بينهم مرضى أورام.. الحكومة الليبية تأمر بعلاج 62 حالة مريضة بالخارج

أصدر وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب عثمان عب دالجليل تعليماته بعلاج 61 حالة من مرضى الأورام وزراعة النخاع، بالخارج.

عبدالجليل وخلال زيارة أجراها رفقة وزير التخطيط والمالية أسامة حماد إلى مستشفى بنغازي التعليمي لطب وجراحة الأطفال، طالبه بتوفير التفويضات المالية اللازمة، لعلاج المرضى.

من جانبه، أكّد حماد دعم الوزارة لعلاج مرضى الأورام وزراعة النخاع التي تحتاج إلى العلاج بالخارج، وتوفير التفويضات المالية اللازمة للشروع في علاجهم .

