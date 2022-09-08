مواصفات ايفون 14 – المميزات و السعر وكل ما تود معرفته!

كشفت ابل رسمياً عن هاتف ايفون 14 المنتظر والذي يأتي بالعديد المميزات الجديدة المهمة والمواصفات المحسّنة، وهو إصدار مهم للكثيرين من المهتمين بهذه السلسلة الجديدة من الايفون لأنه الإصدار الأساسي الأقل ثمناً. في هذا المقال سوف نتعرف على مواصفات iPhone 14 وكل التفاصيل المتعلقة به.

في البداية، نود أن ننوه أن مؤتمر ابل شهد الإعلان عن أربعة إصدارات مختلفة من سلسلة iPhone 14. إصداران أساسيان هما ايفون 14 و ايفون 14 بلس وإصداران أغلى وأرقى وهما ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس.

يتشابه الإصداران الأساسيان ايفون 14 و ايفون 14 بلس في الكثير من الجوانب كالمواصفات الداخلية والتصميم والكاميرا ويتخلفان في جوانب أخرى مثل الحجم والبطارية والسعر، إذ أن نسخة “بلس” أكبر في الحجم وسعة البطارية كما أنها أغلى سعراً.

مواصفات ايفون 14 الفنية

الشاشة: من نوع OLED بقياس 6.1 إنش بدقة 2532 × 1170 بكسل ما يعني كثافة بكسلات 460 بكسل لكل إنش، تدعم HDR، وتصل درجة السطوع إلى 1200 شمعة.

من نوع OLED بقياس 6.1 إنش بدقة 2532 × 1170 بكسل ما يعني كثافة بكسلات 460 بكسل لكل إنش، تدعم HDR، وتصل درجة السطوع إلى 1200 شمعة. المعالج: Apple A15 Bionic مع وحدة معالجة مركزية CPU سداسية النواة، ومعالج رسوميات خماسي النواة.

Apple A15 Bionic مع وحدة معالجة مركزية CPU سداسية النواة، ومعالج رسوميات خماسي النواة. الكاميرا الخلفية: ثنائية. الكاميرا الأساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.5 مع تقنية التثبيت البصري OIS. الكاميرا الأخرى واسعة المجال بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.4 مع دعم تسجيل الفيديو حتى دقة 4K بسرعة 24 إطار في الثانية.

ثنائية. الكاميرا الأساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.5 مع تقنية التثبيت البصري OIS. الكاميرا الأخرى واسعة المجال بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.4 مع دعم تسجيل الفيديو حتى دقة 4K بسرعة 24 إطار في الثانية. الكاميرا الأمامية: بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.9 مع تقنية التثبيت التلقائي AF.

بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.9 مع تقنية التثبيت التلقائي AF. الألوان: الأحمر، الأبيض، الأسود، الأورجواني، والأزرق.

الأحمر، الأبيض، الأسود، الأورجواني، والأزرق. السعات التخزينية: 128 و 256 و 512 جيجابايت.

128 و 256 و 512 جيجابايت. الوزن: 172 جراماً.

172 جراماً. الأبعاد: 146.7 مم طول × 71.5 مم عرض مع سمك 7.8 مم.

146.7 مم طول × 71.5 مم عرض مع سمك 7.8 مم. دعم مقاومة الماء والأتربة بمعيار IP68.

التصميم .. مميز بلا اختلاف

في بداية الحديث عن iPhone 14 سوف نتناول التصميم الخارجي قبل الخوض في المواصفات الداخلية والمميزات. لا يختلف ايفون 14 عن ايفون 12 أو ايفون 13 في التصميم الخارجي، إذ لا تزال ابل محتفظة بنفس سمات التصميم المسطح من الأمام والخلف والجوانب.

من الجهة الأمامية لا يزال هناك نتوء الشاشة العلوي “النوتش” لكن من مزايا تحديث iOS 16 الجديدة تعديل شاشة القفل على الايفون بإضافة خلفيات وتأثيرات وويدجت ما سيضفى شكلاً جمالياً على الجهة الأمامية كلما نظرت إليها. الجهة الأمامية مقوّاة بزجاج سيراميكي مقاوم للخدش، والجهة الخلفية مصنوعة من الزجاج مع هيكل من الألمنيوم ويوجد أعلى يسار الجهة الخلفية مريبع بارز للكاميرا الخلفية الثنائية وفي المنتصف شعار ابل.

ألوان ايفون 14 هي خمسة ألوان مميزة: الأحمر، الأبيض، الأسود، الأورجواني، والأزرق. أبعاد iPhone 14 هي146.7 مم طول × 71.5 مم عرض مع سمك 7.8 مم، ويزن نحو 172 غراماً. يجب الإشارة أيضاً إلى أن الهاتف يدعم ميزة مقاومة الماء والأتربة بمعيار IP68 أي يمكنه الصمود تحت الماء حتى عمق 6 أمتار ولمدة تصل إلى 30 دقيقة.

الشاشة .. أكثر من رائعة

شاشة iPhone 14 بكل تأكيد سوف تمنحك أفضل تجربة مشاهدة، فهي من نوع OLED ذات نسبة تباين عالية ودرجة سطوع تصل إلى 1200 شمعة لرؤية أفضل تحت أشعة الشمس المباشرة، وكثافة البكسلات بها تصل إلى 460 بكسل لكل إنش، أكثر من كافية.

بخلاف المواصفات الفنية الموجودة في شاشة ايفون 14 هناك كذلك بعض المزايا الأخرى المهمة مثل دعم تقنية HDR و Dolby Vision والتي من خلالها سوف تشاهد المحتوى الداعم لهذه التقنيات على الإنترنت بشكل أفضل. هناك كذلك تقنية في الشاشة تُعرف باسم “انسجام الألوان” والتي تعمل على تعديل ألوان الشاشة بحيث تتناسب مع الإضاءة المحيطة لراحك عينيك ومنع الإجهاد.

