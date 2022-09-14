هواوي تكشف النقاب عن أربعة هواتف ضمن سلسلة Huawei Mate 50

كشفت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة عن هواتف سلسلة Huawei Mate 50 خلال مؤتمر أقامته في الصين. تتألف السلسلة الجديدة من أربعة هواتف، منها ثلاثة هواتف من الفئة الرائدة.

الهواتف الأربعة تأتي بالأسماء التالية: Huawei Mate 50 و Mate 50 Pro و Mate 50 RS Porsche Design وأخيراً هاتف Mate 50 SE. الهاتف الأخير هو هاتف من الفئة المتوسطة.

كل من Mate 50 و Mate 50 SE يشتركان في عدد كبير من المواصفات، والشيء ذاته بالنسبة لكل من Mate 50 Pro و Mate 50 Porsche Design.

أبرز اختلافات التصميم تظهر بوضوح من خلال جزيرة الكاميرا الخلفية، بمعنى أن تصميمات الكاميرا مختلفة على كل هاتف، ولكن جميع الهواتف تحتوي على جزيرة دائرية بها أربع فتحات للمستشعرات.

ولكن في النهاية، يبدو أن جميع الهواتف متشابهة لبعضها البعض في التصميم النهائي، كما أن جميعهم يعملون بنظام HarmonyOS 3.0.

Huawei Mate 50 و Huawei Mate 50 SE

كل من Huawei Mate 50 و Huawei Mate 50 SE يحتويان على شاشات مسطحة بفتحة ثقب مركزية. تصميم الهاتفين متشابه إلى حد كبير بين كلاهما، ولكن المواصفات الداخلية ليست كذلك بالضبط.

بادئ ذي بدء، يحتوي كلا الهاتفين على شاشة OLED قياس 6.7 بوصة بدقة 2700×1224 بكسل بمعدل تحديث 90Hz ومعدل أخذ العينات باللمس بسرعة 300MHz وكلتا لوحات العرض قادرة على عرض ما يصل إلى 1 مليار لون.

تم تجهيز هاتف Huawei Mate 50 بمعالج كوالكم الرائد Snapdragon 8+ Gen1 4G SoC، بينما يعمل هاتف Huawei Mate 50 SE بواسطة معالج الفئة المتوسطة Snapdragon 778G 4G SoC. للأسف كلا الهاتفين لا يدعمان شبكات الجيل الخامس بسبب الحظر الأمريكي.

يأتي كلا الهاتفين بخيارات تخزين مختلفة تشتمل على 128 و 256 جيجابايت، بينما هناك طراز ثالث من هاتف Mate 50 SE يأتي بسعة تخزين أكبر تبلغ 512 جيجابايت. يحتوي كلا الهاتفين على فتحة توسعة لقارئ بطاقات الذاكرة الخارجية ولكنها لا تدعم سوى شرائح ذاكرة شركة هواوي.

الكاميرا الرئيسية والكاميرا واسعة المجال متشابهة تماماً على كلا الهاتفين، ولكن هاتف Mate 50 يمتاز بعدسة منظار للتصوير عن بُعد. الكاميرا الرئيسية على كلا الهاتفين عبارة عن مستشعر بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة متغيرة f/1.4 إلى f/4 مدعومة بتقنية التثبيت البصري OIS.

بجانب الكاميرا الرئيسية توجد عدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2. هاتف Huawei Mate 50 يمتاز بعدسة تيليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/3.4 مدعومة بتقنية التثبيت البصري OIS بمعدل تقريب بصري يبلغ 5x وتقريب رقمي يبلغ 50x.

كلا الهاتفين يحتويان على عدسة أمامية لصور السيلفي بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4. كما أن كلاهما يحتويان على نفس البطارية والتي تبلغ سعتها 4460 مللي أمبير في الساعة وداعمة للشحن السلكي السريع بقدرة 66 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.

تبلغ قيمة هاتف Huawei Mate 50 في الصين 4999 يوان صيني أي ما يعادل 718$ دولار أمريكي. حتى الآن لا نعرف سعر هاتف Huawei Mate 50 SE.

Huawei Mate 50 Pro و Huawei Mate 50 Porsche Design

الطراز الرائد في هذه السلسلة هو هاتف Huawei Mate 50 Pro، بينما يعتبر طراز Porsche Design ما هو إلا مجرد نسخة فاخرة منه. الفرق الوحيد يظهر بينهما من خلال لون الطلاء الخلفي ولكن المواصفات كلها متطابقة.

يتم تشغيل كلا الطرازين بواسطة معالج Snapdragon 8+ Gen1 4G SoC ويحتويان كلاهما على شاشة منحنية قياس 6.67 بوصة بدقة +FHD بمعدل تحديث يبلغ 120Hz.

تدعم كلا الشاشتين معدل أخذ العينات باللمس بسرعة 300Hz وكلتاهما قادرين على عرض ما يصل إلى 1 مليار لون. كلا الهاتفين يحتويان على شق أمامي من أجل كاميرا السيلفي، هذا الشق أصغر في الحجم من الشق الموجود على هواتف iPhone 13.

يأتي طراز Mate 50 Pro بخيار تخزين 256 أو 512 جيجابايت، بينما يأتي طراز Porsche Design بخيار تخزين واحد وهو 512 جيجابايت. ويمكن توسيع مساحة التخزين عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية.

الكاميرا الرئيسية على كلا الهاتفين عبارة عن مستشعر بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة متغيرة تدعم التثبيت البصري OIS مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل بفتحة f/2.2.

يأتي هاتف Mate 50 Pro بكاميرا تيليفوتوغرافي بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة f/3.5 تدعم التثبيت البصري OIS وتقريب بصري بمعدل 3.5x وتقريب رقمي بمعدل 100x.

في حين أن هاتف Porsche Design يحتوي على كاميرا تيليفوتوغرافي بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/3.0 تدعم التثبيت البصري OIS.

كلا الهاتفين يحتويان على عدسة أمامية فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 بالإضافة إلى كاميرا لاستشعار العُمق ثلاثية الأبعاد.

تبلغ سعة البطارية على كلا الهاتفين 4700 مللي أمبير في الساعة وتدعم الشحن السلكي بقدرة 66 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات. يبدأ سعر هاتف Mate 50 Pro 6799 يوان صيني أي ما يعادل 977$ دولار أمريكي، في حين أن طراز Porsche Design يأتي بسعر في حدود 1868$ دولار أمريكي.