كُن في انتظاره – تحديث ضخم للكاميرا يشق طريقة إلى سلسلة جالكسي إس 21

طرحت سامسونج مؤخراً تحديث هام من أجل كاميرا هواتف سلسلة جالكسي إس 22. وصل التحديث أولاً إلى مستخدمي هواتف السلسلة في كوريا الجنوبية، وسرعان ما شق طريقه إلى ألمانيا.

الآن، بناءً على تقرير جديد، يبدو أن نفس التحديث في طريقه إلى هواتف سلسلة جالكسي إس 21، وذلك يشتمل على كل من جالكسي إس 21 وجالكسي إس 21 بلس وجالكسي إس 21 ألترا. بالتأكيد وصل التحديث أولاً إلى نفس الدولتين السابق ذكرهما، ومن المتوقع أن يصل إلى بقية المناطق الأخرى خلال الأيام القادمة.

تحديث ضخم للكاميرا يشق طريقه إلى هواتف سلسلة جالكسي إس 21

التحديث يشتمل على عدد ضخم من الميزات الجديدة التي ستطول كاميرا هواتف سلسلة جالكسي إس 21. أولاً سمحت سامسونج بإمكانية الاستفادة من كاميرا التقريب بمعدل 3x لكي يتم استخدامها أثناء تسجيل مقاطع فيديو Hyperlapse. تم رصد هذه الميزة لأول مرة على الإصدار التجريبي من واجهة One UI 5.0 Beta مع هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 4.

بالإضافة إلى ذلك، يشير تسجيل التغيير في التحديث الجديد إلى أن الماسح الضوئي لرموز الاستجابة السريعة أصبح يغطي مساحة مسح أكبر نسبياً حيث تمكنت سامسونج من توسيع منقطة المسح بداخل عدسة الكاميرا، وهذا يعني أن المستخدم لم يعد مُضطر على التركيز بشكل دقيق فور رمز الاستجابة من أجل مطابقته بشكل صحيح.

أيضاً أصبح من السهل إعادة مسح رمز QR الذي تم رفضه مُسبقاً. وهو الأمر الذي لم تكن تسمح به هواتف سامسونج جالكسي إس 21 في الماضي، حيث كان في الغالب إذا تم رفض مسح الرمز بداخل مستند فلن تكن قادراً على مسحه مرة ثانية.

مشكلة أخرى كانت تواجه المستخدم أثناء مسح المستندات ضوئياً، فإذا كنت تحاول مسح رمز QR داخل مستند ولكن تعرفت الكاميرا على المستند قبل رمز QR فلن تتمكن من مسح رمز الاستجابة بشكل طبيعي. الآن، أصبح من السهل التعرف على رموز QR المعترف بها داخل المستندات على نحو أمثل.

علاوة على ذلك، استطاعت سامسونج تحسين برنامج الكاميرا من أجل تعزيز الجودة الإجمالية للصور التي يتم التقاطها بواسطة كاميرا الهاتف.

بغض النظر عن التحديث الكاميرا، هناك تحديثين جديدين من نصيب تطبيق الرسائل على هواتف سلسلة جالكسي إس 21، إذ أصبح من الممكن بعد التحديث عرض أو معاينة مجموعة كبيرة من الصور بشكل جماعي التي يتم إرسالها أو استقبالها بواسطة تطبيق الرسائل.

في الوقت الحالي بدأ مستخدمو السلسلة في كوريا الجنوبية بتلقي التحديث الجديد برقم إصدار G99 * NKSU3CVH7 وقد تم طرح التحديث للمستخدمين في ألمانيا برقم إصدار G99xBXXU5CVH7، ومن المتوقع أن يتم إطلاق التحديث لبقية المناطق الأخرى خلال الأيام القادمة.