعة AirPods Pro 2 تحسن قليلاً حيث باتت تصل إلى 6 ساعات في الشحنة الواحدة، وباستخدام علبة الشحن يصل عمر البطارية الإجمالي إلى 30 ساعة، يتم شحن السماعة عبر منفذ Lightning كما يمكن شحنها لاسلكياً. هناك أيضاً شريحة U1 في السماعة لتحديد موقع السماعات بدقة باستخدام خدمة Find My من ابل. سعر السماعة هو 249 دولار أمريكي.