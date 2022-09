مشروبات تجعل الجسم يخزن الدهون!

الولايات المتحدة – إذا كان الشخص يشرب مشروبات غازية للحمية ولا يزال يكافح من أجل تخفيف دهون البطن، فإن الخبراء يكشفون أنها المشكلة، مذكرين بأن “الأطعمة الخالية من السعرات الحرارية لا تساوي عواقب”.

وعندما تتطلع إلى إنقاص الوزن، فمن المعروف أن الخطوة الأولى هي التخلص من السكر. وتتمثل أولى نقاط الاتصال لدى العديد من الأشخاص في الحد من الأطعمة الحلوة مثل الشوكولاتة والحلويات – كل الأشياء التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكر.

ولكن عندما يتعلق الأمر بالمشروبات الغازية، فهناك القليل من الالتباس حول كلمة “حمية”.

وفي حين أن مشروبات الحمية لا تحتوي على سكر أو سعرات حرارية حقيقية، إلا أنها تحتوي على الكثير من الإضافات والمكونات الصناعية بما في ذلك المحليات. ويعني مزيج المحليات منخفضة السعرات الحرارية (الأسبارتام وأيسولفام- K)، أنه يمكن أن يكون خاليا من السكر وخالي من السعرات الحرارية، دون المساومة على المذاق.

لكن هذه المكونات مليئة بالمواد الكيميائية غير الطبيعية التي يمكن أن تجعل الجسم يشتهي المزيد من الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والأطعمة المحملة بالسكر.

وصرحت الدكتورة شارون فاولر، من مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس في سان أنطونيو: “خالية من السعرات الحرارية لا تساوي خالية من العواقب”.

لذلك، في حين أنه قد يبدو خيارا أكثر صحة، إلا أن مجموعة متزايدة من الأدلة تظهر أن المشروبات الغازية المخصصة للحمية الغذائية المحلاة صناعيا ليست أفضل من بدائل السكر العادية.

وادعى الصيدلي نيراج نايك، الذي يدير مدونة تسمى The Renegade Pharmacist، أن المشروب الغازي للنظام الغذائي يمكن أن يشجع الجسم في الواقع على تخزين الدهون، وهو عكس ما يعتقد النحفاء أن شرب النسخة قليلة الدسم سيفعله.

وقال: “من تجربتي بصفتي صيدليا مجتمعيا يساعد الناس على الإقلاع عن الأدوية الخاصة بأمراض التمثيل الغذائي مثل أمراض القلب والسكري والسمنة، وجدت أن الأشخاص الذين يشربون المشروبات الغازية الدايت لا يزالون يعانون من نفس المشاكل مثل الأشخاص الذين يشربون الصودا العادية”.

وأوضح أن مادة الأسبارتام الكيميائية “تحفز مستقبلات التذوق وتخدع جسمك للاعتقاد بأنه عالج السكر للتو”.

وفي غضون 20 دقيقة، أوضح نايك أن المشروب “قد يرسل جسمك إلى وضع تخزين الدهون”.

وبعد 60 دقيقة من الانتهاء من العبوة، أوضح أن الجسم يبدأ في اشتهاء مشروب دايت آخر.

ووجدت دراسة استمرت تسع سنوات ونُشرت في مجلة Diabetes Care، أن كبار السن الذين يشربون المشروبات الغازية الخاصة بالنظام الغذائي اكتسبوا بالفعل وزنا.

ووجد الباحثون أنه إذا كان الشخص يشرب صودا الدايت يوميا، فإنه يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بالسمنة بنسبة 65% خلال العقد المقبل.

