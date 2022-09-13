آبل تُطلق تحديث iOS 16‎ لأجهزة آيفون.. تعرف على طريقة التحديث

أعلنت شركة آبل عن إصدار iOS 16 للآيفون وأجهزة الآيباد والذي يأتي بمميزات خرافية وجديدة، حيث جاء الإعلان عن نظام تشغيل iOS 16 الجديد 2022 بالتزامن مع إعلان هواتفها الجديدة.

وبات تحديث iOS 16 جاهزاً الآن وبدأت آبل في إطلاقه للجمهور بعد شهور من الاختبارات التجريبية، حيث يعمل نظام iOS 16 على منح المستخدم العديد من الإضافات الجديدة والمميزة بشكل كبير، مثل وضعية التركيز وخيارات شاشات القفل، وغيرها، ومن أبرز تحديثات iOS 16 هو إمكانية وضع المستخدم بصمته على الجهاز الخاص به ليكون شبيهاً له، وقد أعلنت شركة ابل عن توفر تحديث iOS 16 للايفون والآيباد يوم الاثنين.

Get your ducks in a row for iOS 16. Here’s what you need to upgrade today. pic.twitter.com/nlwW0jQWqm — Apple Support (@AppleSupport) September 12, 2022

ومن أبرز إضافات التحديث الجديد هو شاشة القفل للآيفون حيث هناك مجموعة من الأدوات التي تمكنك من الاطلاع على أحوال الطقس والتقويم والتاريخ والأنشطة والبطارية والعديد من الأدوات الأخر التي يمكنك الاطلاع عليها بلمحة سريعة، مع إمكانية اختيار خلفيات فريدة هذا بالإضافة إلى إمكانية مشاهدة الإشعارات أثناء القفل في تحديث iOS 16 الجديد حيث تظهر هذه الإشعارات في اسفل الشاشة حتى لا تشتت انتباهك، كما يمكن أيضاً متابعة طلبات الطعام والتوصيل والشحن من خلال شاشة القفل خطوة بخطوة، مع إمكانية العمل على تحديد أشخاص وفئات محددة تصلك الإشعارات من خلالها.

Keep the subject. Ditch the background. In iOS 16, you can touch and hold the subject of a photo to lift it from the background. Here’s how it works in photos, screenshots, and more. pic.twitter.com/v386xnat2E — Apple Support (@AppleSupport) September 12, 2022

وأضاف تحديث iOS 16 ميزة جديدة على الرسائل حيث هناك عدد كبير من المستخدمين قد يغيرون رأيهم في بعض الأوقات وبالتالي يمكنك استرجاع رسالة أرسلتها أو التعديل عليها، وكذلك وضع علامة غير مقروءة على بعض الرسائل التي لم تستطيع الرد عليها، حيث أن ميزة SharePlay عبر الرسائل تمكنك من المزامنة على الدوام والتي عن طريقها يمكنك متابعة برنامجك المفضل.

iOS 16 is here. Update your iPhone to check out the latest features, including Lock Screen personalization, a way to edit or unsend Messages, and more. Check out our video on YouTube to learn how to update your device: https://t.co/UBuzxWpL2h pic.twitter.com/TdVlvy5e9X — Apple Support (@AppleSupport) September 12, 2022

ومن بعض المميزات في نظام iOS 16 الجديد هو إعداد الآيفون للأطفال وسط رقابة أسرية، وذلك في أجهزة iPhone أو iPad ويتيح النظام كامل الإشراف الأسري، هذا بالإضافة إلى الخدمات العائلية التي يقدمها التحديث لأصحاب الأجهزة، من خلال مجموع كبيرة محدثة بمقترحات تخدم العائلة.

وصل تحديث نظام iOS 16

بمميزات :

شاشة قفل قابلة للتخصيص

إلغاء إرسال الرسائل وتحريرها

جدولة رسائل البريد الإلكتروني

تحسين الإملاء

أضافة نقاط توقف إلى الخرائط

تذكيرات الأدوية

تحديث لتطبيق الطقس

والمزيد ⟵ pic.twitter.com/OTPVl4iEWG — عبدالله السبيعي (@Abdullah_iApp) September 12, 2022

هذا وسيكون تحديث iOS 16 متاحاً للتحميل والتثبيت على هواتف آيفون 8 و آيفون 8 بلس فما أحدث، وكذلك آيفون SE الجيل الثاني فما أحدث.

نصائح مهمة قبل التحديث إلى iOS 16

عليك تحديث كافة التطبيقات على الآيفون، حتى تعمل التطبيقات بشكل أفضل مع التحديث الجديد، قد تواجه بعض المشاكل في بعض التطبيقات لكن لا تقلق سوف يتم حلها بتحديثات لاحقة

تذكر حساب آبل Apple ID و الرقم السري الخاص به، لأنك ستكون بحاجة إليه بعد التحديث مباشرةً. إذا كنت نسيته ولا تتذكره، لا تشرع في التحديث

شحن البطارية أمر مهم، تأكد أن تكون نسبة شحن البطارية فوق مستوى 80% أو 90%. وإن كان ذلك متاحاً، يمكنك أن تضع الآيفون على الشحن أثناء التحديث

يجب أن يتوفر اتصال ثابت وسريع بالإنترنت، كما يٌفضل اتصال الواي فاي على شبكات المحمول.

عليك التأكد من وجود مساحة تخزين خالية كافية قبل التحديث إلى iOS 16 على أن تكون في حدود 8 إلى 10 جيجابايت فما أكثر، (يمكنك التأكد من مساحة التخزين المتاحة على الايفون بالذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General > مساحة تخزين الايفون iPhone Storage)

إن كان ذلك متاحاً، عليك أخذ نسخة احتياطية من البيانات المخزنة على الآيفون بالطريقة التقليدية عبر برنامج الآيتونز على نظامي ويندوز أو ماك أو عن طريق الآي كلاود

طريقة تحديث iOS 16 للآيفون

الدخول إلى قائمة الإعدادات في جهاز الآيفون أو آيباد

الدخول على القائمة العامة

ثم أيقونة تحديث البرنامج

تحديثات تلقائية

التشغيل لتنزيل تحديثات 16 iOS



ثم تثبيت تحديثات iOS 16



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