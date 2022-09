الشمام.. الفوائد الصحية والحقائق الغذائية

الولايات المتحدة – يمثل الشمام أحد أنواع البطيخ الذي يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن ونسبة كبيرة من الماء تصل إلى 90%.

يحتوي الشمام على فيتامين A(في شكل بيتا كاروتين) وكذلك فيتامين C، وهي مصدر جيد للبوتاسيوم المعدني، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية ولكنها مليئة بالنكهة

قالت أخصائية تغذية وخبيرة تغذية مسجلة في بيتسبرغ ، ومؤلفة ومتحدثة باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية هيذر مانجيري: “يعد هذا البطيخ خيارا رائعا عندما يتعلق الأمر بالمغذيات لكل سعرة حرارية”.

وأضافت: “كوب واحد من الكنتالوب يحتوي على حوالي 55 سعرة حرارية فقط (بسبب محتواه المائي العالي) ولكنه يوفر أكثر من 100٪ من احتياجاتك اليومية من فيتامين A، وأكثر من 50٪ من الاحتياجات اليومية لفيتامين c، و 1.5 جرام من الألياف ومصدر هام للبوتاسيوم”.

حقائق غذائية

فيما يلي حقائق التغذية لـ 100 جرام من الشمام، من مركز بيانات الأغذية التابع لوزارة الزراعة الأمريكية

السعرات الحرارية 38

ماء 90.2 جم

بروتين 0.8 جم

إجمالي الدهون 0.18 جم

إجمالي الألياف الغذائية 0.8 جم

إجمالي السكر 7.88 جم

كالسيوم 9 ملجم

فيتامين A 0.232 مجم

بوتاسيوم 157 مجم

الصوديوم 30 مجم

ما هي فوائد أكل الشمام؟

قال مانجيري: “إن كلا من الفيتامينات A و C من مضادات الأكسدة التي تعمل على الحفاظ على صحة الجسم، ومضادات الأكسدة تمنع وتبطئ تلف الخلايا والأنسجة من خلال مهاجمة الجذور الحرة، وهي جزيئات تحتوي على إلكترون غير متزاوج: الكثير من الجذور الحرة في الجسم يسبب الإجهاد التأكسدي الذي يؤدي إلى مشاكل، لكن مضادات الأكسدة تعمل على الحفاظ على التوازن الصحي للجذور الحرة وتساعد على منع الإجهاد التأكسدي”.

وأضافت مانجيري إن فيتامين (A) الموجود في الشمام هو أيضًا عنصر غذائي أساسي للرؤية الصحية ، خاصةً لأنه قادر على الرؤية في الضوء الخافت.

ووجدت الدراسات أن النقص الحاد لفترات طويلة في فيتامين (A) يمكن أن يسبب العمى الكلي الذي لا رجعة فيه.

ووفقا لـ جامعة هارفارد T.H. مدرسة تشان للصحة العامة، هناك أدلة قوية على أن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات، بما في ذلك الشمام ويرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ويمكن أيضا أن يخفض ضغط الدم.

ووفقا لمايو كلينك، يمكن للألياف والماء في الشمام أن تساعد في الهضم وتساعد على منع الإمساك، عند تضمينها كجزء من نظام غذائي غني بالألياف، مثل النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

مخاطر تناول الشمام

بشكل عام، لا يشكل تناوله خطرا كبيرا بالنسبة لمعظم الناس، ومع ذلك فقد تم ربطه بأربع فاشيات للأمراض التي تنقلها الأغذية منذ عام 2006، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) وكانت غالبية هذه الحوادث عبارة عن عدوى بكتيرية ناجمة عن السالمونيلا، لكن الناس أصيبوا أيضا بمرض الليستيريا.

قود يكون الشمام عرضة لتفشي الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء لأن الفاكهة تنمو على اتصال وثيق بالأرض، حيث قد تتلوث بالبكتيريا من التربة أو الماء أو الحيوانات قبل حصادها، ويحتوي البطيخ على سطح خارجي خشن وملمس يمكنه حبس البكتيريا.

ويمكن أيضا أن تنتقل البكتيريا أثناء معالجة البطيخ المقطوع مسبقا، من قطع السكين عبر القشور الملوثة، إذا استمر استخدام السكين الملوث نفسه، فيمكنه نقل البكتيريا إلى الجسد بالداخل.

المصدر: لايف ساينس

