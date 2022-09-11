جالكسي إس 23 ألترا قادم بنفس تصميم الكاميرا!

لا نتوقع إطلاق هاتف سامسونج جالكسي إس 23 ألترا – Samsung Galaxy S23 Ultra قبل حلول الربع الأول من العام المقبل، ومع ذلك طهرت العديد من التسريبات حول الهاتف في كل مكان على الإنترنت.

أحدث هذه التسريبات تأتي من Ice Universe، مُسرب أخبار موثوق على موقع تويتر، الذي ادّعي أن الهاتف سيأتي بنفس تصميم الكاميرا السابق، وهو متأكد من هذه المعلومة بنسبة 100%.

جالكسي إس 23 ألترا قادم بنفس تصميم كاميرا جالكسي إس 22 ألترا

Ice Universe يشتهر بسمعة طيبة وخبرة كبيرة وغالباً ما يكون متأكداً من معلوماته عندما يتعلق الأمر بأخبار أجهزة سامسونج جالكسي، لذا، فعندما يذكر شيء ويقول أنه متأكد منه، فمن المُرجح أن يكون هذا الشيء صحيح بالفعل، باختصار ليس لدينا سبب لتكذيبه.

وكما تعلمون، فإن هاتف سامسونج جالكسي إس 22 ألترا لا يحتوي على جزيرة كاميرا، وإنما كل من مستشعرات الكاميرا الخلفية ملتصقة بالجانب الخلفي مباشرةً.

وبالتالي فإن كل عدسة لديها جزيرة منفصلة مستقلة بذاتها، نوعاً ما، وكل جزيرة بارزة قليلاً من الغطاء الخلفي. أثبتت العديد من المراجعات أن هذه الطريقة في تصميم الكاميرا الخلفية تمثل مشكلة كبيرة عندما يتعلق الأمر بالغبار والأتربة الناعمة. ومع ذلك، لا يختلف اثنان على كونه تصميم راقي وأنيق للغاية.

الآن، من المتوقع أن يأتي سامسونج جالكسي إس 23 ألترا بعدد من التحسينات في قدرات الكاميرا الخلفية، ومن المحتمل أيضاً أن يأتي الهاتف نفسه بتصميم مختلف قليلاً. ومع ذلك، لسنا متأكدين كيف سيبدو تصميم الهاتف الجديد.

نحن متأكدين فقط أنه لن يختلف كثيراً عن هاتف جالكسي إس 22 ألترا، وتسريب اليوم يؤكد صحة هذه المعلومة. لذا، من المتوقع أن يحتوي الهاتف على شاشة منحنية تمتاز بفتحة ثقب مركزية من أجل كاميرا صور الشخصية.

نتوقع أن تستخدم سامسونج نفس الكاميرا الأمامية على الهاتف القادم، على الرغم من أن هناك بعض الشائعات التي أشارت إلى احتمالية احتواء الهاتف على كاميرا أسفل الشاشة، ولكن عن نفسي لست متأكد من صحة هذه المعلومة.

بالتأكيد سيعمل الهاتف بأحدث إصدار من واجهة One UI المخصصة من شركة سامسونج والمستندة على نظام أندرويد 13. سيدعم الهاتف قلم S-Pen الإلكتروني وسيحتوي بالمثل على صومعة مخصصة للاحتفاظ بالقلم أثناء عدم استخدامه.

نتوقع أن يتم تحسين الشاشة وقدرات العرض، جنباً إلى جنب مع معدل تحديث مرتفع. أيضاً سيشتمل الهاتف على ذاكرة عشوائية ضخمة وبطارية كبيرة السعة.

بعض التقارير أفادت بأن الهاتف سيدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات، وهو خبر جيد، على الرغم من أن العديد من المراجعات أثبتت أن هذه السرعة لم تختلف كثيراً عن سرعة شحن 25 وات التي كانت تدعمها هواتف سامسونج السابقة.