مراجعة برنامج BuhoCleaner لتنظيف وتسريع أجهزة ماك – عرض خاص!

نظام MacOS هو نظام تشغيل رائع، حقاً هو كذلك. دوناً عن جميع أنظمة التشغيل الأخرى فهو يتسم بالسلاسة وسهولة الاستخدام والتجربة المُحسنة. ولكن مثله مثل جميع أنظمة التشغيل الأخرى فهو ليس مثالياً. بمعنى، أنه بمرور الوقت قد تبدأ تلاحظ أنه أصبح أبطأ من المعتاد ويستغرق أوقات زمنية طويلة من أجل تنفيذ أبسط المهام. لا ينبغي أن تكون هذه المشكلة بمثابة مفاجأة لك لأنه من الطبيعي أن هناك العديد من البيانات ونتائج العمليات التي أصبحت تلتهم ذاكرة التخزين المؤقتة على الهارد دسك وهو السبب الذي يجعلك تشعر بتباطؤ وتراجع الأداء.

وهنا تحديداً يأتي دور برامج التنظيف الاحترافية التي من شأنها تعزيز أداء النظام وتسريع أداؤه من خلال مجموعة مختلفة من الإجراءات والمهام التي يمكنها القيام بها لاستعادة الحالة الطبيعية لنظام التشغيل والتخلص من الفوضى وإزالة الملفات الغير مرغوب فيها والبرامج الغير مستخدمة وتسريع أوقات التمهيد والإقلاع وكل هذه العوامل التي تكون سبباً أساسياً في بطء وتأخير أداء الجهاز.

ومع ذلك، للأسف الشديد لا توجد العديد من برامج التنظيف التي يمكنك الاعتماد عليها والوثوق بها واستئمانها على بياناتك، ولكن من خلال تجربتنا نستطيع أن نؤكد لكم أن برنامج BuhoCleaner هو واحد من أفضل البرامج الاحترافية المتخصصة في تسريع وتعزيز أداء أجهزة Mac بأقل جهد ممكن وفي خطوات معدودة. وقبل كل شيء فهو برنامج آمن تماماً ويتمتع بسمعة طيبة في الوسط التقني بفضل المراجعات الإيجابية الكثيرة التي يحصل عليها من مستخدميه. من خلال هذا التقرير سوف نسرد لكم بالتفصيل كل ما يلزمكم معرفته حول برنامج BuhoCleaner والأدوات التي يحتوي عليها لمساعدتكم في التعرف عليه بشكل أفضل، وفي النهاية نقدم لكم عرض حصري على البرنامج لكل متابعي أخبار التطبيقات.

نبذة سريعة عن برنامج BuhoCleaner

كما أشرنا في المقدمة، من الممكن أن تصبح أجهزة ماك بطيئة بمرور الوقت وتقل قدرتها في الاستجابة وسرعة تنفيذ المهام نتيجة امتلاء وحدات التخزين بالبيانات وملفات الذاكرة المؤقتة. في هذه الحالة كل ما يلزمك هو تحميل وتنزيل برنامج BuhoCleaner على جهاز ماك الخاص بك نظراً لكونه إحدى أفضل برامج التنظيف المتخصصة في تسريع أداء أجهزة ماك دون أي عناء.

من خلال تجاربنا وتجارب العديد من المستخدمين يمكننا الثقة في برنامج BuhoCleaner واعتباره أحد أفضل الحلول الممكنة – إن لم يكن هو الأفضل بالفعل – من أجل التخلص من فوضى النظام وتسريع أداء أجهزة ماك ولكن الأهم والأفضل من ذلك أن سعر البرنامج في المتناول ومناسب جداً بالنظر إلى كم مميزاته وأدواته الاحترافية.

تنظيف الجهاز Flash Clean

إحدى أبرز وأهم ميزات برنامج BuhoCleaner هي قدرته على تنظيف الفوضى والتخلص من جميع الملفات الغير مرغوب فيها والتي لم تعد تستخدمها أو لم تعد في حاجة إليها. بنقرة زر واحدة سيتهم البرنامج بتنظيف ذاكرة التخزين المؤقت والسجلات وسلة المحذوفات وملفات تعريف الارتباط. علاوة على ذلك فهو يهتم بمحو جميع العمليات النشطة الغير مستخدمة من ذاكرة التخزين العشوائية (الرامات) من أجل تسريع أداء الجهاز واستعادة حالته الطبيعية.

