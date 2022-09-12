كل مميزات ساعة ابل SE الجيل الثاني رخيصة الثمن!

ساعة ابل SE هي الإصدار الأرخص ثمناً من بين إصدارات ساعة ابل المختلفة. ابل كشفت عن الجيل الثاني من تلك الساعة، وهنا سوف نتعرف على أبرز مميزات ساعة ابل SE الجديدة وكل التفاصيل حولها.

التصميم

الجيل الثاني من ساعة ابل SE يأتي بتصميم لا يختلف كثيراً عن الجيل الأول، لكنه بشكل عام تصميم جيد بشاشة منحنية من الجوانب مع 3 ألوان مختلفة لجسم الساعة: الذهبي والأسود والفضي ومتوفرة فقط بجسم مصنوع من الألومنيوم إضافة إلى ذلك هناك مجموعة ألوان مختلفة من السوارات.

تصميم الساعة مقاوم للماء ما يجعلها مناسبة للسباحة في البحر أو حمامات السباحة. الساعة متوفرة بحجمين 40 مليمتر و 44 مليمتر. وهي أقل حجماً بقليل من ساعة ابل الجيل الثامن كما أن حواف الشاشة بها أكثر سمكاً.

شاشة الجيل الثاني من ساعة ابل SE من نوع LTPO OLED بدرجة سطوع تصل إلى 1000 شمعة لرؤية مناسبة تحت الشمس، لكنها لا تدعم ميزة الشاشة الدائمة Always On Display مثل الجيل السابع أو الثامن من ساعة ابل.

أداء و مميزات ساعة ابل SE الجيل الثاني

تأتي ساعة ابل SE الجيل الثاني مع شريحة S8 للمعالجة وهي نفس الشريحة الموجودة في ساعة ابل الجيل الثامن Apple Watch Series 8 لذا فإنك تتوقع أداءً مميزاً من الساعة مع دعم كافة المزايا.

تتبع النشاط البدني والحركة بكافة أشكاله.

ميزة اكتشاف الحوادث وإبلاغ مراكز الطواريء أو جهات الاتصال المقربة بذلك.

ميزة اكتشاف السقوط وإبلاغ الطواريء.

تتبع الدورة الشهرية لدى الإناث.

ميزة تتبع النوم بمراحله المختلفة.

دعم المساعد الشخصي سيري للأوامر الصوتية.

ميزة تتبع تناول الأدوية والتذكير بها.

يجب أن ننوه أن ساعة ابل SE الجيل الثاني لا تدعم ميزة رسم القلب ECG ولا ميزة قياس نسبة الأكسجين في الدم ، كما لا تحتوي على مستشعر درجة الحرارة الموجود في الجيل الثامن من ساعة ابل لتتبع الدورة الشهرية لدى الإناث بصورة أدق.

سعر ساعة ابل SE الجيل الثاني

سعر الجيل الثاني من ساعة ابل SE يبدأ من 249 دولار أمريكي للنسخة ذات حجم 40 مليمتر، و 279 دولار أمريكي للنسخة ذات حجم 44 مليمتر. هذه أسعار الإصدار الداعمة للـ GPS فقط. أما أسعار النسخة الداعمة للـ GPS + شبكات المحمول فتزيد 50 دولاراً أمريكياً إضافية.