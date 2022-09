«آبل» تكشف عن هاتفها الجديد آيفون 14 وآيفون 14 بلس

انطلق رسمياً مساء اليوم الأربعاء، المؤتمر السنوي لشركة آبل لعام 2022، والذي كشفت خلاله شركة آبل عن إصدارات هاتف آيفون 14 الجديد كليا.

وبدأ المؤتمر السنوي لشركة آبل الأميركية في ولاية كاليفورنيا، حيث يجري الكشف عن أحدث أجهزة عملاق التكنولوجيا، وفي مقدمتها الساعات الذكية، ثم أميط اللثام عن هاتفي “آيفون 14″ و”آيفون 14 بلاس”.

وأقيم الحدث الذي يحمل اسم “فار آوت”، في المقر الرئيسي لشركة آبل في كوبرتينو، بولاية كاليفورنيا.

ونقلت شبكة “سكاي نيوز” عن المدير التنفيذي لشركة آبل تيم كوك قوله: “هذا هو أول مؤتمر لآبل يتم تنظيمه بحضور جمهور فعلي منذ جائحة كورونا”.

وتابع: “الحدث اليوم يتمحور حول ثلاث أجهزة آيفون وإير بود وساعة آبل الذكية”.

وتم افتتاح فعاليات مؤتمر آبل بمقطع فيديو لأشخاص يتحدثون عن التأثير الإيجابي لساعة آبل الذكية في حياتهم.

ومن إن انطلق الحفل على قناة شركة آبل في منصة يوتيوب حتى وصل عدد المشاهدين بشكل مباشر إلى أزيد من مليوني وربع المليون.

Here and wow. Watch a special #AppleEvent today at 10 a.m. PT. — Apple (@Apple) September 7, 2022

وعرضت شركة آبل هاتفي “آيفون 14” و”آيفون 14 بلاس”، مع وجود جهاز “آيفون” بلون أرجواني”.

ومن أبرز المزايا في هاتف آيفون الجديد هو إتاحة التراسل عن طريق الأقمار الاصطناعية في حالة الطوارئ، في حال عدم وجود خط أو شبكة “واي فاي”.

ويمتاز هاتف “آيفون 14 بلاس” الذي يحظى بترقب واسع في هذا الوقت من السنة، بشاشة “أوليد” من 6.7 بوصات.

وعلى مستوى الكاميرا، سيحتفظ هاتف “آيفون” بدقة 12 ميغابيكسل، لكن آبل قالت إنها وضعت مستشعرا أكبر في العدسة الرئيسية كما أدخلت تحسينات على العدسة المستخدمة لالتقاط السيلفي.

وقالت الشركة إن الهاتف يصور بشكل أفضل أيضا في ظل الإضاءة المنخفضة، إلى جانب تحسن جودة الفيديو وإمكانية تسجيله بصيغة أكثر ثباتا.

وقالت آبل إنها حسنت ميزة الشريحة الإلكترونية لتقوم بتشغيل أكثر من شريحة في نفس الوقت، فيما ستكون جميع الأجهزة في أميركا بدون شريحة فعلية، وسيتم استخدام شريحة إلكترونية فقط.

ويتميز الآيفون الجديد 14 مثل ساعة آبل، بخاصية جديدة للتعرف التلقائي على حوادث السيارات والاتصال بجهات الطوارئ تلقائيا.

وستقدم خدمة الاتصال بالأقمار الصناعية لحالات الطوارئ كخدمة، على أن تكون متاحة لسنتين مجانًا مع هواتف آيفون 14، وستبدأ الخاصية في أميركا وكندا.

وتبدأ أسعار هاتف آيفون 14 من 799 دولارا، فيما سيكون سعر آيفون 14 بلس من 899 دولارا.

وسيكون هاتف آيفون 14 متاحا بدءا من 16 سبتمبر، فيما سيتاح هاتف آيفون 14 بلس في 7 أكتوبر المقبل.

ويدعم آيفون الجديد Always On Display، وستعمل الشاشة طول الوقت بما يمكن من معرفة الوقت والتنبيهات دون الحاجة إلى لمس الشاشة لمعرفة الوقت والتنبيهات.

وستكون كاميرا آيفون 14 برو بدقة 48 ميغابكسل، وبحساس أكبر 65% للكاميرا الأساسية مقارنة بالسابق.

ومن مميزات آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس الجديد أنه بمعالج A16 Bionic، واللون البنفسجي هو لون الجهاز الرسمي الجديد.

وتبدأ أسعار آيفون 14 برو من 999 دولارا ومن 1099 للهاتف برو ماكس، فيما سيبدأ البيع رسميا في 16 سبتمبر الجاري.

وجرى بدء الحفل بالإعلان عن ساعة “أبل” الذكية الجديدة التي أطلق عليها اسم “SE 2″، وهي معززة بمزايا تجعلها قادرة على رصد المزيد من المؤشرات الصحية لدى المستخدم.

وتم طرح الساعة بعدة خصائص تشمل استشعار حوادث السيارة، كما أنها معززة برقاقة أسرع، فيما يبدأ سعرها من 249 دولارا، على أن أن يبدأ البيع في السادس عشر من سبتمبر المقبل.

أما ساعة “أبل ووتش إلترا” فتقول “أبل” إنها مختلفة عن سابقاتها، لأنها تمتاز بعمر بطارية أطول يصل إلى ستين ساعة، فضلا عن دقة أكبر في تحديد مواقع الـ”جي بي إس”، إلى جانب عرض الأخبار أثناء ممارسة التمارين الرياضية، والمرونة في الانتقال من قسم إلى آخر.

وهذه الساعة التي ينطلق بيعها رسميا في الثالث والعشرين من سبتمبر المقبل سيبدأ سعرها من 799 دولارا، فيما يقول خبراء إنها معززة بخصائص قوية للغاية، لأنه بوسع المستخدم أن يصطحبها إلى عمق كبير أثناء الغطس، كما يمكنها أيضا أن تبعث بإشارات قوية لأجل طلب المساعدة في حال حدوث طارئ.

وفي ذات السياق، جرى الإعلان عن سماعتي “أبل إيربورد برو 2” الجديدتين، مع تمكين المستخدم من ضبط الصوت بحركة أكثر مرونة وخفة، فيما زودت بخاصية تتيح إصدار صوت عند إضاعة غطاء الشحن.

ويرتقب أن يبدأ بيع السماعتين في الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري، بينما جرى تحديد السعر في 249 دولارا.

من جانبه أبدى المدير التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، سعادته بإقامة الحفل بشكل واقعي، فيما كانت ظروف كورونا تفرض قيودا في السابق، لكن كوك تحدث من خلال المنصة عبر فيديو مسجل مسبقا.

وانطلق الحدث المرتقب عند الساعة 10:00 صباحا بتوقيت الساحل الغربي للولايات المتحدة (حوالي الساعة الخامسة ظهرا بتوقيت غرينتش).

