مبيعات جالكسي زد فولد 4 و زد فليب 4 تتخطى الضعف خلال الأسبوع الأول!

لم يمضِ الكثير من الوقت منذ أن أصبحت هواتف الجيل الرابع القابلة للطي من شركة سامسونج في أيدي المستخدمين. وبالرغم من ذلك، فلقد تمكنت الشركة من بيع ضعف عدد الوحدات مقارنة بهواتف الجيل الثالث.

صرّح المدير التسويقي الأوربي لشركة سامسونج خلال حدث IFA المنعقد في برلين بألمانيا أن هواتف الجيل الرابع حققت قفزة هائلة في عدد الوحدات المباعة حتى الآن، ومع ذلك، فهو لم يذكر رقم المبيعات بالتفصيل.

تم طرح كل من جالكسي زد فولد 4 وجالكسي زد فليب 4 يوم 10 أغسطس الماضي وأصبحت الهواتف متاحة للبيع ابتداءً من يوم 26 أغسطس. وصل الثنائي القابل للطي إلى 36 دولة أوروبية.

وتماماً كما هو متوقع، استطاع هاتف جالكسي زد فليب 4 أن يحصد رقم المبيعات الأعلى مقارنة بهاتف جالكسي زد فولد 4 وربما هذا يرجع لسعره الأفضل حيث يبلغ سعر هاتف زد فليب 999$ بينما يبلغ سعر هاتف فولد 1799$.

ومع ذلك، بفضل ميزات هاتف زد فولد الجديدة وقدراته الإنتاجية المُحسنة فمن المتوقع أن يتمكن الهاتف من جذب العديد من المستخدمين تجاهه خلال الفترة القادمة.

بعض التقارير ذكرت أن نسب مبيعات الهاتفين وصلت إلى 6:4 مقارنة بنسبة 7:3 العام الماضي. بالتأكيد الطلب المرتفع على هواتف الجيل الجديد ليس أمراً مُفاجئاً لنا.

جاءت هواتف سامسونج القابلة للطي العام الماضي بسعر ابتدائي أرخص من السعر التي جاءت به العام الذي قبله. وبالتالي قررت سامسونج الالتزام بنفس خطة التسعير وعدم رفع أسعار هواتف الجيل الرابع وهو ما يتعارض مع جميع الشائعات التي ترددت قبل إطلاق الهاتفين والتي كانت تتنبأ باحتمالية رفع سامسونج أسعار الهواتف.

الأمر المُحزن أن سامسونج لم تقدم سماعات الاذن اللاسلكية كهدية للمستخدمين الذين تقدموا بالطلب المُسبق لأي من الهاتفين هذا العام. ودعونا ألا ننسى أن السوق العالمي للهواتف الذكية يعاني من تراجع ملحوظ بسبب أزمة التضخم.

ومع ذلك، بالرغم من الصعوبات التي تواجه قطاع الصناعة في جميع الدول الأوربية إلا أن فكرة تفوق هواتف الجيل الرابع على هواتف الجيل الثالث في نسب المبيعات هو أمر مطمئن، بل ويقال أن الأمر ليس منحصراً على السوق الأوربية فقط، وإنما في جميع الأسواق الأخرى أيضاً، بما في ذلك موطن الشركة الرئيسي، كوريا الجنوبية.

هواتف سامسونج القابلة للطي تتمتع بميزة استثنائية تفتقدها جميع هواتف الشركات الصينية، وهي أن هواتف شركة سامسونج تُباع على مستوى العالم. فإذا كنت تبحث عن هاتف قابل للطي في بلدك فبكل تأكيد لن تجد أفضل من جالكسي زد فولد 4 أو جالكسي زد فليب 4، ولكن في الواقع أنت لن تجد غيرهما.

ومع ذلك، من المتوقع أن تبدأ الشركات الصينية في إطلاق هواتفها القابلة للطي في الأسواق العالمية ابتداءً من عام 2023 القادم، وبكل تأكيد سنرى حينها منافسة محتدمة بين جميع الشركات على من يقدم الأفضل للمستهلك.