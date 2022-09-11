تطبيقات الاندرويد الأسبوعية – مجموعة مميزة من أجدد التطبيقات الهامة لاستخداماتك!

أهلاً ومرحباً بكم معنا ومع عدد أسبوعي جديد من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. بالطبع وكما تعلمون، متجر جوجل بلاي يزخر بملايين التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في تسيير أمور حياتنا وأعمالنا اليومية بشكل لم يسبق له مثيل. فهناك العديد من أنواع التطبيقات التي لديها القدرة على مساعدتك في إنجاز أعمالك ووظائفك اليومية. ولكن نتيجة تعدد الخيارات، فقد تشعر بالارتباك قليلاً ولا تعلم ما هي التطبيقات التي تستحق أن تتواجد على هاتفك الأندرويد.

حسناً، لا داعي للقلق، فهذه هي وظيفتنا في “أخبار التطبيقات” أن نبحث من أجلكم عن أفضل التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تستحق أن تتواجد على هاتفك والتي يمكنها مساعدتك في روتين حياتك. فقط تذكر متابعتنا يوم الأحد من كل أسبوع، وستجد في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد العديد من الخيارات الرائعة. اسمحوا لنا ألا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك وتعالوا بنا لنعرفكم على القائمة التي أعددناها من أجلكم.

Sleep Reset

إذا كنت تواجه أي نوع من الصعوبات أو المشاكل في النوم فهذا التطبيق بمثابة العلاج الأمثل لك لأنه سيقوم بطرح العديد من الأسئلة عليك للوصول إلى جزر المشكلة وسينتظر منك تقديم الإجابات المناسبة ومن خلال إجاباتك سيبدأ في تقديم بعض النصائح والإرشادات والتقنيات العلاجية التي ينبغي عليك الالتزام بها واتباعها للتغلب على المشكلة الأساسية. أيضاً التطبيق قادر على تتبع حالة نومك لتقديم تقرير شامل في كل نهاية الأسبوع عن مدى تطور حالتك.

السعر : مجاني

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PreCloud: Encrypt files

قد يعتقد البعض أن هذا التطبيق بمثابة خدمة سحابية، ولكن في الواقع هو ليس كذلك. هذا التطبيق يقدم لك ما ينبغي عليك فعله قبل أن تقوم برفع أي ملفات أو بيانات على خدماتك السحابية. بمعنى أنه سيقوم بتشفير ملفاتك وتأمينها باستخدام نُظم تشفير وخوارزميات متقدمة مثل algorithm PGP وذلك من أجل حماية وتأمين البيانات قبل أن تقوم برفعها على الإنترنت أو الاحتفاظ بها في الخدمات السحابية.

بالطبع هي طريقة رائعة لحماية خصوصياتك وبياناتك السرية حتى لا تتمكن أي خدمة سحابية من رؤية محتوى البيانات أو مشاركتها وبيعها لأي شركات إعلانية. تنويه بسيط: يجب أن تتذكر دائماً كلمة السر التي تستخدمها لأنك لو فقدتها فلن تتمكن من استعادة ملفاتك مرة أخرى.

السعر : مجاني

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Skilldock

Skilldock بمثابة منصة لتعليم المهارات فهو يسمح لك بإنشاء دورات تدريبية غير متصلة بالإنترنت ومشاركتها مع أشخاص غيرك لمساعدتهم على دراسة دوراتك التدريبية وإتقانها ومعرفة كل ما يحتاجون لتعلمه من خلالك. يمكنك تخصيص الدورات التدريبية والفصول حسب رغبتك وسيساعدكم على الدراسة وتعلم المهارات وأي شيء أخر وبالمناسبة فهو مجاني تماماً حتى الآن.

