جوجل تختبر ميزة القراءة السريعة لمحتوى الصفحات على محرك البحث!

تختبر جوجل في الوقت الحالي ميزة جديدة من أجل الصفحات على محرك البحث الخاص بها والتي من شأنها أن تمنح المستخدمين القدرة على قراءة مقالات قصيرة.

تُعرف الميزة الجديدة باسم “Quick Read” والتي تعني بالعربية “القراءة السريعة”. يمكنكم رؤية الميزة بوضوح من خلال الصورة التالية حيث يتم إضافة نص “<5 Min Read” أسفل عنوان المقالة والذي يمثل وصف قصير للمقالة من أجل تحسين ظهورها على محركات البحث.

جوجل تختبر ميزة القراءة السريعة على صفحات نتائج البحث

وكما تعلمون، في الوقت الحالي يُفضل أغلب المستخدمين قراءة المقالات والتقارير القصيرة من أجل الحصول على الإجابات التي يبحثون عنها والعثور على ما يردون بأسرع وقت ممكن.

هذا هو السبب الذي يدفع جوجل لابتكار المزيد من الميزات الجديدة إلى صفحات محرك البحث الخاص بها لمساعدة المستخدمين في العثور على ما يبحثون عنه بشكل سهل وسريع.

النصوص والمقتطفات القصيرة هي واحدة من أبرز الميزات التي تمثل جهود جوجل في منح المستخدمين إجابات سريعة وموثوقة. ويبدو أن الميزة الجديدة “القراءة السريعة” ستحفز المستخدمين على النقر فوقها من أجل الوصول على مبتغاهم بشكل أفضل.

هذه الميزة تشبه كثيراً برامج وتطبيقات قراءة وصلات RSS من أجل الاطلاع على موجز سريع من المقالات والتي يتم استخدامها منذ فترة زمنية طويلة جداً.

بالتأكيد هذه الميزة الرائعة ستكون مفيدة جداً في حالة كان المستخدم يحاول العثور على الإجابة في أسرع وقت ممكن. من ناحية أخرى، ستساعد هذه الميزة صناع المحتوى والمحررين على التركيز على تدوين محتوى كتابي قصير ومختصر والابتعاد عن حشو الكلمات والنصوص الزائدة عن الحاجة.

يُقال أن الشركة الأمريكية تختبر في الوقت الحالي أشكال مختلفة من مُلصق “القراءة السريعة” والتي يمكنكم رؤيتها في الصورة السابقة. سوف تلاحظون ظهور رمز أزرق للساعة ونص أسود أعلاها ونص رمادي للتاريخ ونص باللون الأسود الذي يعبر عن المقتطف الأكثر أهمية.

بالتأكيد جوجل تختبر الميزة الجديدة على أجهزة سطح المكتب والحواسيب المحمولة واللوحية وكذلك من أجل أنظمة الهواتف الذكية. على الرغم من أن الميزة لا تزال قيد الاختبار إلا أنه من المتوقع أن نحصل عليها خلال وقت قريب جداً.