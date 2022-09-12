هاتف جالكسي نوت 9 لن يتلقى أي تحديثات أمنية بعد الآن

أنهت سامسونج الدعم البرمجي الرسمي لهاتف جالكسي نوت 9 – Galaxy Note 9 حيث قامت الشركة بحذف الهاتف من قائمة هواتف جالكسي المدعومة على موقعها الرسمي.

هذه الخطوة كان من المتوقع حدوثها في أي وقت، فقد مضى على الهاتف أربع سنوات كاملة في السوق وهذه هي أقصى فترة دعم تحصل عليها الهواتف والأجهزة اللوحية الخاصة بالشركة.

تم إطلاق هاتف جالكسي نوت 8 في شهر أغسطس من عام 2018 واستمر في تلقي التحديثات الأمنية الشهرية حتى العام الماضي. بعد ذلك، قررت سامسونج أن تسقط عن الهاتف التحديثات الأمنية الربع سنوية، والآن، قد أكمل الهاتف عامه الأخير وبالتالي أسقطت عنه الشركة الدعم الأمني بشكل كامل.

هذه ليست خطوة مُفاجئة، ومع ذلك، من الممكن أن تستمر سامسونج في طرح بعض التحديثات الأمنية الهامة للهاتف بعد بضعة أشهر من الآن، ولكن لا يوجد ضمان رسمي على ذلك.

أما بالنسبة للدعم البرمجي الرسمي، فمن المفترض أن هاتف جالكسي نوت 9 كان مؤهلاً للحصول على ترقيتين من نظام أندرويد. تم إطلاق الهاتف لأول مرة بنظام أندرويد 8 Oreo ثم تلقى في العام التالي نظام Android 9 Pie وبعد ذلك تلقى أندرويد 10.

انتهى الدعم البرمجي للهاتف مع أندرويد 10 وواجهة One UI 2.5 المُخصصة من سامسونج. خلال السنوات الماضية قامت سامسونج بتجديد سياسة الدعم البرمجي الخاصة بها عدة مرات.

حيث قررت الشركة تمديد سياسة الدعم لأجهزتها لتصبح مدة الدعم ثلاث أعوام من التحديثات البرمجية وأربعة أعوام من التصحيحات الأمنية. ثم أعلنت العام الماضي أن هواتفها الرئيسية ستحصل على أربعة أعوام من الدعم البرمجي وخمس أعوام من التصحيحات الأمنية.

ومع ذلك، قد لا يتم تطبيق هذه السياسة على جميع هواتف سامسونج، وإنما ستركز سامسونج على الالتزام بها مع هواتفها الرائدة وهواتف جالكسي A متوسطة المدى.

بالطبع هذه السياسة الجديدة لا تسري على هاتف جالكسي نوت 9 نظراً لأن الهاتف قد تم إطلاقه مبكراً عن موعد تجديد سياسة التحديث بعدة سنوات، ونتوقع أيضاً أن يكون لهاتف جالكسي نوت 10 نفس المصير وأن تسقط عنه الشركة الدعم الكامل العام المقبل.