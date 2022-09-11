كل مميزات ساعة ابل الجيل الثامن Apple Watch Series 8

أعلنت ابل في المؤتمر الأخير عن ثلاثة إصدارات جديدة من ساعتها الذكية ومنها الجيل الثامن من الساعة Apple Watch Series 8 بالإضافة إلى إصدار أرخص SE وآخر أغلى Ultra. في هذا المقال سوف نتناول الحديث حول مميزات الجيل الثامن من ساعة ابل وأهم التفاصيل التي يجب عليك معرفتها.

تصميم الساعة

تأتي ساعة ابل الجيل الثامن مع تصميم لا يختلف عن الإصدار السابق مع شاشة نحيفة الحواف ومنحنية من الجوانب. وتتوفر الساعة بحجمين مختلفين: 41 و 45 مليمتر لتناسب معصمك وحجم يديك.

تصميم الشاشة متين مقاوم للتصدعات والتشققات في زجاج الشاشة بالإضافة إلى ميزة مقاومة الماء والأتربة. النسخة الأساسية مصنوعة من الألومنيوم وهناك نسخة أخرى من الفولاذ المقاوم للصدأ.

ميزة تتبع درجة الحرارة

الجيل الثامن من ساعة ابل Apple Watch Series 8 يحتوي على ميزة تتبع درجة الحرارة وقد ضمنتها عبر إضافة حساس جديد من أجل تتبع الدورة الشهرية لدى الإناث بصورة أفضل.

تستخدم ساعة ابل Apple Watch Series 8 حساس الحرارة لتتبع التغير الحادث في حرارة الجسم مع التغيرات الهرمونية أثناء الدورة الشهرية مما يساعد على توقع أيام التبويض والطمث بصورة أدق، كما يعتمد كذلك على أمور أخرى مثل تتبع نبضات القلب والمعلومات التي يتم إدخالها.

توقع أيام التبويض سوف يساعد الذين يخططون للحمل أو تجنبه، كما أن تتبع أيام الطمث في الدورة الشهرية سوف يساعد على معرفة أي انحراف او اضطرابات غير طبيعية في الدورة والتنبيه لذلك، لذا فهي من المزايا المهمة لصحة المرأة.

اكتشاف الحوادث

هي أيضاً من مميزات ساعة ابل الجيل الثامن إذ أن الساعة قادرة على اكتشاف حوادث السيارات – لا قدر الله – إن كان المستخدم داخل السيارة، ومن ثم تنبيه جهات الطوارئ في منطقتك أو الاتصال بجهات الاتصال الذين تضعهم ضمن جهات اتصال الطواريء.

هذه الميزة تعتمد على عدد من الحساسات الجديدة لتحليل البيانات الحركية من الساعة عند حدوث اصطدام بالسيارة.

مزايا الصحة الأخرى في ساعة ابل الجيل الثامن

ميزة تتبع النوم

وهي ميزة تقوم بتتبع نشاط النوم والاستيقاظ الخاص بك وتحديد فترات النوم المختلفة التي تمر بها، لمساعدتك على الحصول على نوم أفضل.



ميزة قياس النشاط الكهربائي للقلب ECG

ميزة قياس نسبة الأكسجين في الدم.

ميزة تتبع تناول الأدوية والتذكير بها.

ميزة اكتشاف السقوط والاتصال بالطوارئ.

ميزة تتبع نبض القلب والنشاط الحركي.

البطارية

يمكن أن تدوم بطارية ساعة ابل Apple Watch Series 8 حتى 18 ساعة في الوضع العادي، ومع وضع حفظ الطاقة Low Power Mode يمكن أن تدوم طاقة البطارية حتى 36 ساعة.



سعر ساعة ابل الجيل الثامن

يبدأ سعر ساعة ابل Apple Watch Series 8 من 399 دولار أمريكي للنسخة ذات حجم 41 مليمتر و 429 دولار أمريكي للنسخة ذات حجم 45 ملميتر من الألومنيوم.

