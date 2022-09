من الممنوع من أكل الباذنجان؟

روسيا – أعلنت الدكتورة مارغريتا كوروليوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن على من يعاني من التهاب الرتج المعوي، تجنب تناول الباذنجان.

وتشير الخبيرة في حديث لموقع “Moscow 24″، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية أيضا، التقليل قدر الإمكان من تناول الباذنجان.

وتضيف، ومن الأمراض الأخرى- التهاب الغدة الدرقية وكذلك أمراض المفاصل والأمعاء. وتؤكد على أن من يعاني من الحساسية أو التهاب الرتج المعوي الامتناع نهائيا عن تناول الباذنجان.

وتشير الخبيرة، إلى أن المواد الموجودة في الباذنجان، تساعد على تفاقم العمليات الالتهابية. وفي حالة التهاب الرتج، يمكن أن تدخل بذور الباذنجان في منطقة الأمعاء المصابة وتسبب تفاقم الحالة.

