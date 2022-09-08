مواصفات ايفون 14 بلس – المميزات و السعر وكل ما تود معرفته!

ايفون 14 بلس هو أحد أجدد إصدارات الايفون لعام 2022 وهو يعتبر من الإصدارات الأساسية وليس إصدارات “برو”، وهو أول هاتف ايفون من ابل يحمل هذا الاسم. في هذا المقال سوف نلقي الضوء على مواصفات ايفون 14 بلس وأهم المميزات به.

في البداية نود أن نشير إلى أن ابل توفر أربعة إصدارات من سلسلة iPhone 14 منها إصداران أساسيان هما ايفون 14 وهو الأرخص ثمناً بالإضافة إلى ايفون 14 بلس بنفس المواصفات ولكن بحجم أكبر. وهناك كذلك إصداران “برو” بمواصفات أرقى وأسعار أعلى.

يشترك ايفون 14 بلس مع ايفون 14 في العديد من المواصفات الداخلية والتصميم الخارجي إلا أن ايفون 14 بلس أكبر حجماً إذ يأتي بشاشة ذات قياس 6.7 إنش في حين يتوفر هاتف ايفون 14 بشاشة ذات قياس 6.1 إنش. الحجم الأكبر للجهاز يعني كذلك بطارية أكبر بالإضافة إلى أنه أغلى سعراً بحوالي 100 دولار أمريكي بالمقارنة مع أسعار ايفون 14.

مواصفات ايفون 14 بلس الفنية

الشاشة: من نوع OLED بقياس 6.7 إنش بدقة 2778 × 1284 بكسل ما يعني كثافة بكسلات 458 بكسل لكل إنش، تدعم HDR، وتصل درجة السطوع إلى 1200 شمعة.

من نوع OLED بقياس 6.7 إنش بدقة 2778 × 1284 بكسل ما يعني كثافة بكسلات 458 بكسل لكل إنش، تدعم HDR، وتصل درجة السطوع إلى 1200 شمعة. المعالج: Apple A15 Bionic مع وحدة معالجة مركزية CPU سداسية النواة، ومعالج رسوميات خماسي النواة.

Apple A15 Bionic مع وحدة معالجة مركزية CPU سداسية النواة، ومعالج رسوميات خماسي النواة. الكاميرا الخلفية: ثنائية. الكاميرا الأساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.5 مع تقنية التثبيت البصري OIS. الكاميرا الأخرى واسعة المجال بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.4 مع دعم تسجيل الفيديو حتى دقة 4K بسرعة 24 إطار في الثانية.

ثنائية. الكاميرا الأساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.5 مع تقنية التثبيت البصري OIS. الكاميرا الأخرى واسعة المجال بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.4 مع دعم تسجيل الفيديو حتى دقة 4K بسرعة 24 إطار في الثانية. الكاميرا الأمامية: بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.9 مع تقنية التثبيت التلقائي AF.

بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.9 مع تقنية التثبيت التلقائي AF. الألوان: الأحمر، الأبيض، الأسود، الأورجواني، والأزرق.

الأحمر، الأبيض، الأسود، الأورجواني، والأزرق. السعات التخزينية: 128 و 256 و 512 جيجابايت.

128 و 256 و 512 جيجابايت. الوزن: 203 جراماً.

203 جراماً. الأبعاد: 160.8 مم طول × 78.1 مم عرض مع سمك 7.8 مم.

160.8 مم طول × 78.1 مم عرض مع سمك 7.8 مم. دعم مقاومة الماء والأتربة بمعيار IP68.

التصميم .. ثابت لكن أكبر!

هاتف ايفون 14 بلس يأتي بنفس التصميم المعتاد لهواتف الايفون خلال آخر عامين حيث النوتش والشاشة المسطحة في الجهة الأمامية، والتصميم الزجاجي مع الألمنيوم والمربع البارز للكاميرا في الجهة الخلفية.

الملاحظ في هاتف iPhone 14 Plus هو كبر قياس الشاشة إذ تبلغ 6.7 إنش هذا يعني أبعاداً أكبر 160.8 مم طول × 78.1 مم عرض ووزناً أثقل يصل إلى 203 غرام. يتوفر هاتف ايفون 14 برو بخمسة ألوان هي الأحمر، الأبيض، الأسود، الأورجواني، والأزرق. إن كنت لا تفضل الأبعاد الكبيرة للهاتف يمكنك شراء ايفون 14 الأصغر حجماً والأسهل في الحمل والاستخدام بيد واحدة.

يدعم هاتف iPhone 14 Plus ميزة مقاومة الماء والأتربة بمعيار IP68 مما يجعله يتحمل الماء حتى عمق 6 أمتار بدون ضرر ولمدة تصل إلى 30 دقيقة على الأقل من الناحية النظرية.

الشاشة .. كبيرة ومبهرة

هاتف ايفون 14 بلس يأتي مع شاشة كبيرة الحجم يبلغ قياسها 6.7 إنش من نوع OLED مع دقة عالية وكثافة بكسلات تصل إلى 458 بكسل لكل إنش. نلاحظ أن الشاشة تدعم تشغيل الفيديو والمحتوى عبر يوتيوب ومنصات البث مثل نتفليكس وغيرها بتقنية HDR و Dolby Vision لتحسين الألوان والسطوع وتجربة المشاهدة.

