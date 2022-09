على هيئة قمر.. شركة كندية تتجهز لبناء منتجع في دبي بتكلفة 5 مليار دولار

قالت تقارير إعلامية، إنّ شركة كندية تخطط لبناء منتجع ضخم في دبي على شكل قمر عملاق صممته شركة معمارية من كندا.

وأكدت شركة مون وورلد ريزورتس القائمة على المشروع لموقع أريبيان بزنس المختص بأخبار الأعمال ومقره دبي، أنّها قيد الإعداد للمشروع وستبلغ كلفته 5 مليارات دولار.

ووفقا للتصميم المنشور على الموقع الإلكتروني الذي يحمل اسم المنتجع، سيبلغ ارتفاعه 224 مترا، على أن يتم بناؤه في غضون 48 شهرا، حيث يتوقع أن يجذب 2.5 مليون زائر سنويا.

وسيكون شكل المنتجع المفترض مشابها لسطح القمر من الخارج، على أن تبلغ مساحته 10 فدان ويضم مستعمرة تستهدف أولئك الذين يبحثون عن استكشاف السياحة الفضائية بكلف أقل دون الحاجة إلى السفر فعليا إلى الفضاء.

