مواصفات ايفون 14 برو و ايفون 14 برو ماكس – المميزات و الأسعار

رسمياً كشفت ابل عن ايفون 14 برو و ايفون 14 برو ماكس أحدث هواتف الايفون وأغلاها سعراً وأكثر تقدماً. مواصفات iPhone 13 Pro و iPhone 14 Pro Max شهدت تطوراً كبيراً بالإضافة إلى تحسينات على مستوى التصميم والكاميرا ومزايا نظام التشغيل. هنا نستعرض أهم مواصفات ايفون 14 برو و ايفون 14 برو ماكس التفصيلية بالإضافة إلى الأسعار وكل المعلومات التي تحتاجها.

إصدارات برو من هواتف ايفون 14 تأتي مع تصميم خارجي جديد ومواصفات أقوى وأحدث مقارنةً بالإصدارات الأساسية سواء ايفون 14 أو ايفون 14 بلس كما سنوضح لاحقاً في المقال.

مواصفات ايفون 14 برو و ايفون 14 برو ماكس

الشاشة: من نوع OLED بقياس 6.1 إنش لإصدار برو وقياس 6.7 إنش لإصدار برو ماكس، مع كثافة بكسلات تبلغ 460 بكسل لكل إنش، ودعم HDR، وتقنية ProMotion لمعدل تحديث يصل إلى 120 هيرتز، وميزة الشاشة الدائمة Always On Display وتصل درجة السطوع إلى 2000 شمعة.

من نوع OLED بقياس 6.1 إنش لإصدار برو وقياس 6.7 إنش لإصدار برو ماكس، مع كثافة بكسلات تبلغ 460 بكسل لكل إنش، ودعم HDR، وتقنية ProMotion لمعدل تحديث يصل إلى 120 هيرتز، وميزة الشاشة الدائمة Always On Display وتصل درجة السطوع إلى 2000 شمعة. المعالج: A16 الجديد سداسي النواة، ومعالج رسوميات خماسي النواة.

A16 الجديد سداسي النواة، ومعالج رسوميات خماسي النواة. الكاميرا الخلفية: ثلاثية. الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة ƒ/1.78. كاميرا واسعة المجال بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة ƒ/2.2. كاميرا مكبرة حتى 3 مرات بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة ƒ/2.8. كل الكاميرات تدعم التثبيت البصري.

ثلاثية. الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة ƒ/1.78. كاميرا واسعة المجال بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة ƒ/2.2. كاميرا مكبرة حتى 3 مرات بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة ƒ/2.8. كل الكاميرات تدعم التثبيت البصري. الكاميرا الأمامية: بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.9 مع تقنية التثبيت التلقائي AF.

بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.9 مع تقنية التثبيت التلقائي AF. الألوان: الرمادي، الذهبي، الفضي، والأسود.

الرمادي، الذهبي، الفضي، والأسود. السعات التخزينية: 128 و 256 و 512 جيجابايت بالإضافة إلى 1 تيرابايت.

128 و 256 و 512 جيجابايت بالإضافة إلى 1 تيرابايت. الوزن: 206 جرام لإصدار برو، و 240 جرام لإصدار برو ماكس.

206 جرام لإصدار برو، و 240 جرام لإصدار برو ماكس. دعم مقاومة الماء والأتربة بمعيار IP68.

التصميم .. مثير ليس له مثيل

للوهلة الأولى عند النظر إلى هواتف ايفون 14 برو / برو ماكس ستجد أن هناك اختلافاً ملحوظاً فلم يعد هناك النوتش التقليدي أعلى الشاشة وبدلاً من ذلك هناك فتحة عريضة تحتوي الكاميرا الأمامية ونظام التعرف على الوجه Face ID. ليس هذا كل شيء وفقط!