كاميرا ايفون 14

كاميرا iPhone 14 الخلفية هي كاميرا ثنائية: واحدة أساسية والأخرى واسعة المجال. كاميرا ايفون 14 الخلفية الأساسية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة ƒ/1.5 ومستشعر أكبر وتبلغ مساحة البكسل الواحد 1.9 ميكرون كل هذه العوامل تجعل الكاميرا أكثر قدرة على التقاط صور مميزة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، هناك تقنية التثبيت البصري المعتمدة على تحريك المستشعر Sensor-Shift OIS لمنع اهتزاز الصور والفيديو.

الكاميرا الخلفية واسعة المجال هدفها التقاط صور بزاوية تصوير أكبر تصل إلى 120 درجة، فتحة العدسة فيها F/2.4. بحسب ابل هذه الكاميرا باتت قادرة على التقاط صور أفضل في الإضاءة المنخفضة بمقدار الضعف مقارنة بالإصدار السابق.

مميزات أخرى في كاميرا ايفون 14 الخلفية:

ميزة الدمج العميق Deep Fusion لالتقاط الصور بأدق التفاصيل.

ميزة HDR 4 لضبط الألوان في الصور.

التصوير بوضعية البورتريه.

التصوير في الإضاءة المنخفضة Night Mode.

تصوير الفيديو بدقة تصل إلى 4K وبسرعة تصل إلى 60 إطار في الثانية بتقنية HDR مع Dolby Vision.

إمكانية تصوير الفيديو بالنمط السينمائي.

تصوير الفيديو بالحركة البطيئة بدقة تصل إلى 1080 بكسل.

كاميرا iPhone 14 الأمامية ربما شهدت التطور الأكبر، إذ باتت بدقة 12 ميجابكسل هي الأخرى مع فتحة عدسة أكبر بلغت F/1.9 لالتقاط سيلفي أفضل في الإضاءة المنخفضة مع خاصية التركيز التلقائي لتحسين تصوير الفيديو والمكالمات المرئية والتقاط الصور بوضعية البورتريه. تدعم كاميرا السيلفي في iPhone 14 تصوير الفيديو بدقة تصل إلى 4K وبدقة HDR مع Dolby Vision، وكذلك تصوير الفيديو بالبطيء بدقة Full HD كلها هذا بدرجة تثبيت أكبر.

داخل ايفون 14 .. المعالج والبطارية والاتصال

المعالج

عند استعراض مواصفات ايفون 14 من الداخل فأكثر شيء يهمنا هو المعالج وهو معالج ابل A15 Bionic ، نفس المعالج المستخدم في هواتف ايفون 13 برو. لم تحصل هواتف ايفون 14 ولا ايفون 14 بلس على معالج A16 الجديد الذي أضافته ابل حصرياً فقط في إصدارات برو من iPhone 14.

معالج A15 Bionic في iPhone 14 يحتوي على وحدة معالجة مركزية CPU سداسية النواة، أما معالج الرسوميات GPU فهو خماسي النواة، مع تصميم داخلي للمعالج يوفر الطاقة وينتج حرارة أقل. بكل تأكيد سوف يعطيك المعالج كل ما تحتاجه من أداء راقٍ سلس على كافة المستويات من تشغيل التطبيقات والتنقل بينها إلى الألعاب إلى الواقع المعزز إلى معالجة الصور وغيرها. يتوفر ايفون 14 بأربعة سعات تخزينية هي 128 و 256 و 512 جيجابايت.

البطارية والشحن

بطارية ايفون 14 بحسب التقديرات الرسمية من ابل يمكنها أن تدوم حتى 20 ساعة من تشغيل الفيديو بلا إنترنت ( أو 16 ساعة عند تشغيل الفيديو عبر الإنترنت). تدعم بطارية iPhone 14 الشحن السريع حتى 50% خلال 30 دقيقة فقط. نشدد هنا أنه لا يوجد شاحن في علبة الشراء وأنك سوف تشتريه بشكل منفصل إن لم يتوفر لديك واحد. يفضل عند شحن ايفون 14 أن تعتمد على شاحن بقوة 20 وات على الأقل.

يدعم iPhone 14 تقنية الشحن اللاسلكي ماجسيف MagSafe حتى 15 وات، وكذلك للاتصال والربط مع الإكسسوارات المتوافقة.

الاتصال

يدعم هاتف iPhone 14 شبكات الجيل الخامس 5G من نوع sub-6 GHz وكذلك شبكات الجيل الرابع بالإضافة إلى وايفاي 6 وبلوتوث 5.3 وتقنية الاتصال القريب NFC.

ميزة اكتشاف الحوادث

هي إحدى المزايا المهمة الجديدة في سلسلة ايفون 14 وهي تجعل الايفون قادر على اكتشاف حوادث السيارات عند وقوعها – لا قدر الله – استناداً إلى التغيرات الحادثة في حساسات الهاتف وبعدها يقوم بالاتصال بأرقام الطواريء في بلدك أو التي تقوم بتخصيصها. في بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، عندما لا تتوفر تغطية من الشبكات المحمولة سوف يتم الاتصال عبر الأقمار الصناعية.

سعر ايفون 14

يعتبر هاتف ايفون 14 هو الإصدار الأقل ثمناً في سلسلة الايفون الجديدة، وهو أقل بنحو 100 دولار أمريكي عن أقرب الإصدارات إليه وهو هاتف iPhone 14 Plus والذي يتشابه معه في الكثير من المواصفات إلا أن الأخير أكبر حجماً.