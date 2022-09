عن تكرار وفيات أطباء التخدير.. «السائح»: أجرينا دراسة والنتائج مقلقة

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح إن المركز الوطني اجرى دراسة على أسباب تكرار وفيات اطباء التخدير في المستشفيات وأن النتائج المبدئية مقلقة.

وأوضح السائح أن المركز سيصدر مجموعة توصيات لأطباء التخدير للاخذ بها، وأنّ المركز سيقوم بمسح كبير لدراسة عوامل الاختطار الخاصة بالامراض المزمنة على ليبيا.

وتابع السائح أنّ المركز الوطني يجري عدة بحوث ودراسات مهمة الان، وأنّ نتائجها ستكون مهمة لوضع سياسات وخطط لصناع القرار في البلاد، وفقا لقوله.

