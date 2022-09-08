سامسونج تُطلق هاتف الميزانيات المحدودة جالكسي A04s

منذ عدة أيام أطلقت سامسونج في صمت تام لمستخدمي الفئة الاقتصادية هاتف جالكسي A04 والذي استعرضنا لكم سعره ومواصفاته بالتفصيل من خلال هذا التقرير.

واليوم قررت الشركة أن تُطلق هاتف جديد لأصحاب الميزانيات المحدودة ميسور التكلفة باسم جالكسي A04s. وإليكم سعر ومواصفات الهاتف بالتفصيل.

سعر ومواصفات هاتف سامسونج جالكسي A04s

يمتاز الهاتف بشاشة LCD قياس 6.5 بوصة بدقة +HD أبعادها 1600×720 بكسل بمعدل تحديث 90Hz. يحتوي الهاتف على حواف سميكة بعض الشيء وهو أمر متوقع نظراً للفئة التي ينتمي إليها الهاتف.

الحافة السفلية هي الأكثر سُمكاً بين الحواف الأربع، ويأتي الهاتف بنوتش على شكل حرف V من أجل إيواء الكاميرا الأمامية التي تحتوي على مستشعر بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2.

الجانب الخلفي يحتوي على ثلاث كاميرات ووحدة إضاءة Flash LED ولكنها ليست داخل نتوء عكس هواتف الشركة متوسطة المدى مثل جالكسي A23 أو جالكسي A53.

مستشعر الكاميرا الرئيسي يأتي بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 مصحوباً بكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا أخرى لاستشعار العُمق بدقة 2 ميجابكسل.

جميع أزرار الهاتف المادية متواجدة على الجانب الأيمن ويُمكن إيجاد الماسح الضوئي لبصمات الأصابع مُثبت على الجانب فوق زر الطاقة.

بالتأكيد الهاتف يدعم إلغاء تأمين قفل الهاتف عن طريق مسح الوجه بواسطة الكاميرا الأمامية. يشتمل الهاتف على منفذ USB-C من أجل الشحن ونقل البيانات مع الأجهزة الخارجية ويحتوي على ميكروفون وشبكة مكبر صوت ومقبس 3.5 ملم لسماعة الراس.

نأتي للجزء الأكثر أهمية وهو ما يوجد تحت الغطاء. هاتف جالكسي A04s يعمل بواسطة معالج Exynos 850 SoC وهو معالج ثماني النوى بدقة تصنيع 8 نانوميتر.

تم تجهيز الهاتف بذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت مصحوبة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت ويحتوي الهاتف على فتحة لقارئ بطاقات الذاكرة الخارجية microSD تتسع لواحد تيرابايت من سعة التخزين الإضافية كحد أقصى.

يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة داعمة للشحن السلكي بقدرة 15 وات. يدعم الهاتف تقنية Dolby Atmos ويعمل بواسطة واجهة One Ui Core 4.1 المستندة على نظام أندرويد 12.

يشتمل الهاتف على شريحتي 4G ويدعم تحديد الموقع الجغرافي وبلوتوث 5.1 و NFC ويدعم التركيز التلقائي للفيديو أثناء التسجيل بدقة FHD ومحمي بواسطة نظام Samsung Knox.

الهاتف متوفر بأربعة ألوان تشتمل على الأبيض والأسود والأخضر والنحاسي وهو متاح على موقع الشركة الرسمي في أوروبا بسعر 179 يورو.