إذا كنت لا تفضل الاعتماد على أي برامج تنظيف أخرى، فهذه الميزة الأخيرة وحدها كفيلة لكي تدفعك بتجربتها والاستفادة منها لكونها ضرورية جداً لجميع مستخدمي أجهزة ماك. في الواقع هذه كانت من أهم الأسباب التي دفعتنا لتنزيل وتثبيت برنامج BuhoCleaner وتجربته من أجل تنظيف الماك من الملفات الغير هامة وتوفير المساحة التخزينية.

حذف التطبيقات الغير مستخدمة App Uninstall

برنامج BuhoCleaner غير قادر على إزالة البرامج والتطبيقات من جذورها فحسب، وإنما هو قادر أيضاً على التخلص من جميع الملفات ذات الصلة بهذه البرامج من أجل تنظيف وحدة التخزين وتحرير مساحة فارغة إضافية. فمن المعروف أن هناك بعض التطبيقات التي تلتهم مساحة كبيرة من ذاكرة وحدات التخزين حتى بعد إزالتها ومثال حي على ذلك برامج مثل جودل درايف أو DropBox أو Adobe Creative Cloud وغيرها العديد.

بعد إزالة البرامج من ماك يظل لها توابع من الملفات التي لا يمكن حذفها إلا يدوياً، ولكن في حالة الاستعانة ببرنامج BuhoCleaner فلن تحتاج إلى فعل هذا الشيء بنفسك لأنه قادر على تحديد مسار جميع الملفات المرتبطة وذات الصلة بالبرامج المحذوفة والتخلص منها في آن واحد.

التخلص من الملفات الكبيرة والمكررة Large & Duplicate Files

واحدة من أدوات برنامج BuhoCleaner شائعة الاستخدام هي أدوات التخلص من الملفات الغير مرغوب فيها. بمساعدة هذه الأداء يمكنك تحديد جميع أنواع الملفات أو حتى المجلدات الضخمة التي تلتهم مساحة كبيرة من ذاكرة الهارد ومحوها بنقرة زر واحدة.

حتى وإن لم تكن على دراية كافية بكيفية التعامل مع هذه النوعية من البرامج، BuhoCleaner يجعل من هذه المهمة أمر في منتهى السهولة بفضل واجهة المستخدم النظيفة وسهولة الاستخدام وعناصر التحكم البديهية. بسهولة قم بتحديد الملفات أو المجلدات التي لم تعد تستخدمها أو التي مر على استخدامها فترة زمنية محددة وقم بحذفها فوراً.

ميزة أخرى رائعة وهي ميزة Dublicates التي تتعرف تلقائياً على جميع الملفات والبيانات والوسائط المكررة على وحدة التخزين لمساعدتك في تحديد الملفات التي يُمكنك التخلص منها لتفريغ مساحة إضافية من الهاردسك.

فدائماً يكون من الصعب إيجاد الملفات المكررة يدوياً لأنها تتطلب البحث في جميع قطاعات التخزين وفي الغالب لن تستفيد بشيء سوى إهدار وقتك والإرهاق نتيجة التعب والجهد في البحث والتدقيق. ولكن هذا البرنامج يضع بين يديك بداخل نافذة واضحة جميع أنواع الملفات المكررة على الهاردسك ويساعدك على التخلص منها بشكل أكثر احترافية.

إدارة برامج بدء التشغيل Startup Items

هناك العديد من البرامج التي يتم إعدادها للتشغيل بشكل تلقائي بمجرد تشغيل أجهزة ماك وبالتالي فهي تستهلك مساحة كبيرة من ذاكرة الوصول العشوائي وتضع عبء إضافي على وحدة المعالجة المركزية حتى وإن كنت لا تحتاج إليها في ذاك الوقت. هذه المشكلة تتسبب في إبطاء الجهاز ليس فقط أثناء عملية الإقلاع وإنما أيضاً أثناء الاستخدام العادي بعد ذلك.

يتيح لك برنامج BuhoCleaner التحكم في جميع عناصر بدء التشغيل وتعطيل البرامج والعمليات التي لا تحتاج إليها بعد تشغيل الجهاز وهذه الميزة من شأنها تسريع أداء الجهاز ومنحه مساحة إضافية للعمل على برامج أعمالك الأخرى بشكل أفضل كثيراً.

مراقبة حالة النظام في الوقت الفعلي Real-Time Monitor

في حال أن هناك العديد من أدوات مراقبة حالة أجزاء الهاردوير ونظام عملها على نظام MacOS إلا أن برنامج BuhoCleaner يجعلك في غنى عن استخدام أي أدوات خارجية إذ يسمح لك بسهولة بمراقبة نشاط جميع مكونات الهاردوير بما في ذلك استهلاك الذاكرة العشوائية ونسبة تحميل المعالج المركزي ودرجات الحرارة وحركة مرور الإنترنت وسرعة عمل المروحة ومساحة التخزين الإجمالية وسعة التخزين المستخدمة والسعة المتبقية.

إدارة مساحة وحدة التخزين باحتراف Manage Disk

هذه هي واحدة من أهم الميزات التي يتطلع لاستخدامها جميع مالكي أجهزة ماك. فإذا كنت تواجه صعوبة في تحديد أي نوع من الملفات أو أي من المجلدات التي تشغل أكبر مساحة من ذاكرة التخزين لديك، فيمكنك بسهولة الاعتماد على إحدى أدوات Toolkit المساعدة مثل أداة Disk Space Analyzer التي تقوم بفرز وحدة التخزين وتحليل المساحة التي تستهلكها المجلدات والملفات لمنحك فكرة أكثر شمولاً عن حالة الهاردسك وما هي المجلدات التي تستهلك أكبر قدر من سعة التخزين.

مميزات برنامج BuhoCleaner

BuhoCleaner ليس جديد في هذا المجال ولكن لحسن الحظ فإن الإصدار الجديد من البرنامج أصبح أسرع كثيراً في طريقة عمله مقارنة بالإصدار السابقة التي كانت بالفعل سريعة أيضاً ولكن أي جرعة أداء إضافية تعزز من سرعة الأداء هي ترقية أو إضافة مُرحب بها دائماً.

على الرغم من أننا قمنا بتجربة العديد من برامج وأدوات التنظيف على مر السنين إلا أننا وجدنا برنامج BuhoCleaner يستحق أن يكتسب اليد العليا فيما يتعلق بتعزيز أداء أجهزة ماك. والأهم من كل ذلك أنك لن تكون مقيداً بخطة اشتراك شهرية أو سنوية للاستمتاع بمميزاته وإنما بمجرد شرائه لمرة واحدة فقط يصبح ملك لك وللأبد. وهذه نبذة سريعة عن أهم الميزات التي أعجبتني في البرنامج:

واجهة مستخدم نظيفة وبديهية

تم تحسين الإصدار النهائي للعمل بالشكل الأمثل على كل من M1 و MacOS و Big Sur

نقرة زر واحدة تخلصك من جميع الملفات الغير مرغوب فيها وتحرير ذاكرة التخزين المؤقت

القدرة على إزالة التطبيقات الغير مستخدمة والتخلص من جميع الملفات المرتبطة بها

العثور على الملفات الكبيرة والمكررة والتحكم بها بشكل احترافي

تسريع عملية الإقلاع من خلال تعطيل البرامج والتطبيقات التي تتسبب في بطء عملية بدء التشغيل

منظف كاش Xcode لاستخدام المطورين

مراقبة حالة الجهاز وتتبع نشاط وحدة المعالجة المركزية ودرجة حرارة الجهاز

الاستفادة من التحديثات الجديدة مدى الحياة

يدعم العديد من اللغات من بينها اللغة الإنجليزية

سعر في المتناول

سعر البرنامج

يتوفر برنامج BuhoCleaner بأسعار مختلفة بناءً على احتياجاتك. فهناك خطة شراء لمرة واحدة مدى الحياة للاستخدام الشخصي وهناك خطة شراء مرة واحدة للاستخدام العائلي والتي تتكون من ثلاثة أجهزة ماك، وهناك خطة شراء مدى الحياة لاستخدام الأعمال والموظفين التي تتكون من عشرة أجهزة ماك في نفس الوقت.

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