الإبهار ليس في التصميم الجديد وإنما في كيفية توظيف الفتحة والمساحة المحيطة بها في تناغم مذهل بين تصميم الجهاز ونظام التشغيل. هذه المساحة حول الفتحة حولتها ابل إلى مساحة تفاعلية تعرض الأشياء المهمة كالتنبيهات ونتائج المباريات ومدة المكالمات ونسبة البطارية أثناء الشحن والاتجاهات أثناء تشغيل تطبيق الخرائط وغير ذلك الكثير من الوظائف والخيارات والاختصارات التي لا تنتهي، بالتأكيد أيضاً ستتيح ابل هذه المساحة للمطورين لدمجها مع تطبيقاتهم.

مع كل تطبيق وكل انتقال وكل تفاعل للمستخدم مع iPhone 14 Pro / Pro Max سيجد المساحة حول فتحة الشاشة تتغير اعتماداً على خوارزميات متطورة في الشاشة ونظام التشغيل. لا ننسى أن نشير إلى أن ابل أعادت تصميم نظام الكاميرا الأمامية ليصبح أصغر بنسبة 30% مع الحفاظ على قدرات أكبر لها.

الشاشة .. أكبر تغيير منذ سنوات

شاشة ايفون 14 برو / برو ماكس هي من نوع OLED بقياس 6.1 إنش لإصدار برو iPhone 14 Pro وقياس 6.7 إنش لإصدار برو ماكس iPhone 14 Pro Max، مع كثافة بكسلات تبلغ 460 بكسل لكل إنش. الشاشة في كلا الهاتفين تدعم تقنية بروموشن ProMotion والتي تجعل معدل تحديث الشاشة يتراوح بين 10 إلى 120 هيرتز بحسب المحتوى المعروض عليها لأجل سلاسة بالغة في التنقل والرسوميات مع الحفاظ على طاقة البطارية.

هناك أيضاً ميزة الشاشة الدائمة Always On Display والتي تطلق عليها ابل اسم ميزة “تشغيل دوماً” والتي تجعل شاشة القفل معتمة قليلاً مع الاستمرار في عرض الخلفية والويدجت وكل المعلومات بشكل دائم مع أقل استهلاك ممكن للبطارية. مع تحديث iOS 16 – والتحديثات اللاحقة مستقبلاً – سوف تتمكن من تخصيص شاشة القفل كما تهوى على ذوقك مستخدماً الأدوات والخلفيات والأنماط التي تريد.

ميزة أخرى مهمة في الشاشة وهي زيادة نسبة السطوح إلى الضعف مقارنة بالإصدارات السابقة بحيث تصل إلى 2000 شمعة، هذا يعني رؤية غاية الوضوح لمحتوى الشاشة حتى تحت أشعة الشمس المباشرة. ابل وعدت أن تدوم بطارية ايفون 14 برو / برو ماكس على مدار اليوم حتى مع المميزات الجديدة في الشاشة.

الكاميرا الخلفية

كاميرا ايفون 14 برو / برو ماكس الخلفية هي كاميرا ثلاثية تدعم جميعها تقنية التثبيت البصري عبر تحريك المستشعر لمنع الاهتزاز وهي كالآتي:

1. كاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل

الكاميرا الأساسية في ايفون 14 برو باتت بدقة 48 ميجابكسل لأول مرة مع حساس أكبر بنسبة 65% (مقارنة بالموجود في ايفون 13 برو)، وهي تعمل بتقنية دمج البكسلات التي تعمل على دمج كل أربعة بكسلات في بكسل واحد لإنتاج صورة واحدة أكثر وضوحاً أربعة مرات وأكثر إضاءة بمقدار الضعف حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

2. كاميرا واسعة المجال

كاميرا واسعة المجال بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة ƒ/2.2 سوف تتيح التقاط الصور بزاوية رؤية واسعة حتى 120 درجة، كما تتيح كذلك التقاط الصور عن قُرب. المميز أيضاً في هذه الكاميرا هي تحسن جودة في الإضاءة المنخفضة حتى 3 أضعاف.

3. كاميرا مكبرة

الكاميرا المكبرة تتيح عمل تكبير بصري حتى 3 أضعاف أو تصغير بصري حتى مرتين وهي بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة ƒ/2.8. ابل ذكرت أن أداء هذه الكاميرا تحسن في الإضاءة المنخفضة.