لاحظ أن الشاشة أيضاً عالية السطوع والتباين وتدعم تقنيات أخرى مثل انسجام الألوان والتي تعمل على تحليل الإضاءة في البيئة المحيطة في المكان الذي تتواجد به عبر حساس الإضاءة ثم تقوم تلقائياً بتحسين وتعديل والألوان وفقاً لذلك لجعل تجربة المشاهدة والقراءة أكثر راحة للعين.

كاميرا ايفون 14 بلس

كاميرا ايفون 14 بلس هي نفسها كاميرا ايفون 14 الخلفية وهي كاميرا ثنائية: واحدة أساسية والأخرى واسعة المجال. كاميرا ايفون 14 الخلفية الأساسية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة ƒ/1.5 ومستشعر أكبر وتبلغ مساحة البكسل الواحد 1.9 ميكرون كل هذه العوامل تجعل الكاميرا أكثر قدرة على التقاط صور مميزة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، هناك تقنية التثبيت البصري المعتمدة على تحريك المستشعر Sensor-Shift OIS لمنع اهتزاز الصور والفيديو.

الكاميرا الخلفية واسعة المجال هدفها التقاط صور بزاوية تصوير أكبر تصل إلى 120 درجة، فتحة العدسة فيها F/2.4. بحسب ابل هذه الكاميرا باتت قادرة على التقاط صور أفضل في الإضاءة المنخفضة بمقدار الضعف مقارنة بالإصدار السابق.

مميزات أخرى في كاميرا ايفون 14 الخلفية:

ميزة الدمج العميق Deep Fusion لالتقاط الصور بأدق التفاصيل.

ميزة HDR 4 لضبط الألوان في الصور.

التصوير بوضعية البورتريه.

التصوير في الإضاءة المنخفضة Night Mode.

تصوير الفيديو بدقة تصل إلى 4K وبسرعة تصل إلى 60 إطار في الثانية بتقنية HDR مع Dolby Vision.

إمكانية تصوير الفيديو بالنمط السينمائي.

تصوير الفيديو بالحركة البطيئة بدقة تصل إلى 1080 بكسل.

كاميرا iPhone 14 Plus الأمامية هي نفسها الموجودة في هواتف ايفون 14 الأخرى، وهي بدقة 12 ميجابكسل هي الأخرى مع فتحة عدسة أكبر بلغت F/1.9 لالتقاط سيلفي أفضل في الإضاءة المنخفضة مع خاصية التركيز التلقائي لتحسين تصوير الفيديو والمكالمات المرئية والتقاط الصور بوضعية البورتريه. تدعم كاميرا السيلفي في iPhone 14 تصوير الفيديو بدقة تصل إلى 4K وبدقة HDR مع Dolby Vision، وكذلك تصوير الفيديو بالبطيء بدقة Full HD كلها هذا بدرجة تثبيت أكبر.

ايفون 14 بلس من الداخل

معالج ابل A15

دعونا الآن نشرّح ايفون 14 بلس من الداخل لنتعرف على المكونات الداخلية له وفي مقدمتها المعالج وهو معالج ابل A15 Bionic من العام الماضي والذي استخدمته ابل في هواتف ايفون 13 برو، لكن لا مشكلة لأن المعالج قوي بالفعل في الأداء العالم والرسوميات والألعاب ويظل من أقوى المعالجات الموجودة في سوق الهواتف الذكية واقلها استهلاكاً للطاقة. معالج ابل A15 يحتوي على 6 أنوية لوحدة المعالجة المركزية، بالإضافة إلى معالج رسومي خماسي النواة.

البطارية الأفضل

واحدة من الأشياء التي تميز iPhone 14 Plus حقاً هي عمر البطارية المميز والذي يمكن أن يصل إلى 26 ساعة متواصلة من تشغيل الفيديو، هناك دعم للشحن السريع إذ يمكن أن تصل نسبة الشحن إلى 50% في غضون 30 دقيقة عند استخدام شاحن بقوة 20 وات على الأقل. ننوه أن هاتف ايفون 14 بلس يأتي بدون شاحن في علبة الشراء. يدعم أيضاً هاتف iPhone 14 Plus الشحن اللاسلكي عبر تقنية ماجسيف بقوة تصل إلى 15 وات.

شبكات الاتصال

مع هاتف ايفون 14 بلس سوف تستمتع بسرعات اتصال عالية كونه يدعم شبكات الجيل الخامس 5G وكذلك الجيل الرابع 4G LTE، وكذلك اتصال وايفاي سريع وثابت مع تقنية وايفاي 6 بالإضافة إلى بلوتوث 5.3 و NFC للاتصال القريب.

ميزة اكتشاف الحوادث

بفضل الحساسات الجديدة في هواتف ايفون 14 جميعها، ستجد خاصية اكتشاف الحوادث والتي تجعل الهاتف قادراً على اكتشاف وقوع حادث أثناء وجودك في السيارة – لا قدر الله – ثم الاتصال بأرقام الطواريء للنجدة. إن لم تتوفر تغطية في مكان الحادث من شبكات الاتصالات، سوف يتم تفعيل الاتصال عبر الأقمار الصناعية إلا أن هذه التقنية سوف تتوفر في الولايات المتحدة وكندا فقط.

سعر ايفون 14 بلس

ببساطة، هواتف ايفون 14 و ايفون 14 بلس هي أرخص ثمناً مقارنة بإصدارات ايفون 14 برو. سعر ايفون 14 بلس أغلى بحوالي 100 دولار أمريكي مقارنة بهاتف ايفون 14 الأصغر حجماً. هناك ثلاث سعات تخزينية مختلفة بالأسعار التالية: