ما تأثير تحديث iOS 16 على بطارية الايفون؟ إليك الإجابة

يخشى الكثير من المستخدمين من تأثر أداء البطارية بعد تحديث الايفون إلى iOS 16 ، وذلك شعور طبيعي لأن استنزاف البطارية يؤثر سلباً على تجربة الاستخدام.

صحيح أن هناك الكثير من المميزات في تحديث iOS 16 إلا أن اغلب المستخدمين يفضلون الأداء المستقر والثابت للجهاز بما في ذلك أداء البطارية على الاستمتاع بالمزايا الجديدة. هنا في هذا المقال سوف نحاول معرفة تأثير تحديث iOS 16 على بطارية الايفون.

ماذا يفعل تحديث iOS 16 في بطارية الايفون؟

للإجابة على هذا السؤال، قامت قناة iAppleBytes على اليوتيوب باختبار أثر تحديث iOS 16 على بطارية معظم إصدارات هواتف الايفون المختلفة التي يدعمها التحديث الجديد مثل ايفون 8 وايفون SE الجيل الثاني وايفون XR بالإضافة إلى ايفون 11 و 12 و 13.

الاختبار اعتمد منصة Geekbench من أجل قياس أداء البطارية، وقد تم اعتماد وضع كافة هواتف الايفون قيد الاختبار تحت نفس الظروف والإعدادات: تم شحن كافة الهواتف إلى 100% وتم ضبط درجة السطوع على 25% وقفل خيار السطوع التلقائي مع توصيل الهواتف بنفس شبكة الوايفاي.

هواتف الايفون صغيرة الحجم مثل ايفون SE وايفون 8 دامت بطاريتها حوالي 3 إلى 4 ساعات قبل أن تنفذ البطارية. هواتف ايفون XR وايفون 11 دامت بطاريتها لفترة أطول قاربت 6 ساعات. تجاوز عمر بطارية ايفون 12 7 ساعات، بينما دامت بطارية ايفون 13 نحو 9 ساعات قبل نفاذها في الاختبار.

هذا الاختبار يحاكي الاستخدام الواقعي للأجهزة وقد تختلف النتائج باختلاف الأجهزة وطبيعة الاستخدام.

اختبار البطارية هذا يظهر نتائج أفضل نسبياً لأداء البطارية مقارنةً بما قبل التحديث إلى iOS 16. التراجع الوحيد الطفيف كان في أداء بطارية ايفون 8.

إذا كنت قد قمت بتنزيل وتثبيت تحديث iOS 16 على هاتف الايفون الخاص بك؟ أخبرنا عن أداء البطارية بعد التحديث من خلال التعليقات