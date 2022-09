التعرّض لمادة شائعة بتركيزات عالية يمكن أن يقلل من جودة السائل المنوي!

الصين – كشفت دراسة أن استنشاق كميات كبيرة من الفورمالديهايد المنبعث من السيارات وحرق الأخشاب والمصانع يمكن أن يضعف جودة الحيوانات المنوية.

وراقب باحثون صينيون 205 من الشبان، يعمل أكثر من نصفهم في منشرة خشب حيث أدى حرق الأخشاب إلى مستويات عالية من المادة الكيميائية العالقة في الهواء. ووجدوا أن هذه المجموعة لديها حيوانات منوية أقل قدرة على الحركة.

وألقى الباحثون باللوم على الفورمالديهايد في التراجع، مشيرين إلى بحث سابق أظهر أنه يضر الأنسجة ويؤدي إلى التهاب – ما يؤثر على جودة الحيوانات المنوية. لكن 80% من المشاركين دخنوا وستة من كل عشرة في حالة سكر، وكلاهما معروف بتأثيرهما على جودة الحيوانات المنوية، ما يشير إلى عوامل أخرى قد تكون مسؤولة أيضا.

وانخفض عدد الحيوانات المنوية لدى الذكور منذ عقود، ما أثار مخاوف بشأن الخصوبة. وتشير مجموعة متزايدة من الأدلة إلى أن التلوث – الناجم عن المواد الكيميائية مثل الفورمالديهايد – إلى جانب أنماط الحياة الأكثر استقرارا قد يكون وراء هذا الانخفاض.

وأجرى باحثون من جامعة شيان جياوتونغ في مدينة شيان بوسط الصين الدراسة خلال شهر يونيو من العام الماضي.

وكان المشاركون يبلغون من العمر 29 عاما في المتوسط ​، وعاشوا في المنطقة وعملوا في الصناعات الخشبية لمدة عامين على الأقل. ولديهم أيضا مؤشر كتلة الجسم حوالي 24، وهو داخل النطاق الصحي الذي يتراوح بين 18.5 و24.

وتعرف الفورمالديهايد بأنها مادة كيميائية موجودة بشكل طبيعي في الهواء على مستوى العالم، على الرغم من أنها تكون عادة بتركيزات منخفضة للغاية.

وتنبعث عندما يتم حرق الخشب في المنزل أو أثناء حرائق الغابات، ولكن أيضا عند حرق الوقود – مثل عوادم السيارات – وعبر العمليات الصناعية.

وهناك مخاوف من أن التركيزات العالية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان ومشاكل التنفس وتسبب الطفح الجلدي.

وألقى العلماء باللوم على الفورمالديهايد في انخفاض جودة الحيوانات المنوية، قائلين إن الدراسات أظهرت أنه يمكن أن يؤدي إلى نقص الأكسجين في الأنسجة، أو الإجهاد التأكسدي – ما يؤدي إلى تلف الأنسجة والالتهابات.

وأضافوا أن هناك بالفعل أدلة على أن بعض الملوثات البيئية يمكن أن تقلل أيضا من جودة الحيوانات المنوية.

ونُشرت الدراسة هذا الأسبوع في مجلة JAMA Network Open.