السعر : مجاني

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Quick Battery Tile

فكرة تطبيق Quick Battery Tile هي فكرة جديدة على الرغم من أهميتها البسيطة. تمامً كما يظهر من عنوانه، فهو تطبيق يستعرض لك درجة حرارة البطارية ونسبة الشحن المتبقية في لوحة الإعدادات السريعة. فإذا كنت تريد مراقبة درجة حرارة البطارية باستمرار فهذا التطبيق سيكون رفيقك المثالي وهي طريقة جيدة جداً لتتبع ومراقبة الهاتف نظراً لأن هناك بعض التطبيقات التي تنشط في الخلفية – إذا حصلت على الصلاحيات المناسبة – وتبدأ في إضافة عبء على المعالج المركزي وتستهلك البطارية بدون مبرر.

بهذا الشكل ستتمكن من مراقبة التطبيقات النشيطة وحذفها أو منعها وتقييد نشاطها في الخلفية. أيضاً إذا كنت تشر أن مؤشر نسبة البطارية في شريط الحالة غير واضح بسبب صغر حجمه فهذا التطبيق سيعرض لك نسبة الشحن بطريقة ظاهرة وواضحة للغاية.

السعر : مجاني

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My Screen On

هل سئمت من كثرة الاضطرار إلى لمس الشاشة باستمرار أثناء قراءة الكتب الإلكترونية أو التصفح أو استخدام أي من تطبيقاتك الهامة الأخرى أو حتى أثناء تحضير وطهو الطعام بمساعدة تطبيقات الطهي؟ أتفق معك، ولكن تطبيق My Screen On سيساعدك على جعل الشاشة قيد التشغيل طوال الوقت. نعم، أسمعك تقول أن هذا التطبيق سيتسبب في استنزاف البطارية بشكل مبالغ فيه. ولكن هذا ليس صحيحاً إذ أنه من السهل جداً التحكم في تشغيله أو إيقاف تشغيله من شريط الإشعارات.

السعر : مجاني

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The One Thing

يزخر متجر جوجل بلاي بالعديد من تطبيقات إدارة المهام ولكل منها مميزات وعيوب ولكن تطبيق The One Thing هو بالفعل تطبيق خالي من العيوب يتيح لك القدرة على إدارة مهامك وتعزيز قدراتك الإنتاجية بشكل لم يسبق له مثيل. يسمح لك التطبيق بتحديد المهام التي تستحق التركيز عليها أولاً ثم بعد ذلك الانتقال إلى المهام الأقل أهمية وهذه تعتبر طريقة مثالية لتتبع المهام وإنجازها بشكل مثالي.

الأهم من ذلك أنه يحتوي على ميزة تدوين المهام السريعة التي تساعدك على تدوين المهام بشكل سريع دون أن يسحبك التطبيق إلى الكثير من الأمور المعقدة والصعبة أو يتسبب في تشتيت ذهنك.

السعر : مجاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات. من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل.

التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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Screenset – Wallpapers

تم تصميم تطبيق Screenset خصيصاً من أجل نظام أندرويد 12 وهو عبارة عن تطبيق خلفيات ولكن يدّعي المطور أنه يعمل بشكل مثالي على أي نظام أندرويد أخر مما يعني أنه يمكنك استخدامه حتى وإن كان هاتف لا يزال عالقاً مع أندرويد 9 أو 10 أو 11. ميزة أخرى في التطبيق هي أنه يدعم المزامنة السحابية بمعنى أنه بمجرد أن تقوم بتسجيل حساب في التطبيق فستتمكن من مزامنة خلفياتك التي تستخدمها عبر أجهزة الأندرويد المختلفة.

السعر : مجاني

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The Walking Dead: All-Stars

هذه اللعبة هي من نوع RPG مع عناصر gacha والتي تعتمد بشكل أساسي على الطور القصصي الهزلي وتتمتع بطريقة لعب بسيطة وخالية من التعقيد. كل ما عليك فعله هو الفوز لجمع المزيد والمزيد من شخصيات Walking Dead للاستعانة بهم في الدفاع عن نفسك ضد الأعداء. فقط يجب التنويه على أن اللعبة تمتاز بالمعارك الطاحنة التي قد تمتد لفترات زمنية طويلة.

السعر : مجاني