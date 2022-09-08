في ظل وجود العديد من الخيارات قد يكون من الصعب تحديد أي هاتف أندرويد هو الأفضل في الوقت الحالي، ولكن على مدار الأشهر الماضية تم إطلاق العديد من الهواتف الذكية، وكنا في موقع “أخبار التطبيقات” نحاول تغطية أهم الهواتف الذكية التي تستحق اهتمامك.

أفضل 10 هواتف أندرويد يُمكن شراءها الآن

ولذلك، من السهل علينا تضييق نطاق الاختبار ومساعدتك في العثور على أفضل هاتف أندرويد يستحق أموالك. في هذا التقرير سوف تجدون أفضل 10 هواتف أندرويد يمكن شراءها الآن، وتأكد أن اختيارك لاي هاتف من هذه القائمة هو اختيار حكيم ولن تندم عليه خلال أي وقت قريب.

جالكسي إس 22 الترا – Galaxy S22 Ultra

نعتقد أن اختيار هاتف جالكسي إس 22 الترا كأفضل هاتف أندرويد في عام 2022 هو أمر متوقع للغاية، فهو بالفعل أفضل هاتف ذكي يُمكن الحصول عليه الآن، خاصة وبعدما حصل على قلم S-Pen. في الواقع قررت سامسونج التخلي عن سلسلة جالكسي نوت، ولكنها لم تهجرها تماماً، بل قامت بمزج كل من جالكسي إس نوت وجالكسي نوت ألترا وجمعهما في هاتف واحد وهو جالكسي إس 22 الترا.

تم تجهيز هاتف جالكسي إس 22 ألترا بشاشة ضخمة قياس 6.8 بوصة بلوحة عرض AMOLED دقتها +QHD بمعدل تحديث 120Hz ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SoC أو معالج Exynos 2200 SoC وذاكرة وصول عشوائية بسعة 8 جيجابايت وحتى 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت وحتى 1 تيرابايت.

جوجل بيكسل 6 – Google Pixel 6

هاتف جوجل بيكسل 6 هو هاتف رائع ميسور التكلفة حيث تبلغ قيمته 599$ دولار أمريكي فقط. الجانب السلبي الوحيد أنه غير متوفر في بعض البلدان العربية ولذلك ستضطر على طلبه من الخارج. أما إذا كنت تعيش في أوروبا أو الولايات المتحدة فهو بكل تأكيد هاتف مذهل يستحق اهتمامك خاصة وأنك تحصل على نظام أندرويد الافتراضي دون أي إضافات أو تطبيقات Bloatware مثلما نرى على هواتف الشركات الصينية.

أفضل ميزة في هاتف جوجل بيكسل 6 هي عمر بطاريته الأطول مقارنة بأي هاتف جوجل بيكسل آخر. يحتوي الهاتف على شاشة قياس 6.4 بوصة بدقة +FHD وتم تجهيز الهاتف بمعالج Google Tensor وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت.

جوجل بيكسل 6 برو – Google Pixel 6 Pro

إذا كنت تفضل امتلاك أفضل هاتف ذكي من حيث قدرات التصوير الفوتوغرافي فأنت بالفعل أمام واحداً منها. الميزة الوحيدة التي طالت الهاتف مقارنة بالإصدار السابق هو تحسين قدرات التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة. والآن يمكنك بكل تأكيد الحصول على صور احترافية ومقاطع فيديو عالية الجودة أثناء تسجيل الفيديو في فترات الليل.

تم تزويد الهاتف بشاشة قياس 6.7 بوصة بدقة +QHD بمعدل تحديث 120Hz ويعمل بواسطة معالج Google Tensor الخاص بالشركة وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت. عمر البطارية أفضل كثيراً بفضل سعة البطارية التي تبلغ 5003 مللي أمبير في الساعة لكي تتمكن من استخدام الهاتف طوال اليوم بدورة شحن واحدة.

