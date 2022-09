«حبيب الجفري».. رئيسا مؤقتا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

أعلن مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، اختيار الإندونيسي حبيب سالم سقاف الجفري رئيسا الاتحاد حتى نهاية ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في بيان مساء السبت على خلفية استقالة الرئيس السابق المغربي أحمد الريسوني نهاية أغسطس المنصرم، بعد تصريحات أدلى بها حول إقليم الصحراء أثارت ردود فعل غاضبة في الجزائر.

وقال الاتحاد في بيانه، إنّ مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كلّف الدكتور حبيب سالم سقاف الجفري برئاسة الاتحاد حتى نهاية الدورة الحاليديسمبر المقبل، بعد انسحاب الرئيس أحمد الريسوني من عضوية الاتحاد.

وأضاف الاتحاد أنّ الاجتماع جاء تطبيقا لما نصّ عليه النظام الأساسي للاتحاد تفعيل المادة «31» منه التي تنص على أنّه «إذا شغر منصب الرئيس، أو حدث مانع يحول دون أداء مهامه، فإن مجلس الأمناء يختار أحد نواب الرئيس رئيساً للاتحاد إلى حين انعقاد الجمعية العمومية، وانتخاب رئيس للاتحاد في أول اجتماع تعقده».

وستعقد الدورة القادمة للمجلس الذي سيختار فيها رئيس جديد، مطلع يناير المقبل، في حين ينحدر الدكتور حبيب سالم سقاف الجفري 68 عاما من مقاطعة جاوة الوسطى في إندونيسيا، وحصل على شهادة الدكتوراة في الشريعة من الجامعة الإسلامية عام 1986.

