تحديثات واتس اب – ميزة استطلاعات الرأي قادمة قريباً للاندرويد!

يعمل مطورو واتس اب على إنشاء غرفة استبيان قائمة على استطلاعات الرأي من أجل جمع آراء المستخدمين ومناقشة تعليقاتهم حول الميزات الجديدة المُضافة حديثاً أو التي سيتم إضافتها في المستقبل للتطبيق.

تم رصد الميزة الجديدة بواسطة منتدى WABetaInfo وهي لا تزال في مرحلة مبكرة من التطوير ولم يتم طرحها على نطاق واسع بعد.

تطبيق واتس اب المملوك من قِبل شركة ميتا هو أشهر تطبيق للمراسلة على مستوى العالم، ويستمر مطوري التطبيق بطرح المزيد من الميزات الجديدة لمواكبة المنافسين “تيليجرام” وتلبية متطلبات المستخدم.

هذه هي ليست المرة الأولى التي نسمع فيها عن ميزة استطلاعات الرأي الجماعية بالتطبيق، ولكننا لاحظنا مؤخراً أن التطبيق يستعد لطرح وتطوير غرف دردشة استقصائية لجمع تعليقات المستخدمين.

ميزة استبيان الرأي ستحاول جمع آراء المستخدمين حول الميزات الجديدة

خيار استطلاعات الرأي كان مخصصاً لتطبيق واتس اب على نظام iOS أولاً، ولكن يبدو أنه سيشق طريقه قريباً إلى نظام أندرويد أيضاً من أجل جمع المزيد من وجهات النظر.

تُعرف الميزة الجديدة باسم “WhatsApp Survey” أو “استبيان واتس اب” والتي ستتيح للمستخدمين إمكانية التعبير عن آراءهم بحرية بخصوص الميزات الجديدة التي وفرها التطبيق مؤخراً أو تلك التي لا يزال يعمل عليها من أجل طرحها في المستقبل.

الجدير بذكره أن الميزة لن تكون متاحة لجميع المستخدمين في البداية، وإنما سيحتاج المستخدمون أولاً لتلقي دعوة للمشاركة في غرفة استبيان واتس اب. ويقال أن ميزة استبيان واتس اب تختلف عن ميزة استطلاعات الرأي الجماعية لأن ميزة استبيان الرأي ستكون بمثابة خط اتصال مباشر بين مطوري التطبيق والمستخدمين.

يُمكنكم رؤية ميزة استبيان واتس اب الجديدة من خلال الصورة المُرفقة في أعلى التقرير، ومن الواضح إنها ميزة اختيارية إذ من الممكن إلغاء الاشتراك فيها بسهولة.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون المستخدمون قادرون على حظر الدردشة لمنع واتس اب من إرسال أي استطلاعات رأي جديدة لحساباتهم – هذا في حالة أن شعروا بأنها دون أهمية حقيقية.

سيتم إرسال موضوع الاستطلاع من حساب تجاري تم التحقق منه ولن تؤثر النتيجة على حسابك أو تجربة استخدامك أو إعداداتك بأي شكل من الأشكال داخل التطبيق.

يحتاج مطوري التطبيق فقط رأيك الصادق ووجهة نظرك الشخصية بشأن الميزات الحالية أو الميزات التي يُمكن طرحها في المستقبل، وسيتم الاحتفاظ بآرائك وردودك بأمان ومشاركتها مع مجموعة محددة من الحسابات التي تلتزم بمعايير سياسة الخصوصية في التطبيق.