دعونا نتذكر أيضاً أن هذا الهاتف يعمل بنظام أندرويد 12 الافتراضي ووعدت جوجل بتقديم ثلاث سنوات كاملة من الدعم البرمجي وخمس سنوات من التصحيحات الأمنية مما يعني أن الهاتف مؤهل للحصول على نظام أندرويد 15 في المستقبل.

جالكسي إس 22 – Galaxy S22

يأتي هاتف جالكسي إس 22 كأصغر هاتف في عائلة جالكسي إس 22 وهو يحتوي على شاشة قياس 6.1 بوصة مما يعني أنه واحد من أصغر الهواتف الأندرويد الرائدة التي تناسب أصحاب الأيدي الصغيرة. قد يعتقد البعض أنه لا يزال كبير في الحجم، ولكن على الأقل هو ليس بنفس حجم أخوته الأغلى ثمناً.

يحتوي الهاتف على شاشة AMOLED بدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz ويعمل بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen1 SoC أو بالطبع معالج Exynos 2200 SoC إذا كنت لا تقطن بالولايات المتحدة. هذا المعالج مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت ويباع بنفس سعر هاتف iPhone 13.

جالكسي إس 22 بلس – Galaxy S22 Plus

من الصعب العثور على أفضل هاتف يدعم شبكات الجيل الخامس 5G في الوقت الحالي نظراً لأن جميع الهواتف أصبحت كذلك بالفعل، ولا سيما هواتف الفئة الرائدة. ولكن هاتف جالكسي إس 22 بلس هو واحد من أفضلها نظراً لدعمه شبكة mmWave و C-Band و Sub-6 5G.

يحتوي الهاتف على شاشة عملاقة قياس 6.6 بوصة وهي لوحة عرض AMOLED بدقة +FHD بمعدل تحديث ديناميكي بسرعة 120Hz ومعالج Snapdragon 8 Gen1 SoC أو Exynos 2200 SoC وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

بطارية الهاتف سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة وهي سعة شحن كافية جداً للاستخدام على مدار اليوم بدورة شحن واحدة. تذكر فقط أنك ستحتاج لشراء الشاحن بشكل منفصل. جدير بالذكر أن جميع الهواتف أصبحت تتمتع ببنيان قوي وحماية أكيدة وهيكل مصنوع من الزجاج والمعدن وليس البلاستيك.

ريدماجيك 7 – Redmagic 7

قد يكون هاتف Redmagic 7 أحدث الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد في هذه القائمة. الهاتف من تصنيع العلامة التجارية الصينية ZTE Nubia وهو بالفعل هاتف رائع على جميع الأصعدة سواء من حيث الأداء وخصائص المعالجة أو قدرات التصوير الفوتوغرافي أو التصميم الذي يعشقه مجتمع اللاعبين.

تم تجهيز الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen1 SoC لكي تكون قادر على ممارسة ألعابك الكثيفة المتعطشة للموارد بسهولة شديدة والاستمتاع بأداء سلس وانسيابي وتحقيق معدل إطارات مرتفع للاستفادة من معدلات التحديث الأعلى. هذا الهاتف يأتي بذاكرة عشوائية سعتها 16 جيجابايت وسعة تخزين تبلغ 256 جيجابايت وبالتالي لن تحتاج لاستبدال الهاتف العام القادم أو الذي بعده. بطارية الهاتف سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة.

أما بالنسبة للبصريات فهي ليست سيئة على الإطلاق إذ تحصل على ظهر الهاتف على كاميرات ثلاثية تتكون من مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل مع عدسة واسعة المجال بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وفي الأمام كاميرا بدقة 8 ميجابكسل.

اسوس زين فون 9 – ASUS ZenFone 9

هاتف Zenfone 9 هو أيضاً من أحدث الهواتف الذكية في عام 2022 ويتمتع بكم رهيب من الميزات التي تجعلنا نفضله على أي هاتف أندرويد أخر. بادئ ذي بدء هذا الهاتف مصنوع بإحكام وحجمه صغير ليناسب أصحاب الأيدي الصغيرة مما يعني أنك لن تكون مُضطر على تدريب أصابع يدك للوصول إلى أقصى زاوية من الشاشة. واسمحوا لنا أن نذكركم بأنك تحصل معه على نظام أندرويد الافتراضي حيث تعتبر واجهة Zen UI هي نفس الواجهة التي تحصل عليها مع نظام أندرويد.

