قال المركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء إنّ الأجرام المضيئة التي شوهدت في سماء العديد من المدن الليبية هي عبارة عن أقمار صناعية لمشروع ستارلينك التابع لشركة سبيس أكس.

وذكر المركز الليبي أنّ هذه المجموعة هي إحدى المجموعات التي تم إطلاقها قبل أيّام بعدد 34 قمراً صناعياً جديداً، وتتبع أقمار ستار لينك للانترنت من شركة سبيس اكس التابعة للملياردير الشهير أليون ماسك.

وتابع المركز أنّ هذه الأقمار تعمل منذ 2019 لتوفير وتقديم خدمات انترنت سريعة ذات جودة عالية لكل بقاع الأرض بما فيها المناطق النائية.

ويُمكن لأي شخص في العالم الاستفادة من هذه الخدمة التي ستكون متوفرة للجميع في المدة القادمة بمن فيها ليبيا.

وأضاف المركز أنّه يمكن الاشتراك في الخدمة بشراء صحن وجهاز استقبال، وتوجيه الصحن لأعلى دون الحاجة لتوجيهه لاتجاه أو قمر معين، وأنّ خدمة ستار لينك قادمة إلى ليبيا في 2023 ،ولكن من سيستخدمها؟

وتكاليف الاشتراك في هذه الخدمة تعتبر عالية، حيث تطلب الشركة من المستهلكين بداية إيداع بقيمة 99 دولار بالإضافة إلى اشتراء المعدات بمبلغ 599 دولارا مقدمًا ، إضافة الى 110 دولارا شهرياً للاستخدام السكني.

The post الإنترنت الفضائي يقترب من ليبيا.. تكلفة باهظة الثمن appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا