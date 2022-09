ما هي عواقب التعب المزمن؟

روسيا – أعلن الدكتور بيكخان خاتسييف، أخصائي طب وجراحة السمنة، رئيس الجمعية الروسية لجراحي السمنة، أن الارهاق المزمن، بالإضافة إلى زيادة الشهية، يمكن أن يؤدي إلى السمنة.

ويوضح الأخصائي في مقابلة مع Pravda.Ru ، لماذا يسبب إرهاق الجسم زيادة في الوزن وتطور عدد من الأمراض المصاحبة؟

ويقول، “يؤثر الإرهاق في نوع الأطعمة التي يختارها الشخص وفي نظامه الغذائي. وعندما يعاني الشخص من التعب المزمن يفضل تناول الكربوهيدرات السريعة- الشوكولاتة والسندويشات والمشروبات المحتوية على نسبة عالية من السكر. بيد أن هذا النظام الغذائي يمنح الشخص قوة لفترة قصيرة، ولكنه من جانب آخر يزيد من احتمال زيادة الوزن وبالتالي السمنة”.

ويضيف، يؤدي التعب المزمن وارهاق الجسم، إلى زيادة السعرات الحرارية اليومية والحاجة إلى الأطعمة الدهنية والحلوة والمالحة، وكذلك تناول الكحول، ما يزيد من الشهية. كما أن إرهاق الجسم يؤدي إلى اضطراب عملية التمثيل الغذائي، وزيادة الوزن والسمنة.

ويقول، “السمنة بالإضافة إلى أنها تخفض نوعية وجودة حياة الشخص، تصيبه بأمراض خطيرة مصاحبة- النوع الثاني من مرض السكري، أمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها”.

وينصح الأخصائي بعدم اهمال التعب المزمن، واتباع نظام غذائي صحي ونظام صحيح للعمل والراحة، وكذلك اتباع نمط حياة صحي وممارسة الرياضة. وعموما إذا شخّص الطبيب السمنة، فإن إحدى أكثر الطرق فعالية لعلاج المرض في الوقت الحاضر هي جراحة السمنة.

