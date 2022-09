تجددت المخاوف على صحة الملكة إليزابيث الثانية، بعد نشر الصور التى تُظهر لقاء الملكة إليزابيث مع رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تروس.

وأعلن قصر باكنغهام أنّ أطباء الملكة أليزابيث الثانية قلقون على صحتها وأوصوا بأن تبقى تحت الإشراف الطبي، موضحا أنّ الملكة تخضع للإشراف الطبي.

واستقبلت الملكة اليزابيث، البالغة من العمر 96 عامًا، رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تروس، فى قلعة بالمورال فى المرتفعات الأسكتلندية يوم الثلاثاء.

وطلبت الملكة منها رسميًا تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة بوريس جونسون، في حين تعتبرالملكة عيّنت 14 رئيسًا للوزراء على مدار فترة حكمها التى استمرت 70 عامًا، وتقام الاحتفالات عادة فى قصر باكنغهام.

The post قصر باكنغهام: أطباء القصر قلقون على صحة الملكة «إليزابيث» الثانية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا