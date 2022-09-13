إليك تحديث iOS 15.7 في حالة لم يصلك تحديث iOS 16 – تحديث مهم!

بدأت ابل إطلاق تحديث iOS 16 لهواتف الايفون المدعومة والمتوافقة معه، لكن إن لم يكن هاتف الايفون الخاص بك يدعم هذا التحديث فقد وفرت ابل لك تحديث iOS 15.7 الآن.

إذا كان هاتف الايفون الخاص بك يدعم تحديث iOS 16 فسوف تكون قادراً على التحديث مباشرةً إليه دون الحاجة إلى تنزيل وتثبيت تحديث iOS 15.7 لأن محتواه مدمج في iOS 16.

هواتف الايفون التي تدعم تحديث iOS 16 هي ايفون 8 و ايفون 8 بلس فما أحدث مثل ايفون XR و XS و XS ماكس وسلسلة ايفون 11 و 12 و 13 بالإضافة إلى ايفون SE الجيل الثاني والثالث.

هذا يعني أن تحديث iOS 16 لن يتوفر على بعض هواتف الايفون مثل ايفون 6s و 6s بلس وكذلك ايفون 7 و ايفون 7 بلس والجيل الأول من هاتف iPhone SE بالإضافة إلى الجيل السابع من الايبود تاتش، بذلك سوف تتوقف سلسلة التحديثات لهذه الأجهزة عند iOS 15 ولن تصلها تحديثات أخرى كبرى بخلاف التحديثات الفرعية على فترات متباعدة.

الأجهزة السابقة التي لن تحصل على تحديث iOS 16 يصلها حالياً تحديث فرعي وهو iOS 15.7 وهو ليس تحديث بديل عن iOS 16 ولا يُقارن به من الأساس.

تحديث iOS 15.7 هو تحديث فرعي يقوم بسد بعض الثغرات الأمنية في جهات الاتصال والخرائط ومتصفح سفاري وجوانب أخرى في النظام.

لا يضيف تحديث iOS 15.7 أية تحسينات أخرى كما لا يحتوي على أي من المميزات التي يتيحها iOS 16، ولكن يجب المسارعة وتنزيل هذا التحديث لسد الثغرات الأمنية التي ربما يتم استغلالها ضدك طالما جهازك متصل بالإنترنت.

ابل أيضاً تقدم تحديث iPadOS 15.7 لكافة أجهزة الايباد العاملة بتحديث iPadOS 15 لأن تحديث iPadOS 16 سوف يتأجل إطلاقه حتى شهر أكتوبر المقبل.

لتحميل التحديث على أجهزة الايفون والايباد المتاح لها التحديث قم بالذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General > تحديثات النظام Software updates.