مميزات أخرى في كاميرا ايفون 14 برو / برو ماكس:

ميزة الدمج العميق Deep Fusion لالتقاط الصور بأدق التفاصيل.

ميزة HDR 4 لضبط الألوان في الصور.

التصوير بوضعية البورتريه.

التصوير في الإضاءة المنخفضة Night Mode.

تصوير الفيديو بدقة تصل إلى 4K بتقنية HDR مع Dolby Vision.

إمكانية تصوير الفيديو بالنمط السينمائي.

تصوير الفيديو بالحركة البطيئة بدقة تصل إلى 1080 بكسل.

كاميرا iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max الأمامية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة أكبر بلغت F/1.9 لالتقاط سيلفي أفضل في الإضاءة المنخفضة مع خاصية التركيز التلقائي لتحسين تصوير الفيديو والمكالمات المرئية والتقاط الصور بوضعية البورتريه. تدعم كاميرا السيلفي في ايفون 14 وايفون 14 برو تصوير الفيديو بدقة تصل إلى 4K وبدقة HDR مع Dolby Vision، وكذلك تصوير الفيديو بالبطيء بدقة Full HD كلها هذا بدرجة تثبيت أكبر.

ايفون 14 برو و ايفون 14 برو ماكس من الداخل

المعالج

معالج iPhone 14 Pro / 14 Pro هو معالج A16 الجديد الذي يأتي مع 6 أنوية للمعالج الرئيسي CPU: نواتين للأداء العالي و 4 أنوية للأداء العادي، ومعالج رسوميات خماسي النواة. الإصدارات العادية من ايفون 14 لازالت تعمل بمعالج A15 الموجود في ايفون 13 برو منذ العام الماضي.

البطارية

بطارية ايفون 14 برو تدوم حتى 23 ساعة من تشغيل الفيديو بلا إنترنت (20 ساعة عبر الإنترنت) في حين أن بطارية ايفون 14 برو ماكس الأكبر تدوم حتى 29 ساعة من تشغيل الفيديو بلا إنترنت (25 ساعة عبر الإنترنت).

هناك دعم للشحن السريع إذ يمكن أن تصل نسبة الشحن إلى 50% في غضون 30 دقيقة عند استخدام شاحن بقوة 20 وات على الأقل. ننوه أن هواتف iPhone 14 Pro / Pro Max تأتي بدون شاحن في علبة الشراء. تدعم أيضاً الهواتف الشحن اللاسلكي عبر تقنية ماجسيف بقوة تصل إلى 15 وات.

شبكات الاتصال

الهواتف تدعم شبكات الجيل الخامس 5G وكذلك الجيل الرابع 4G LTE، وكذلك اتصال وايفاي سريع وثابت مع تقنية وايفاي 6 بالإضافة إلى بلوتوث 5.3 و NFC للاتصال القريب.

ميزة اكتشاف الحوادث

خاصية اكتشاف الحوادث في ستجعل الهاتف قادراً على اكتشاف وقوع حادث أثناء وجودك في السيارة – لا قدر الله – ثم الاتصال بأرقام الطواريء للنجدة. إن لم تتوفر تغطية في مكان الحادث من شبكات الاتصالات، سوف يتم تفعيل الاتصال عبر الأقمار الصناعية إلا أن هذه التقنية سوف تتوفر في الولايات المتحدة وكندا فقط.

أسعار ايفون 14 برو / برو ماكس

تعتبر هواتف ايفون 14 برو هي الأغلى ثمناً من بين إصدارات iPhone 14، وهي تتوفر بأربعة سعات تخزينية مختلفة ابتداءً من 128 جيجابايت وحتى 1 تيرابايت.

سعر ايفون 14 برو

سعة 128 جيجابايت بسعر 999 دولار أمريكي.

سعة 256 جيجابايت بسعر 1099 دولار أمريكي.

سعة 512 جيجابايت بسعر 1299 دولار أمريكي.

سعة 1 تيرابايت بسعر 1499 دولار أمريكي.

سعر ايفون 14 برو ماكس