ومع ذلك، فلم تضحي سامسونج بالمواصفات الرئيسية أو الكاميرا الاحترافية أو نظام التبريد الاحترافي بالرغم من عدم كونه هاتف ألعاب مخصص مثل عائلة ROG Phones لشركة اسوس. هذه المرة تحصل على شاشة قياس 5.9 بوصة بدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz ولكنك ستستمتع بأقوى معالج أنتجته كوالكم حتى الآن Snapdragon 8+ Gen1 SoC المصنوع على يد شركة TSMC بدقة تصنيع 4 نانوميتر وهو أفضل من الجيل الأول بفارق كبير من حيث استقرار الأداء ودرجات الحرارة واستهلاك الطاقة. يأتي الهاتف بخيارات تخزين مختلفة ويحتوي على بطارية بسعة 4300 مللي أمبير في الساعة وهي سعة كافية جداً بالنظر إلى حجم الشاشة.

ون بلس 10 برو – OnePlus 10 Pro

تم إطلاق هاتف OnePlus 10 Pro في شهر أبريل من عام 2022 بمبلغ وقدره 899$ دولار أمريكي وهو سعر استثنائي ومنافس بالفعل حيث يمتاز الهاتف بشاشة +QHD بمعدل تحديث ديناميكي بسرعة 120Hz قياس 6.7 بوصة ويعمل بواسطة معالج كوالكم Snapdragon 8 Gen1 SoC وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت وبطارية 4500 مللي أمبير والتي تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات ويستخدم واجهة OxyegenOS 12.1 المستندة على نظام أندرويد 12 ولكن بالتأكيد سيحصل على أندرويد 13 خلال الأسابيع القليلة القادمة.

جالكسي زد فولد 4 – Galaxy Z Fold 4

الأمر لا يستحق حشو الكثير من الكلمات، فإذا كنت تتمنى الحصول على أفضل هاتف قابل للطي على الإطلاق فبكل تأكيد لن تجد أفضل من هاتف جالكسي زد فولد 4 خاصة وأنه جاء بعدد من الترقيات المهمة أبرزها عمر البطارية الأفضل وربما الفضل يرجع لمعالج Snapdragon 8+ Gen1 SoC.

بالحديث عن المواصفات ستحصل على شاشة قياس 7.6 بوصة بينما يبلغ حجم شاشة الغطاء 6.2 بوصة. الهاتف بقطر أوسع قليلاً من الجيل السابق ولكن شاشة الغطاء أصبحت أسهل في الاستخدام كثيراً مقارنة بالجيل السابق. يحتوي الهاتف على ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت ويأتي بخيارات تخزين مختلفة وبطارية 4400 مللي أمبير. إذا كنت من هواة الرسم والكتابة على الشاشة بالقلم الإلكتروني فهذا هو الهاتف الذي ينبغي امتلاكه على الرغم من أنك مُضطر على تحمل تكلفته المرتفعة.

جالكسي زد فليب 4 – Galaxy Z Flip 4

إذا كنت تفضل امتلاك هاتف صدفي قابل للطي بحجم صغير وسعر في المتناول فيعتبر هاتف جالكسي زد فليب 4 اختيار مثالي. يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 3700 مللي أمبير بدلاً من 3300 مللي أمبير وهو بالفعل يقدم عمر بطارية أفضل كثيراً مقارنة بالجيل السابق وربما الفضل يرجع لمعالج Snapdragon 8+ Gen1 SoC.

يأتي الهاتف بشاشة قياس 6.7 بوصة بدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz ويحتوي على شاشة ثانوية قياس 1.9 بوصة للإشعارات وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وخيارات تخزين مختلفة تشتمل على 128 و 256 و 512 جيجابايت.